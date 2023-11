Giá đường thế giới lên cao nhất trong 15 năm qua

(GLO)- Theo số liệu mới nhất từ website thitruonghanghoa.com, giá đường thô thế giới ngày 7-11 hiện ở mức 599,22 USD/tấn (tăng 2,43% so với cuối tháng 9-2023). Đây là mức giá cao nhất trong vòng 15 năm qua tính đến thời điểm hiện tại.

Còn tại thị trường trong nước, theo Báo Công thương, giá đường cũng tăng theo đà tăng thế giới. Theo đó, khi niên vụ mía 2022-2023 kết thúc (1/7/2022-30/6/2023), giá đường bán ra ở các nhà máy dao động trong khoảng 20.000-22.000 đồng/kg, thì hiện nay đã tăng lên 26.000-32.000 đồng/kg (tùy loại).

Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết, nguyên nhân giá đường liên tục tăng trong thời gian qua là vì sản lượng đường ở 2 quốc gia xuất khẩu đường hàng đầu thế giới là Ấn Độ, Brazil đều sụt giảm làm thiếu hụt nguồn cung.

Cụ thể, Chính phủ Brazil cho biết quốc gia này chỉ xuất khẩu 2,88 triệu tấn đường trong tháng 10-2023 (giảm 10% so với mức 3,16 triệu tấn vào tháng 10-2022). Trong khi đó, Ấn Độ cho biết sản lượng đường trong niên vụ 2023-2024 của quốc gia này dự kiến giảm 8% so với vụ trước do nguồn cung mía bị ảnh hưởng bởi El Nino.

Được biết, trong niên vụ 2022-2023, cả nước đã ép được hơn 9,6 triệu tấn mía, tương đương 935.104 tấn đường các loại (tăng 28% về sản lượng mía ép và tăng 25% về sản lượng đường so với niên vụ 2021-2022; tăng 43% về sản lượng mía ép và tăng 36% về sản lượng đường so với niên vụ 2020-2021).