Top 5 "xe tổng tài" đẳng cấp tại Việt Nam

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở phân khúc xe phổ thông, thị trường xe hạng sang tại Việt Nam ngày càng sôi động, phản ánh mức sống và thu nhập ngày càng cải thiện của người dân. Nhiều thương hiệu xe sang, thậm chí siêu sang, đã chính thức hiện diện nhằm phục vụ nhóm khách hàng thượng lưu.

Dưới đây là 5 mẫu xe sang tiêu biểu, được mệnh danh là “xe chủ tịch”, đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam - những chiếc xe thể hiện vị thế và quyền lực của người sở hữu.

Kia Carnival - “Tổng tài phổ thông” với trải nghiệm cao cấp

Kia Carnival phiên bản Thacoroyal.

Kia Carnival là mẫu MPV cỡ lớn, hướng đến trải nghiệm sang trọng cho hành khách, đặc biệt ở hàng ghế giữa. Xe sở hữu nội thất rộng rãi, ghế thương gia có tính năng làm mát/sưởi, cửa trượt điện hai bên và cốp sau tự động, điều hòa đa vùng, màn hình giải trí lớn và hệ thống âm thanh cao cấp.

Tại Việt Nam, Thaco từng ra mắt phiên bản giới hạn Kia Carnival Thacoroyal - mẫu xe nâng tầm đẳng cấp với sàn gỗ, ghế cơ trưởng bọc da cao cấp, trần xe cao, rèm điện và nhiều chi tiết nội thất sang trọng. Giá bán cao nhất của bản phổ thông Carnival khoảng 1,6 tỷ đồng, trong khi bản Thacoroyal lên tới 2,679 tỷ đồng.

Toyota Alphard - Đỉnh cao của sự tiện nghi và kín đáo

Toyota Alphard.

Toyota Alphard là mẫu MPV hạng sang được ví như “chuyên cơ mặt đất”, hướng đến sự riêng tư, êm ái tuyệt đối cho người ngồi sau. Nội thất đậm chất doanh nhân với ghế da cao cấp, ốp gỗ, chrome, hệ thống giải trí riêng, cách âm tốt và ghế sau chỉnh điện đa hướng.

Vô lăng bọc da, trang trí gỗ, tích hợp sưởi và các tiện nghi cao cấp khác mang đến cảm giác lái cũng không kém phần sang trọng. Toyota Alphard hiện có giá khoảng 4,5 tỷ đồng, là lựa chọn ưa thích của nhiều doanh nhân thành đạt.

Lạc Hồng 900 LX - SUV điện chống đạn "made in Vietnam"

Lạc Hồng 900 LX phiên bản thường.

VinFast Lạc Hồng 900 LX là mẫu SUV điện cao cấp phát triển từ VF 9, hướng đến phân khúc đặc biệt như nguyên thủ quốc gia, yếu nhân và các tổ chức an ninh. Xe mang đậm bản sắc Việt với logo "cánh chim Lạc", họa tiết trống đồng, tre cách điệu trên các chi tiết nội thất.

Phiên bản đặc biệt Chống đạn đạt chuẩn VPAM VR7 quốc tế, tích hợp kính chống đạn, hệ thống dưỡng khí, chữa cháy, điện thoại vệ tinh và nhiều trang bị an ninh chuyên biệt. Không gian bên trong rộng rãi, yên tĩnh, tiện nghi, sử dụng vật liệu cao cấp – thể hiện tham vọng của VinFast ở phân khúc xe bảo vệ cấp cao.

Lexus LX570 - SUV sang trọng cho người ngồi sau

Lexus LX570.

Lexus LX570 là SUV hạng sang được thiết kế tập trung vào trải nghiệm của hành khách phía sau. Xe sở hữu không gian nội thất ốp gỗ thủ công, bọc da cao cấp, hệ thống điều hòa đa vùng, hệ thống âm thanh cao cấp, cùng nhiều tính năng hỗ trợ tiện nghi.

Hàng ghế sau có thể ngả sâu, nhớ vị trí, hệ thống treo êm ái và khả năng cách âm xuất sắc. Ngoại thất mang phong cách mạnh mẽ, lịch lãm với khung gầm lớn, đèn LED, chrome sáng bóng. Tại Việt Nam, Lexus LX570 có giá tham khảo khoảng 8,43 tỷ đồng.

Rolls-Royce Phantom - Biểu tượng tối thượng của giới siêu giàu

Rolls-Royce Phantom phiên bản Inspired by Cinque Terre.

Rolls-Royce Phantom từ lâu đã là biểu tượng tối thượng của sự xa hoa và đẳng cấp. Nội thất được ví như “khách sạn 5 sao di động”, với ghế da thượng hạng, ốp gỗ quý hiếm, các chi tiết kim loại được hoàn thiện thủ công tinh xảo.

Xe có khả năng cách âm đỉnh cao, giúp người ngồi sau có thể thư giãn hay họp hành ngay cả khi xe đang di chuyển ở tốc độ cao. Các tiện ích khác như trần sao, cửa đóng/mở bằng nút bấm, vách ngăn riêng... góp phần tạo nên không gian hoàng gia.

Tại Việt Nam, Rolls-Royce Phantom bản tiêu chuẩn có giá khoảng 46,2 tỷ đồng, trong khi bản trục cơ sở dài (EWB) có giá lên đến 54,3 tỷ đồng - chưa bao gồm tùy chọn cá nhân hóa.

Dù phục vụ các nhóm khách hàng khác nhau, điểm chung của những mẫu "xe tổng tài" này là mang lại sự riêng tư, thoải mái, tiện nghi và đẳng cấp tối đa cho người ngồi sau. Chúng không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là tuyên ngôn về địa vị, phong cách sống và tầm vóc của người sở hữu.