Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

TVS Apache RTX 300 - Xe côn tay adventure 299cc giá chỉ 59 triệu đồng, thách thức các "ông lớn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC

(GLO)- Thị trường xe máy tại Ấn Độ vừa đón nhận một tân binh  TVS Apache RTX 300, mẫu adventure tourer đầu tiên đến từ thương hiệu TVS. Với mức giá khởi điểm 1,99 lakh Rupee (tương đương khoảng 59 triệu đồng), chiếc xe sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, cấu hình mạnh mẽ.

Động cơ mạnh mẽ - Thiết kế tối ưu cho hành trình dài

Trái tim của Apache RTX 300 là động cơ đơn xi-lanh DOHC, dung tích 299,1cc, thuộc thế hệ động cơ mới TVS RT-XD4. Động cơ này cho công suất 35,5 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 28,5 Nm tại 7.000 vòng/phút - con số vượt trội so với nhiều mẫu xe cùng tầm giá như Yamaha Exciter hay Honda Winner R. Xe sử dụng hộp số 6 cấp và tích hợp ly hợp chống trượt, hỗ trợ vận hành mượt mà khi chuyển số ở tốc độ cao.

Đặc biệt, TVS tích hợp 4 chế độ lái gồm Urban (đô thị), Rain (mưa), Tour (hành trình dài) và Rally (địa hình) - một trang bị thường chỉ thấy ở các mẫu xe phân khối lớn cao cấp.

glo-tvs-apache-rtx-300-3.jpg

Khung gầm và hệ thống treo tối ưu hóa trải nghiệm lái

Chiếc xe được xây dựng trên khung thép lưới mắt cáo nhẹ, tăng độ cứng vững mà vẫn đảm bảo trọng lượng tối ưu. Hệ thống treo gồm phuộc trước hành trình ngược và giảm xóc đơn phía sau với piston nổi, giúp xe xử lý tốt trên nhiều loại địa hình. Chiều cao yên thấp cũng là điểm cộng, tạo sự dễ dàng khi kiểm soát xe, ngay cả với người mới bắt đầu làm quen với dòng adventure.

glo-tvs-apache-rtx-300-2.jpg

Công nghệ nổi bật trong tầm giá

Apache RTX 300 gây ấn tượng khi được trang bị màn hình TFT màu đa chức năng, hỗ trợ kết nối thông minh với smartphone, hiển thị tin nhắn, cuộc gọi, điều khiển GoPro và dẫn đường qua bản đồ. Ngoài ra, xe còn có hàng loạt công nghệ thường chỉ xuất hiện ở các mẫu xe đắt tiền hơn: Hệ thống kiểm soát lực kéo với 2 chế độ; ABS ba chế độ (đường trường, đô thị, trời mưa); hệ thống giám sát áp suất lốp; kiểm soát hành trình (cruise control).

Những trang bị này giúp mẫu xe vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá và tiệm cận các mẫu adventure cao cấp hơn.

glo-tvs-apache-rtx-300-4.jpg

Giá rẻ nhưng không “rẻ tiền”

Với mức giá chỉ khoảng 59 triệu đồng, TVS Apache RTX 300 mang lại giá trị vượt trội: động cơ mạnh, công nghệ đầy đủ và thiết kế tối ưu cho các chuyến đi dài. Xe hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách adventure, mong muốn khám phá nhưng vẫn chú trọng yếu tố kinh tế. Đây có thể sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe côn tay tại các thị trường đang phát triển, đặc biệt là ở châu Á.

glo-tvs-apache-rtx-300-1.jpg
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

VinFast lập kỷ lục lịch sử: Doanh số 100.000 ô tô điện sau 9 tháng - Bước ngoặt ngành xe Việt

VinFast lập kỷ lục lịch sử: Doanh số 100.000 ô tô điện sau 9 tháng - Bước ngoặt ngành xe Việt

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Thị trường ô tô Việt Nam vừa chứng kiến một cột mốc chưa từng có tiền lệ: chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2025, VinFast - hãng xe điện "Make in Vietnam" - đã cán mốc 103.884 xe bán ra. Thành tích này là "cú hích" có thể định hình lại cục diện ngành ô tô Việt Nam trong thập kỷ tới.

