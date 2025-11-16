Kawasaki “gây bão” khi hồi sinh dòng côn tay huyền thoại sau hơn ba thập kỷ vắng bóng

(GLO)- Mẫu xe được chờ đợi - Kawasaki Z400RS - được xem như người kế thừa xứng đáng của những biểu tượng 4 xi-lanh 400cc, đồng thời sở hữu loạt trang bị hiện đại đầy ấn tượng.

Theo các nguồn tin từ Nhật Bản, Kawasaki đang chuẩn bị đưa khối động cơ 4 xi-lanh trở lại trên Z400RS. Đây sẽ là mẫu naked bike 400cc mang đậm DNA của những cái tên từng làm nên lịch sử như Z400FX hay Zephyr, hứa hẹn khuấy động mạnh mẽ phân khúc môtô tầm trung.

Z400RS được cho là phát triển dựa trên nền tảng của Kawasaki ZX-4R - mẫu sportbike ra mắt năm 2023 với động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 400cc mạnh tới 77 mã lực, công suất cao nhất từng xuất hiện ở phân khúc này. Nếu được “chuyển thể” sang dáng naked, mẫu xe mới sẽ giữ gần như toàn bộ khung sườn và động cơ của ZX-4R, nhưng được tinh chỉnh để tối ưu dải tua trung bình, mang lại khả năng xử lý linh hoạt và dễ chịu hơn trong điều kiện di chuyển đô thị.

Điều này đồng nghĩa Z400RS sẽ mang tinh thần thể thao thực thụ trong diện mạo retro cổ điển, thậm chí hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái phấn khích hơn cả Z650RS hay Z900RS. Tính đến nay, dòng RS của Kawasaki đã có Z900RS (2017) và Z650RS (2021), và Z400RS nhiều khả năng sẽ trở thành mẫu xe nhỏ nhất trong gia đình RS.

Sự xuất hiện của Z400RS được xem là bước đi chiến lược khi Honda CB400 Super Four đã ngừng sản xuất từ 2022, khiến thị trường 400cc tại Nhật gần như bỏ ngỏ. Dù Honda đã giới thiệu CB500 Super Four tại Trung Quốc, việc Kawasaki ra tay trước với Z400RS có thể mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Quay ngược thời gian về 1979, Kawasaki từng tạo tiếng vang lớn với Z400FX, mẫu DOHC 4 xi-lanh 400cc đạt 43 mã lực và trở thành biểu tượng của thập niên 80. Đến năm 1989, Zephyr 400 ra đời, mở màn cho trào lưu naked bike với phong cách cổ điển, dễ lái và giá cả phải chăng, lan rộng ra thị trường toàn cầu.

Chính vì thế, Z400RS không chỉ là sự tiếp nối danh tiếng mà còn là “màn tái sinh của một huyền thoại” sau hơn 30 năm. Theo các nguồn tin, mẫu xe có thể được định giá khoảng 1,05 - 1,10 triệu yên, tương đương 179 - 188 triệu đồng nếu quy đổi theo tỷ giá hiện tại.