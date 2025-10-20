TVS Apache RTX 300 - Xe côn tay adventure 299cc giá chỉ 59 triệu đồng, thách thức các "ông lớn"

(GLO)- Thị trường xe máy tại Ấn Độ vừa đón nhận một tân binh TVS Apache RTX 300, mẫu adventure tourer đầu tiên đến từ thương hiệu TVS. Với mức giá khởi điểm 1,99 lakh Rupee (tương đương khoảng 59 triệu đồng), chiếc xe sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, cấu hình mạnh mẽ.

Động cơ mạnh mẽ - Thiết kế tối ưu cho hành trình dài

Trái tim của Apache RTX 300 là động cơ đơn xi-lanh DOHC, dung tích 299,1cc, thuộc thế hệ động cơ mới TVS RT-XD4. Động cơ này cho công suất 35,5 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 28,5 Nm tại 7.000 vòng/phút - con số vượt trội so với nhiều mẫu xe cùng tầm giá như Yamaha Exciter hay Honda Winner R. Xe sử dụng hộp số 6 cấp và tích hợp ly hợp chống trượt, hỗ trợ vận hành mượt mà khi chuyển số ở tốc độ cao.

Đặc biệt, TVS tích hợp 4 chế độ lái gồm Urban (đô thị), Rain (mưa), Tour (hành trình dài) và Rally (địa hình) - một trang bị thường chỉ thấy ở các mẫu xe phân khối lớn cao cấp.

Khung gầm và hệ thống treo tối ưu hóa trải nghiệm lái

Chiếc xe được xây dựng trên khung thép lưới mắt cáo nhẹ, tăng độ cứng vững mà vẫn đảm bảo trọng lượng tối ưu. Hệ thống treo gồm phuộc trước hành trình ngược và giảm xóc đơn phía sau với piston nổi, giúp xe xử lý tốt trên nhiều loại địa hình. Chiều cao yên thấp cũng là điểm cộng, tạo sự dễ dàng khi kiểm soát xe, ngay cả với người mới bắt đầu làm quen với dòng adventure.

Công nghệ nổi bật trong tầm giá

Apache RTX 300 gây ấn tượng khi được trang bị màn hình TFT màu đa chức năng, hỗ trợ kết nối thông minh với smartphone, hiển thị tin nhắn, cuộc gọi, điều khiển GoPro và dẫn đường qua bản đồ. Ngoài ra, xe còn có hàng loạt công nghệ thường chỉ xuất hiện ở các mẫu xe đắt tiền hơn: Hệ thống kiểm soát lực kéo với 2 chế độ; ABS ba chế độ (đường trường, đô thị, trời mưa); hệ thống giám sát áp suất lốp; kiểm soát hành trình (cruise control).

Những trang bị này giúp mẫu xe vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá và tiệm cận các mẫu adventure cao cấp hơn.

Giá rẻ nhưng không “rẻ tiền”

Với mức giá chỉ khoảng 59 triệu đồng, TVS Apache RTX 300 mang lại giá trị vượt trội: động cơ mạnh, công nghệ đầy đủ và thiết kế tối ưu cho các chuyến đi dài. Xe hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách adventure, mong muốn khám phá nhưng vẫn chú trọng yếu tố kinh tế. Đây có thể sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe côn tay tại các thị trường đang phát triển, đặc biệt là ở châu Á.