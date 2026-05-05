Honda Stylo 160: xe ga “chuẩn tiện dụng” dùng máy Honda PCX160, giá chỉ hơn 60 triệu đồng

(GLO)- Dù sở hữu động cơ mạnh mẽ tương tự PCX160 và thiết kế sàn phẳng tiện dụng, Honda Stylo 160 vẫn chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam, khiến nhiều người tiêu dùng trong nước không khỏi tiếc nuối khi giá tại Indonesia chỉ từ khoảng 58–62 triệu đồng.

Honda vừa chính thức trình làng mẫu xe tay ga Honda Stylo 160 phiên bản 2026 tại thị trường Indonesia, nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới yêu xe Đông Nam Á. Điểm đáng chú ý nằm ở việc mẫu xe này sử dụng chung nền tảng động cơ với Honda PCX160 nhưng lại được định hình theo phong cách hoàn toàn khác.

Trái tim của xe là khối động cơ eSP+ dung tích 156,9cc, xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch, cho công suất 15,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm. Thông số này tương đương với Honda PCX160, mang lại khả năng vận hành êm ái và tăng tốc mượt mà.

Không chỉ dừng lại ở sức mạnh, Stylo 160 còn ghi điểm nhờ thiết kế sàn để chân phẳng – yếu tố được xem là “ăn tiền” nhất. Khác với phần gờ giữa đặc trưng trên PCX160 gây bất tiện khi chở đồ, thiết kế mới giúp người dùng dễ dàng mang theo hàng hóa, phù hợp nhu cầu đi lại và sinh hoạt hàng ngày.

Về ngoại hình, xe mang phong cách hoài cổ với các đường nét bo tròn mềm mại, đèn pha vuông và yên xe phối màu tinh tế. Thiết kế này gợi liên tưởng đến các dòng xe của Vespa, nhưng đi kèm mức giá dễ tiếp cận hơn. Phiên bản 2026 còn bổ sung nhiều màu sắc thời thượng như Burgundy, Royal Blue hay Phenomenal Brown.

Stylo 160 cũng được đánh giá cao ở tính linh hoạt khi chiều cao yên chỉ 768 mm và trọng lượng khoảng 115–118 kg, phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là người dùng nữ. Xe được trang bị đầy đủ công nghệ hiện đại như hệ thống đèn LED, khóa thông minh, tính năng ngắt động cơ tạm thời và cổng sạc USB.

Ở bản cao cấp, xe sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh cùng phanh đĩa trước sau, nâng cao độ an toàn. Dù bình xăng chỉ 5 lít, khả năng tiết kiệm nhiên liệu giúp xe đạt quãng đường khoảng 200 km mỗi lần đổ đầy.

Tại Indonesia, Stylo 160 có giá từ khoảng 58 triệu đồng cho bản CBS và khoảng 62 triệu đồng cho bản ABS. Trong khi đó, tại Việt Nam, mẫu xe này chưa được phân phối chính hãng và chỉ xuất hiện qua nhập khẩu tư nhân với giá dao động 70–80 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với thị trường khu vực.