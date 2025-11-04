Xe điện Before All BF ra mắt: Thiết kế như Honda SH, giá chỉ từ 25 triệu đồng

(GLO)- Thương hiệu xe điện Before All vừa chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện thế hệ mới mang tên Before All BF, thu hút sự chú ý nhờ thiết kế sang trọng và mức giá vô cùng cạnh tranh - chỉ từ 24,96 triệu đồng.

Ngay khi ra mắt, Before All BF đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ với kiểu dáng thanh lịch, gợi nhớ đến dòng xe tay ga cao cấp Honda SH. Chính vì thế, mẫu xe này nhanh chóng được cộng đồng gọi vui là “SH điện” phiên bản Việt.

Xe điện Before All BF

Xe sở hữu thân xe chắc chắn, đường nét tinh tế cùng chất liệu cao cấp, vừa tăng độ bền vừa tôn lên vẻ sang trọng. Khoảng để chân rộng rãi, yên xe dài 113 cm cùng cốp chứa đồ dung tích lớn giúp người dùng dễ dàng cất mũ bảo hiểm hoặc vật dụng cá nhân. Ngoài ra, tay dắt hợp kim nhôm kéo dài mang lại sự tiện lợi khi di chuyển hoặc chở đồ.

Before All BF được trang bị màn hình LCD sắc nét, chống nước, hiển thị đầy đủ thông tin vận hành. Xe tích hợp hàng loạt tính năng thông minh như: Chống trộm và cảnh báo lăn bánh, tìm xe và khởi động bằng Smartkey, thẻ từ NFC khởi động không cần chìa, hệ thống lái linh hoạt giúp điều khiển dễ dàng trong đô thị.

Đặc biệt, phiên bản pin lithium còn hỗ trợ khởi động qua ứng dụng điện thoại thông minh, mang đến trải nghiệm tiện nghi và hiện đại hơn bao giờ hết.

Ở phiên bản ắc quy chì, Before All BF được trang bị 6 bình ắc quy, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 50 km/h - phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong thành phố. Giá bán của phiên bản này là 24,96 triệu đồng (bảo hành 12 tháng) hoặc 25,96 triệu đồng (bảo hành 24 tháng).

Trong khi đó, phiên bản pin lithium cao cấp mang lại hiệu suất vượt trội, có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 100 km/h, đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài hoặc đi cao tốc.

Cả hai phiên bản đều được nâng cấp trong năm 2025 với động cơ mạnh mẽ hơn, vận hành mượt mà, bền bỉ và tiết kiệm năng lượng hơn so với thế hệ trước. Hệ thống pin và ắc quy cũng được cải tiến để kéo dài tuổi thọ và tăng hiệu suất di chuyển sau mỗi lần sạc.

Với thiết kế sang trọng, công nghệ hiện đại và mức giá chỉ khoảng 25 triệu đồng, Before All BF hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe máy điện tầm trung. Mẫu xe này không chỉ hướng đến sự tiện lợi và tiết kiệm, mà còn mang đến trải nghiệm lái sang trọng, đẳng cấp - tương xứng với danh xưng “SH điện” của người Việt.