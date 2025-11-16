Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Kawasaki “gây bão” khi hồi sinh dòng côn tay huyền thoại sau hơn ba thập kỷ vắng bóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Mẫu xe được chờ đợi - Kawasaki Z400RS - được xem như người kế thừa xứng đáng của những biểu tượng 4 xi-lanh 400cc, đồng thời sở hữu loạt trang bị hiện đại đầy ấn tượng.

Theo các nguồn tin từ Nhật Bản, Kawasaki đang chuẩn bị đưa khối động cơ 4 xi-lanh trở lại trên Z400RS. Đây sẽ là mẫu naked bike 400cc mang đậm DNA của những cái tên từng làm nên lịch sử như Z400FX hay Zephyr, hứa hẹn khuấy động mạnh mẽ phân khúc môtô tầm trung.

glo-kawasaki-z400rs-2.jpg

Z400RS được cho là phát triển dựa trên nền tảng của Kawasaki ZX-4R - mẫu sportbike ra mắt năm 2023 với động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 400cc mạnh tới 77 mã lực, công suất cao nhất từng xuất hiện ở phân khúc này. Nếu được “chuyển thể” sang dáng naked, mẫu xe mới sẽ giữ gần như toàn bộ khung sườn và động cơ của ZX-4R, nhưng được tinh chỉnh để tối ưu dải tua trung bình, mang lại khả năng xử lý linh hoạt và dễ chịu hơn trong điều kiện di chuyển đô thị.

glo-kawasaki-z400rs-3.jpg

Điều này đồng nghĩa Z400RS sẽ mang tinh thần thể thao thực thụ trong diện mạo retro cổ điển, thậm chí hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái phấn khích hơn cả Z650RS hay Z900RS. Tính đến nay, dòng RS của Kawasaki đã có Z900RS (2017) và Z650RS (2021), và Z400RS nhiều khả năng sẽ trở thành mẫu xe nhỏ nhất trong gia đình RS.

Sự xuất hiện của Z400RS được xem là bước đi chiến lược khi Honda CB400 Super Four đã ngừng sản xuất từ 2022, khiến thị trường 400cc tại Nhật gần như bỏ ngỏ. Dù Honda đã giới thiệu CB500 Super Four tại Trung Quốc, việc Kawasaki ra tay trước với Z400RS có thể mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Quay ngược thời gian về 1979, Kawasaki từng tạo tiếng vang lớn với Z400FX, mẫu DOHC 4 xi-lanh 400cc đạt 43 mã lực và trở thành biểu tượng của thập niên 80. Đến năm 1989, Zephyr 400 ra đời, mở màn cho trào lưu naked bike với phong cách cổ điển, dễ lái và giá cả phải chăng, lan rộng ra thị trường toàn cầu.

glo-kawasaki-z400rs-1.jpg

Chính vì thế, Z400RS không chỉ là sự tiếp nối danh tiếng mà còn là “màn tái sinh của một huyền thoại” sau hơn 30 năm. Theo các nguồn tin, mẫu xe có thể được định giá khoảng 1,05 - 1,10 triệu yên, tương đương 179 - 188 triệu đồng nếu quy đổi theo tỷ giá hiện tại.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Ông trùm” xe tải Trung Quốc ra mắt sedan điện cỡ Toyota Camry, giá từ hơn 500 triệu đồng

“Ông trùm” xe tải Trung Quốc ra mắt sedan điện cỡ Toyota Camry, giá từ hơn 500 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Tập đoàn Dongfeng - thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực xe tải tại Việt Nam - vừa giới thiệu mẫu sedan điện mới eπ 007+ tại Trung Quốc. Đây là phiên bản nâng cấp toàn diện của dòng eπ 007, với giá bán khởi điểm từ 144.900 - 154.900 nhân dân tệ (tương đương 534 - 570 triệu đồng).

Hyundai Venue 2026 ra mắt: Thiết kế mới, màn hình đôi 12,3 inch và gói ADAS cấp độ 2 - giá từ 234 triệu đồng

Hyundai Venue 2026 ra mắt: Thiết kế mới, màn hình đôi 12,3 inch và gói ADAS cấp độ 2 - giá từ 234 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Hyundai vừa chính thức giới thiệu Venue 2026 - thế hệ thứ hai của mẫu SUV đô thị ăn khách - tại thị trường Ấn Độ. Phiên bản mới đánh dấu bước “lột xác” toàn diện với thiết kế hiện đại, kích thước lớn hơn, nội thất công nghệ cao và gói hỗ trợ lái tiên tiến ADAS cấp độ 2.

Honda SH 2026 ra mắt: Màn hình TFT, sạc USB-C và loạt công nghệ lần đầu xuất hiện

Honda SH 2026 ra mắt: Màn hình TFT, sạc USB-C và loạt công nghệ lần đầu xuất hiện

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Việt Nam vừa giới thiệu dòng xe tay ga cao cấp SH125i và SH160i 2026, đánh dấu bước nâng cấp đáng chú ý nhất trong nhiều năm qua. Mẫu xe sở hữu diện mạo tinh tế hơn, được trang bị màn hình TFT hiện đại, cổng sạc USB-C và nhiều tiện ích thông minh hướng tới người dùng thành thị.

THACO AUTO ra mắt xe ghế ngồi cao cấp THACO Cruizer 120S thế hệ mới - Phiên bản 29 chỗ

THACO AUTO ra mắt xe ghế ngồi cao cấp THACO Cruizer 120S thế hệ mới - Phiên bản 29 chỗ

Xe máy - Ô tô

(GLO)- THACO AUTO chính thức giới thiệu THACO Cruizer 120S thế hệ mới - phiên bản 29 chỗ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dòng xe bus ghế ngồi cao cấp. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của THACO trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng xe bus tại Việt Nam.

VinFast ra mắt bộ đôi xe máy điện ZGoo và Flazz giá từ 15 triệu đồng, không cần bằng lái

VinFast ra mắt bộ đôi xe máy điện ZGoo và Flazz giá từ 15 triệu đồng, không cần bằng lái

Xe máy - Ô tô

(GLO)- VinFast vừa chính thức giới thiệu hai mẫu xe máy điện hoàn toàn mới mang tên ZGoo và Flazz, mở rộng danh mục sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng phổ thông. Với mức giá lần lượt 14,9 triệu và 16 triệu đồng, cả hai mẫu xe đều sử dụng pin LFP - loại pin nổi bật về độ bền và độ an toàn cao.

Honda Việt Nam sẽ lắp ráp mẫu CR-V e:HEV tại nhà máy Phú Thọ từ năm 2026

Honda Việt Nam sẽ lắp ráp mẫu CR-V e:HEV tại nhà máy Phú Thọ từ năm 2026

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố kế hoạch lắp ráp mẫu xe CR-V e:HEV tại nhà máy Phú Thọ từ đầu năm 2026. Đây là lần đầu tiên dòng xe Hybrid tiên tiến này được sản xuất tại Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Honda tại thị trường nội địa.

null