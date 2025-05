Piaggio ra mắt bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025, giá từ 80 triệu đồng

Vespa Sprint phiên bản mới ra mắt tại nhà máy Piaggio Việt Nam. Ảnh: S.T

Thế hệ Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025 không chỉ kế thừa những giá trị chủ đạo đã định hình nên tên tuổi thương hiệu, mà còn mở ra trải nghiệm thẩm mỹ đương đại độc đáo.

Hai biểu tượng vượt thời gian của Vespa nay được tái sinh, dẫn lối cho thế hệ người tiêu dùng tiên phong bước vào hành trình khám phá những giới hạn mới bằng năng lượng tự tin, đam mê sáng tạo và phong cách riêng như lời khẳng định tuyên ngôn của thương hiệu.

Cả hai cùng lắp ráp tại Việt Nam và bán ra thị trường từ ngày 25-5-2025. Giá bán đối với mẫu Primavera 125 tiêu chuẩn là 80 triệu đồng; Primavera S 125 là 82,4 triệu đồng; Sprint 125 tiêu chuẩn có giá 85,9 triệu đồng; Sprint S 125 là 88,2 triệu đồng và Sprint S 150 có giá 104 triệu đồng. Ngoài ra, ở bản mới, Vespa tăng giá nhẹ cho cả Sprint và Primavera từ 2,2-6,2 triệu đồng so với bản cũ.

Vespa Primavera phiên bản mới. Ảnh: S.T

Bên cạnh đó, hãng xe máy Italy còn cung cấp thêm bản độc quyền Sprint S với số lượng giới hạn 100 xe tại Việt Nam. Sprint S bản giới hạn có hai màu đen (Black Convinto) kèm bộ phụ kiện đỏ và xám (Grey Intrepido) cùng bộ phụ kiện xanh dương.

Primavera 2025 mang diện mạo mới. Hãng xe Italy tinh chỉnh thiết kế theo phong cách phối màu tone-on-tone mới. Các chi tiết mềm mại trên xe không đổi, trong khi Sprint giữ nguyên các đường cắt vuông vức.

Sprint S 2025 trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED, từ đèn pha, đèn hậu cho đến 2 cặp xi-nhan. Ảnh: S.T

Cặp xe ga mới đều trang bị thêm tính năng và công nghệ. Hệ thống đèn chiếu sáng LED. Cụm đồng hồ nâng cấp với màn hình LCD 3 inch, hiển thị đầy đủ thông tin xe và màn analog cho đồng hồ đo tốc độ. Hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng Vespa MIA.

Đồng hồ là chi tiết nâng cấp mới trên Sprint 2025. Ảnh: S.T

Hai chiếc Vespa được trang bị tính năng an toàn cảm biến nghiêng (Roll Over Sensor) mà trước đây đã có trên chiếc Piaggio Medley. Cảm biến nghiêng tự động tắt máy khi xe nghiêng vượt quá góc an toàn từ 30 độ trở lên so với mặt đất. Hệ thống ngắt động cơ khẩn cấp (nút bấm tắt động cơ trên cùm phải tay lái) trên cả hai dòng Sprint và Primavera mới.

Các điểm mới khác trên cặp Sprint và Primavera 2025 như tay lái thiết kế đồng bộ với màu của tay dắt. Cà vạt trên mặt nạ lấy cảm hứng từ biểu tượng 79 năm Vespa. Cặp vành thiết kế 5 chấu mới trên Primavera, trong khi Sprint với vành thể thao 6 chấu.

Bản 125 lắp động cơ i-Get xi-lanh đơn dung tích 124,5 phân khối. Ảnh: S.T

Ngoài ra, Vespa còn cung cấp tùy chọn động cơ 125 phân khối hoặc 150 phân khối. Bản 125 với động cơ i-Get xi-lanh đơn dung tích 124,5 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 10,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm.

Bản 150 sử dụng động cơ i-Get xi-lanh đơn dung tích 154,8 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 12,3 mã lực, mô-men xoắn cực đại 12,7 Nm. Theo chia sẻ từ hãng mẹ Piaggio, Vespa tinh chỉnh động cơ giúp cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu 2,4-2,58 lít/100 km tùy phiên bản.

Không những thế, Sprint còn hướng đến khách hàng nam giới trong khi Primavera dành cho nữ giới. Trong phân khúc xe ga cao cấp giá trên khoảng 80 triệu đồng tại Việt Nam, cặp xe mới của Vespa so kè với Honda SH 125i/160i giá 73,9-102,2 triệu đồng.