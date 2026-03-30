Volkswagen ra mắt SUV điện ID. Unyx 08: Chạy 730 km, công suất gần 500 mã lực, giá từ 900 triệu đồng

(GLO)-Volkswagen chính thức mở đặt trước mẫu SUV điện hoàn toàn mới ID. Unyx 08 tại Trung Quốc. Mẫu xe phát triển cùng Xpeng gây chú ý với phạm vi hoạt động tới 730 km, công suất 496 mã lực và loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến.

Hãng xe Đức Volkswagen đã khởi động chương trình nhận đặt trước mẫu SUV thuần điện ID. Unyx 08 tại thị trường Trung Quốc từ ngày 26/3. Đây là sản phẩm mang tính chiến lược, đánh dấu bước tiến mới của hãng trong mảng xe năng lượng mới, đồng thời thể hiện sự hợp tác sâu rộng với đối tác công nghệ Xpeng.

Volkswagen ID. Unyx 08 2026.

ID. Unyx 08 được phát triển dựa trên mẫu concept ID. Evo từng ra mắt tại Shanghai Auto Show 2025 và được định vị là dòng xe “phát triển tại Trung Quốc dành cho thị trường Trung Quốc”. Mẫu SUV này có giá đặt trước dao động từ 239.900 đến 299.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 913,9 triệu đến 1,14 tỷ đồng.

Thuộc phân khúc SUV cỡ lớn, ID. Unyx 08 sở hữu kích thước dài 5.000 mm, rộng 1.954 mm, cao 1.672 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.030 mm, mang đến không gian nội thất rộng rãi. Thiết kế ngoại thất mang phong cách hiện đại với phần đầu xe kín, cụm đèn pha tách rời và dải đèn LED ban ngày gồm khoảng 400 điểm sáng độc lập có khả năng tạo hiệu ứng linh hoạt.

Thân xe nổi bật với các chi tiết ốp đen bóng, tay nắm cửa ẩn, giá nóc và bộ mâm hợp kim kích thước 20-21 inch. Ở phía sau, xe được trang bị cụm đèn hậu kéo dài, logo phát sáng và cánh gió thể thao.

Điểm nhấn công nghệ của ID. Unyx 08 nằm ở hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) phát triển cùng Xpeng, sử dụng kiến trúc Vision-Language-Action (VLA). Hệ thống này kết hợp dữ liệu từ 11 camera, 3 radar sóng mm và 12 cảm biến siêu âm, xử lý bằng chip có năng lực tính toán lên tới 1.500 Tops. Nhờ đó, xe có thể thực hiện chức năng Navigate On Autopilot (NOA) trên cả đường cao tốc và đô thị, kể cả trong điều kiện giao thông phức tạp.

Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách xe điện hiện đại với hai màn hình trung tâm 15 inch, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số nhỏ phía sau vô-lăng dạng chữ D. Cần số đặt trên cột lái giúp tối ưu không gian, cho phép bố trí thêm hai đế sạc không dây ở khu vực trung tâm.

Hệ thống giải trí sử dụng chip Snapdragon 8295P, hỗ trợ trợ lý giọng nói AI có thể hoạt động ngoại tuyến. Xe còn được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp như ghế trước chỉnh điện, massage 10 điểm, thông gió và sưởi, hệ thống âm thanh 20 loa và tủ lạnh mini dung tích 6,7 lít.

Hàng ghế sau có thể chỉnh điện độ ngả, tăng sự thoải mái cho hành khách. Khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 766 lít và có thể mở rộng lên tới 1.845 lít khi gập hàng ghế sau, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng gia đình hoặc các chuyến đi dài.

Về vận hành, ID. Unyx 08 cung cấp hai cấu hình gồm bản dẫn động cầu sau với công suất 308 mã lực và bản dẫn động bốn bánh đạt 496 mã lực. Xe sử dụng pin LFP do CATL cung cấp, với hai tùy chọn dung lượng 82,4 kWh và 95 kWh, cho phạm vi hoạt động từ 630 đến 730 km theo chu trình CLTC.

Ngoài ra, hệ thống sạc nhanh DC công suất 315 kW cho phép bổ sung khoảng 150 km quãng đường chỉ trong 5 phút, giúp tối ưu khả năng di chuyển đường dài.

Sự xuất hiện của ID. Unyx 08 được kỳ vọng sẽ giúp Volkswagen gia tăng sức cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc, nơi các hãng xe nội địa đang tăng tốc mạnh mẽ với nhiều sản phẩm công nghệ cao. Mẫu SUV này sẽ đối đầu trực tiếp với các đối thủ đáng chú ý như Xiaomi YU7, Zeekr 7X, Avatr 07 và Li Auto i6 trong phân khúc SUV điện đang ngày càng sôi động.