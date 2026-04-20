SUV hạng sang Wey V9X 2026: Dài gần 5,3 m, mạnh tới 748 mã lực, giá từ hơn 1,4 tỷ đồng

(GLO)- Mẫu SUV cỡ lớn này gây chú ý với thiết kế bề thế, nền tảng hoàn toàn mới cùng hệ truyền động plug-in hybrid mạnh mẽ, đánh dấu bước tiến đáng kể của thương hiệu Wey trong phân khúc xe sang.

Wey V9X 2026 vừa được mở bán trước tại Trung Quốc với mức giá từ 371.800–411.800 Nhân dân tệ (khoảng 1,436–1,591 tỷ đồng). Wey V9X 2026 là mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng Guiyuan S mới, tích hợp kiến trúc điện áp cao 800V và công nghệ sạc siêu nhanh 6C.

Nhờ đó, xe có thể di chuyển tối đa 470 km ở chế độ thuần điện và đạt tổng phạm vi hoạt động lên tới 1.700 km khi kết hợp cả xăng và điện. Trong thời gian tới, hãng dự kiến bổ sung thêm các phiên bản hybrid HEV và thuần điện EV nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng.

Về thiết kế, V9X mang phong cách lấy cảm hứng từ kiến trúc phương Đông với ngoại hình bề thế và tinh tế. Phần đầu xe nổi bật nhờ cấu trúc đối xứng nhiều lớp, dải đèn LED kéo dài cùng logo phát sáng. Hệ thống đèn thông minh Hi Light cung cấp nhiều kịch bản chiếu sáng và hiệu ứng chào mừng độc đáo. Thân xe liền khối với các đường nét mềm mại, trong khi cụm đèn hậu “3D Stacked Shadows” tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Xe có kích thước lớn với chiều dài tối đa 5.299 mm, trục cơ sở 3.150 mm, đi kèm 9 tùy chọn màu ngoại thất.

Không gian nội thất được phát triển theo hướng công nghệ cao với loạt màn hình kích thước lớn, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hai màn hình trung tâm và hành khách 17,3 inch, cùng màn hình giải trí phía sau 21,4 inch. Hệ thống vận hành dựa trên chip Qualcomm 8295P và trợ lý ảo AI “Xiao Wei Tongxue”, cho phép tương tác thông minh. Trải nghiệm giải trí được nâng tầm với hệ thống âm thanh 31 loa công suất 3.080W, hỗ trợ phân vùng âm thanh độc lập.

Wey V9X bố trí 6 chỗ ngồi với ghế bọc da Nappa cao cấp, tích hợp nhiều tiện nghi như sưởi, thông gió, massage và ghế “Zero Gravity” ở hàng hai. Xe còn trang bị hàng loạt tiện ích như sạc không dây 50W, tủ lạnh đa chức năng 7 lít, cửa điện hoàn toàn và bậc lên xuống tự động.

Ở khía cạnh vận hành, mẫu SUV này sở hữu 27 cảm biến cùng chip NVIDIA Thor-U với sức mạnh tính toán 700 Tops, hỗ trợ hệ thống lái thông minh “Xiao Wei”. Xe được trang bị hệ thống treo khí nén, giảm xóc điều chỉnh liên tục và công nghệ đánh lái bánh sau, góp phần nâng cao độ ổn định và khả năng điều khiển.

Cung cấp sức mạnh cho Wey V9X là hệ truyền động plug-in hybrid gồm động cơ xăng 2.0T kết hợp hai mô-tơ điện và hộp số hybrid 4 cấp. Tổng công suất hệ thống dao động từ 680 đến 748 mã lực, đi kèm ba tùy chọn pin cho phạm vi chạy điện 310–470 km. Với thông số này, V9X hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV cỡ lớn, hiệu năng cao nhưng vẫn đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt và tiết kiệm năng lượng.