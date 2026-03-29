Triệu hồi gần 700 xe Toyota Land Cruiser 300 tại Việt Nam để khắc phục lỗi hộp số tự động

(GLO)- Toyota Việt Nam triệu hồi hàng trăm chiếc Land Cruiser 300 đời 2024-2025 do hộp số có nguy cơ rò rỉ dầu hoặc mất công suất khi chạy nhanh.

Ngày 28-3, Công ty ôtô Toyota Việt Nam chính thức thông báo triển khai chương trình triệu hồi để cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động trên dòng xe Toyota Land Cruiser 300 tại thị trường Việt Nam.

Xe Toyota Land Cruiser 300. Nguồn: Toyota Việt Nam

Toyota Việt Nam triệu hồi 699 xe Land Cruiser 300 sản xuất giai đoạn 2024-2025 để cập nhật phần mềm hộp số, khắc phục nguy cơ mất công suất, rò rỉ dầu, bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Theo thông tin từ hãng, chương trình áp dụng đối với 699 xe Land Cruiser 300 được sản xuất từ ngày 5-12-2024 đến 8-12-2025.

Hãng Toyota Việt Nam cho biết: Nguyên nhân triệu hồi số xe Land Cruiser do hộp số tự động 10 cấp hoạt động không đúng thiết kế. Trong quá trình sử dụng, người dùng có thể nhận thấy hiện tượng xe bị mất công suất khi đang chạy ở tốc độ cao hoặc dầu từ hộp số rò rỉ ra ngoài. Điều này có thể làm tăng nguy cơ tai nạn hoặc cháy xe nếu xuất hiện nguồn lửa.

Để khắc phục, Toyota Việt Nam bắt đầu tiến hành triệu hồi kiểm tra và cập nhật phần mềm điều khiển hộp số cho các xe thuộc diện ảnh hưởng. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 30 phút cho mỗi xe và hoàn toàn miễn phí cho khách hàng.

Đại diện Toyota Việt Nam cho biết, chương trình triệu hồi lần này tiếp tục thể hiện cam kết của hãng trong việc đảm bảo quyền lợi và an toàn cho người sử dụng, đồng thời duy trì chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực ô tô, việc Toyota chủ động triển khai chương trình triệu hồi xe để kiểm tra và khắc phục các vấn đề kỹ thuật là động thái tích cực, thể hiện rõ trách nhiệm đối với khách hàng và xã hội.

Bên cạnh đó, đối với các xe nhập khẩu không chính hãng nhưng nằm trong diện ảnh hưởng, Toyota Việt Nam cho biết vẫn sẽ hỗ trợ kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí sau khi xác minh thông tin từ phía hãng.

Vì vậy, khi xe của khách hàng nằm trong diện triệu hồi, khách hàng cần mang xe tới đại lý chính hãng để kiểm tra, sửa chữa hay thay thế, chủ xe không phải trả bất kỳ khoản phí nào vì đây là trách nhiệm của nhà sản xuất.

Xe Toyota Land Cruiser là mẫu SUV lớn và đắt nhất của Toyota tại Việt Nam, xe có giá bán 4,58 tỷ đồng.