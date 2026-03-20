Mô tô Kawasaki Z1100 SE ABS ra mắt tại Việt Nam, giá 409 triệu đồng

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Mẫu xe mô tô phân khối lớn Kawasaki Z1100 SE ABS vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với thiết kế Sugomi đặc trưng, đi cùng loạt trang bị hiện đại và có giá 409 triệu đồng.

Kawasaki Z1100 SE ABS tiếp tục trung thành với triết lý thiết kế Sugomi, lấy cảm hứng từ dáng vẻ của những loài thú săn mồi, qua đó tạo nên tổng thể đậm chất cơ bắp và đầy uy lực. Các đường nét sắc sảo cùng những mảng khối đan xen trên thân xe góp phần nhấn mạnh vẻ ngoài hầm hố đặc trưng của dòng naked bike nhà Kawasaki.

Tại Việt Nam, Kawasaki Z1100 SE ABS được bán ra với duy nhất một phiên bản màu xám Graphenesteel. Hãng xe Nhật Bản vẫn giữ lại tinh thần thiết kế đặc trưng của dòng Z trên mẫu mô tô này.

So với Z1000 trước đây, các thông số Kawasaki Z1100 SE ABS hầu như không thay đổi về kích thước tổng thể, khi vẫn giữ chiều cao yên 815 mm, khoảng sáng gầm 125 mm, trọng lượng ướt khoảng 221 kg và bình xăng dung tích 17 lít, qua đó duy trì cảm giác lái quen thuộc của dòng naked bike cỡ lớn.

Phiên bản SE của Kawasaki Z1100 tại Việt Nam được đầu tư mạnh về hệ thống vận hành với phuộc trước hành trình ngược Showa và giảm xóc sau Ohlins cao cấp. Hệ thống phanh trước sử dụng đĩa đôi kết hợp kẹp phanh Brembo, trong khi phía sau là đĩa đơn, mang lại khả năng kiểm soát lực phanh tốt hơn trong nhiều điều kiện vận hành.

Bên cạnh đó, Kawasaki cũng tinh chỉnh lại tư thế lái nhằm cải thiện cảm giác điều khiển, với tay lái được mở rộng thêm 22 mm và đưa về phía trước 13 mm so với thế hệ trước. Đồng thời, việc bố trí bầu lọc ống xả thấp dưới gầm giúp hạ trọng tâm xe, qua đó tăng độ ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao.

Kawasaki Z1100 SE ABS được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 1.099 cc, tăng nhẹ so với mức 1.043 cc của Z1000 trước đây. Khối động cơ này cho công suất 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm, với sự điều chỉnh theo hướng tăng sức kéo ở dải tua trung, dù công suất tối đa giảm nhẹ so với thế hệ cũ. Xe tiếp tục sử dụng hộp số 6 cấp quen thuộc.

Bên cạnh đó, mẫu naked bike này còn tích hợp loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như cảm biến quán tính 6 trục, hệ thống kiểm soát lực kéo, ABS khi vào cua, ga tự động và bộ sang số nhanh hai chiều, góp phần nâng cao độ an toàn và trải nghiệm vận hành trong nhiều điều kiện khác nhau.

Tại thị trường Việt Nam, giá xe Kawasaki Z1100 SE ABS được niêm yết 409 triệu đồng, hướng đến những khách hàng yêu thích dòng naked bike hiệu năng cao cùng loạt trang bị hiện đại.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xe ga 125cc giá chưa tới 40 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị nhiều điểm vượt Honda Vision

(GLO)-Mẫu xe tay ga Yamaha Fazzio 2026 phiên bản Special Edition vừa ra mắt với giá gần 40 triệu đồng, gây chú ý nhờ thiết kế sơn chuyển sắc độc đáo, công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, trang bị tiện ích hiện đại, được đánh giá có phần nổi bật hơn Honda Vision trong phân khúc xe ga đô thị.

Sedan điện sang như Mercedes-Maybach, 598 mã lực: Hyptec A800 trang bị hiện đại giá từ 720 triệu đồng

(GLO)-Thương hiệu xe điện cao cấp Hyptec của GAC vừa ra mắt mẫu sedan cỡ lớn A800, phát triển cùng Huawei. Xe gây chú ý với thiết kế sang trọng, công nghệ lái thông minh, nội thất cao cấp và phiên bản mạnh tới 598 mã lực, trong khi giá khởi điểm chỉ từ khoảng 720 triệu đồng.

Đối thủ Honda CR-V tái xuất: Peugeot 3008 2026 ra mắt, giá hơn 1,1 tỷ đồng

(GLO)-Thế hệ mới đã xuất hiện trên toàn cầu, Peugeot 3008 thế hệ thứ hai vẫn tiếp tục được duy trì tại Malaysia trong năm 2026 với bản nâng cấp nhẹ, bổ sung nhận diện thương hiệu mới và giữ nguyên mức giá 169.388 Ringgit ,sẵn sàng cạnh tranh cùng Honda CR-V và các đối thủ trong phân khúc SUV hạng C.

KTM 250 Duke 2026 ra mắt: Diện mạo mới, giá hơn 61 triệu đồng

(GLO)-Mẫu naked bike 250cc của KTM chính thức ra mắt phiên bản 2026 tại Ấn Độ với giá 213.000 Rupee (khoảng 61,2 triệu đồng), bổ sung hai màu sơn mới cá tính trong khi vẫn duy trì cấu hình động cơ 248,8cc mạnh mẽ cùng loạt trang bị đáng chú ý như ABS 2 kênh, màn hình LCD 5 inch và ly hợp chống trượt

Honda C125 2026 ra mắt: Nâng cấp động cơ, tinh chỉnh hộp số, giữ trọn hồn Super Cub

(GLO)-Mẫu xe biểu tượng của Honda vừa bước sang thế hệ mới tại thị trường Đông Nam Á với những cải tiến đáng chú ý ở động cơ và hệ truyền động. Xe có thiết kế hoài cổ đặc trưng tiếp tục được tôn vinh, đưa Honda C125 2026 trở thành lựa chọn giàu tính phong cách trong phân khúc xe máy cao cấp cỡ nhỏ.

Honda HR-V 2026 ra mắt: Khai tử máy tăng áp, bổ sung bản Cross Touring, giá dự kiến từ 741 triệu đồng

(GLO)-: Mẫu SUV cỡ B của Honda tại Nhật Bản bước sang phiên bản 2026 với loạt tinh chỉnh nhẹ về thiết kế và trang bị. Đáng chú ý, xe chuyển sang sử dụng hoàn toàn hệ truyền động hybrid e:HEV 2.0L, đồng thời bổ sung phiên bản Cross Touring mới mang phong cách thể thao, dã ngoại hơn.