Gợi ý những mẫu ô tô mới trong tầm giá 400 triệu dành cho người mua xe lần đầu

Gợi ý những mẫu ô tô mới trong tầm giá 400 triệu dành cho người mua xe lần đầu

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Lần đầu mua ô tô, lựa chọn một chiếc xe phù hợp nhu cầu và túi tiền là điều không dễ. Tuy nhiên, trong tầm giá khoảng 400 triệu đồng, người dùng hiện nay vẫn có khá nhiều mẫu xe đáng chú ý - từ sedan, hatchback đến xe điện - đáp ứng tốt cho việc đi lại cá nhân, gia đình hay chạy dịch vụ.

Kove 800X GT 2025 - “Chiến mã” địa hình chính thức ra mắt, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ

Kove 800X GT 2025 - “Chiến mã” địa hình chính thức ra mắt, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Kove Moto Malaysia vừa giới thiệu chính thức mẫu adventure-touring hoàn toàn mới - Kove 800X GT phiên bản 2025, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ với nhiều nâng cấp đáng chú ý. Mẫu xe này được thiết kế chuyên biệt cho những tín đồ đam mê khám phá, chinh phục cung đường dài và địa hình đa dạng.

VinFast và tham vọng toàn cầu hóa ngành xe buýt điện: Hành trình định vị thương hiệu Việt trên bản đồ di chuyển xanh

VinFast và tham vọng toàn cầu hóa ngành xe buýt điện: Hành trình định vị thương hiệu Việt trên bản đồ di chuyển xanh

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở tham vọng sản xuất ô tô cá nhân, VinFast - thương hiệu xe điện non trẻ nhưng đầy tham vọng của Việt Nam - đang tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với dòng xe buýt điện, đặt nền móng cho sự hiện diện mạnh mẽ hơn trên thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Âu.

Honda NS150XC ra mắt: "Kẻ thách thức ngôi vương" của PCX160?

Honda NS150XC ra mắt: "Kẻ thách thức ngôi vương" của PCX160?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong khi Honda PCX160 vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu ở phân khúc xe tay ga cao cấp tại nhiều thị trường châu Á, sự xuất hiện của mẫu Honda NS150XC - một dòng xe hoàn toàn mới được phát triển dành riêng cho người dùng đô thị - đang khiến nhiều người phải xem lại lựa chọn của mình.

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 10: "Cuộc chiến" giảm giá chưa có hồi kết

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 10: "Cuộc chiến" giảm giá chưa có hồi kết

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Đầu quý IV cuộc đua giảm giá ô tô tại Việt Nam tiếp tục nóng với sự tham gia của loạt tên tuổi lớn như Toyota, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Kia... Các chương trình ưu đãi không hề hạ nhiệt mà còn được đẩy lên mức cao hơn, cho thấy áp lực lớn về doanh số và tồn kho đang đè nặng lên các hãng xe.

WMoto EZ125i 2025 ra mắt: Đối thủ của Honda Vision, giá chỉ từ 28,7 triệu đồng

WMoto EZ125i 2025 ra mắt: Đối thủ của Honda Vision, giá chỉ từ 28,7 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Một mẫu xe tay ga mới vừa được trình làng tại Malaysiavà đẫtọ tạo nên làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc xe phổ thông. Đó chính là WMoto EZ125i 2025, có giá chỉ 4.588 RM (tương đương khoảng 28,7 triệu đồng Việt Nam), đã bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và chi phí đăng ký.

Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC "Edition 30" ra mắt tại Việt Nam - Phiên bản giới hạn chỉ 30 chiếc, giá gần 6 tỷ đồng

Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC "Edition 30" ra mắt tại Việt Nam - Phiên bản giới hạn chỉ 30 chiếc, giá gần 6 tỷ đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Kỷ niệm 30 năm thương hiệu Mercedes-Benz hiện diện tại Việt Nam, hãng xe Đức vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt GLS 450 4MATIC "Edition 30". Mẫu xe này chỉ được sản xuất giới hạn 30 chiếc, với giá bán khuyến nghị 5,999 tỷ đồng - cao hơn khoảng 310 triệu đồng so với phiên bản tiêu chuẩn.

null