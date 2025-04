Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về đất đai để triển khai các dự án

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nam Pleiku do Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê làm chủ đầu tư có tổng vốn đăng ký sau điều chỉnh là 476,62 tỷ đồng trên diện tích 191,55 ha. Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 12-2019.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Nam Pleiku đang hoàn thiện các hạng mục của giai đoạn 1. Ảnh: HÀ DUY

Theo ông Bùi Dương Khánh-Phó Giám đốc Chi nhánh KCN VRG Gia Lai (thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê): Khu Công nghiệp Nam Pleiku cách trung tâm TP. Pleiku gần 20 km và gần các trục giao thông lớn như: quốc lộ 19, 25 và đường Hồ Chí Minh nối Gia Lai với các tỉnh trong khu vực với nhiều cửa khẩu và cảng biển lớn nên được các nhà đầu tư quan tâm. Hiện đã có 10 nhà đầu tư đăng ký dự án với diện tích khoảng 80 ha, trong đó có một số nhà đầu tư đã tiến hành đặt cọc.

Đến thời điểm này, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nam Pleiku đã cơ bản hoàn thành giai đoạn I với các tuyến đường D1, D2, D5, chỉ còn tuyến đường D4 nhưng cũng đã hoàn thành hơn 90% khối lượng. Đối với giai đoạn 2, chủ đầu tư đã chọn xong nhà thầu. Tuy nhiên, dự án này đang vướng ở hạng mục đường số D3 và hạng mục hệ thống thoát nước ngoài KCN.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, hiện tại, diện tích đất này chưa được UBND tỉnh cập nhật, điều chỉnh trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các huyện Chư Sê và Chư Prông. Vì vậy, nhà đầu tư chưa có cơ sở để triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến hành quy trình đầu tư xây dựng 2 công trình trên. Điều này đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án nên chưa thể tiếp nhận dự án mới của nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào KCN.

Bên cạnh đó, căn cứ Luật Đất đai năm 2024, chủ đầu tư đề nghị các sở, ngành của tỉnh xem xét miễn, giảm tiền thuê đất. Trường hợp nếu không được miễn, giảm thì có thể miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng chung trong KCN.

Để tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào KCN, đồng thời sớm triển khai sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê đề nghị UBND tỉnh cho phép Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn các thủ tục đầu tư cho các dự án. Cùng với đó, cho phép nhà đầu tư triển khai xây dựng nhà xưởng để khi hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật thì sẽ đưa vào hoạt động cùng với KCN nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Liên quan đến một số diện tích đất trên địa bàn tỉnh do các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý, hiện có 2 dự án chưa hoàn tất các thủ tục đất đai để triển khai gồm: Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật CCN số 2 huyện Đak Đoa do Công ty cổ phần Shinec Gia Lai làm chủ đầu tư và Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Ia Grai do Công ty cổ phần Đầu tư CCN Ia Grai-Gia Lai 3 làm chủ đầu tư.

Khu vực được quy hoạch để triển khai đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp Ia Grai (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai). Ảnh: H.D

Ông Hoàng Tuấn Anh-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Shinec Gia Lai-cho hay: Theo kế hoạch, Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật CCN số 2 huyện Đak Đoa được khởi công trong quý I-2024 và hoàn thành đi vào hoạt động trong quý II-2026. Tuy nhiên, dự án này chưa có mặt bằng để triển khai.

Được biết, CCN số 2 huyện Đak Đoa có diện tích đất 75 ha và đang thuộc quản lý của Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang. Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa cũng đã có thông báo thu hồi đất, Hội đồng bồi thường huyện đã thông báo niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tuy nhiên, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang chưa đồng ý với mức bồi thường, hỗ trợ nên diện tích đất này vẫn chưa thể giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Tương tự, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Ia Grai có diện tích đất gần 53 ha, hiện do Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh quản lý, sử dụng. Dự án dự kiến khởi công trong quý I-2024 và hoàn thành đi vào hoạt động trong quý I-2026. Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai đã thực hiện việc kê khai, lập phương án bồi thường, thực hiện niêm yết công khai phương án bồi thường thuộc dự án. Song, UBND huyện và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh vẫn chưa thống nhất áp dụng mức bồi thường hỗ trợ khi thanh lý cây cao su để bàn giao mặt bằng về cho địa phương. Vì vậy, đến nay, dự án này vẫn chưa được triển khai.

Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết: “Đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nam Pleiku và hạng mục hệ thống thoát nước ngoài KCN, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, khẩn trương thẩm định và đề xuất UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Chư Sê.

Đồng thời, giao Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phát hành văn bản về chủ trương cho phép các nhà đầu tư thứ cấp triển khai các dự án bên trong KCN Nam Pleiku song song với việc triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải và chỉ được đi vào vận hành sau khi hoàn thành hệ thống xử lý nước thải.

Còn đối với các dự án đầu tư, xây dựng CCN tại Đak Đoa và Ia Grai, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về các phương án đền bù để tạo sự đồng thuận giữa 2 bên và phù hợp với quy định pháp luật”.