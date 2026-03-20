Mô tô Kawasaki Z1100 SE ABS ra mắt tại Việt Nam, giá 409 triệu đồng

(GLO)- Mẫu xe mô tô phân khối lớn Kawasaki Z1100 SE ABS vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với thiết kế Sugomi đặc trưng, đi cùng loạt trang bị hiện đại và có giá 409 triệu đồng.

Kawasaki Z1100 SE ABS tiếp tục trung thành với triết lý thiết kế Sugomi, lấy cảm hứng từ dáng vẻ của những loài thú săn mồi, qua đó tạo nên tổng thể đậm chất cơ bắp và đầy uy lực. Các đường nét sắc sảo cùng những mảng khối đan xen trên thân xe góp phần nhấn mạnh vẻ ngoài hầm hố đặc trưng của dòng naked bike nhà Kawasaki.

Tại Việt Nam, Kawasaki Z1100 SE ABS được bán ra với duy nhất một phiên bản màu xám Graphenesteel. Hãng xe Nhật Bản vẫn giữ lại tinh thần thiết kế đặc trưng của dòng Z trên mẫu mô tô này.

So với Z1000 trước đây, các thông số Kawasaki Z1100 SE ABS hầu như không thay đổi về kích thước tổng thể, khi vẫn giữ chiều cao yên 815 mm, khoảng sáng gầm 125 mm, trọng lượng ướt khoảng 221 kg và bình xăng dung tích 17 lít, qua đó duy trì cảm giác lái quen thuộc của dòng naked bike cỡ lớn.

Phiên bản SE của Kawasaki Z1100 tại Việt Nam được đầu tư mạnh về hệ thống vận hành với phuộc trước hành trình ngược Showa và giảm xóc sau Ohlins cao cấp. Hệ thống phanh trước sử dụng đĩa đôi kết hợp kẹp phanh Brembo, trong khi phía sau là đĩa đơn, mang lại khả năng kiểm soát lực phanh tốt hơn trong nhiều điều kiện vận hành.

Bên cạnh đó, Kawasaki cũng tinh chỉnh lại tư thế lái nhằm cải thiện cảm giác điều khiển, với tay lái được mở rộng thêm 22 mm và đưa về phía trước 13 mm so với thế hệ trước. Đồng thời, việc bố trí bầu lọc ống xả thấp dưới gầm giúp hạ trọng tâm xe, qua đó tăng độ ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao.

Kawasaki Z1100 SE ABS được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 1.099 cc, tăng nhẹ so với mức 1.043 cc của Z1000 trước đây. Khối động cơ này cho công suất 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm, với sự điều chỉnh theo hướng tăng sức kéo ở dải tua trung, dù công suất tối đa giảm nhẹ so với thế hệ cũ. Xe tiếp tục sử dụng hộp số 6 cấp quen thuộc.

Bên cạnh đó, mẫu naked bike này còn tích hợp loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như cảm biến quán tính 6 trục, hệ thống kiểm soát lực kéo, ABS khi vào cua, ga tự động và bộ sang số nhanh hai chiều, góp phần nâng cao độ an toàn và trải nghiệm vận hành trong nhiều điều kiện khác nhau.

Tại thị trường Việt Nam, giá xe Kawasaki Z1100 SE ABS được niêm yết 409 triệu đồng, hướng đến những khách hàng yêu thích dòng naked bike hiệu năng cao cùng loạt trang bị hiện đại.