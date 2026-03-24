Toyota Yaris Cross 2027 lộ diện với loạt nâng cấp mới

(GLO)-Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Toyota Yaris Cross 2027 được cho là sẽ ra mắt trong năm tới, mang theo hàng loạt cải tiến về thiết kế, công nghệ và an toàn.Trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị ngày càng cạnh tranh đây được xem là bước đi chiến lược của Toyota nhằm duy trì sức hút sản phẩm

Theo nguồn tin từ truyền thông Thái Lan, Toyota Yaris Cross 2027 nhiều khả năng sẽ trình làng vào năm sau trước khi mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á. Thời điểm này được đánh giá hợp lý khi thế hệ hiện tại đã bước sang năm thứ ba, đồng thời phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các đối thủ sử dụng công nghệ hybrid.

Dù chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), mẫu SUV đô thị này được kỳ vọng sẽ có những thay đổi đáng kể. Ngoại thất xe có thể chuyển sang phong cách mạnh mẽ và thể thao hơn, với cản trước thiết kế lại theo hướng góc cạnh, kết hợp cụm đèn LED signature mới cùng dải đèn ban ngày sắc nét. Bên cạnh đó, bộ mâm hợp kim 18 inch hứa hẹn góp phần hoàn thiện diện mạo cứng cáp và năng động hơn.

Không gian nội thất được dự báo là khu vực nhận nhiều nâng cấp nhất. Màn hình giải trí trung tâm có thể tăng kích thước lên 12,3 inch với thiết kế dạng nổi, trong khi bảng đồng hồ sau vô-lăng nhiều khả năng chuyển sang dạng kỹ thuật số hoàn toàn 12 inch. Những thay đổi này nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, bắt kịp xu hướng số hóa trong ngành ô tô.

Đáng chú ý, hệ thống an toàn trên xe cũng được nâng cấp mạnh. Toyota Safety Sense 3.0 dự kiến sẽ thay thế phiên bản 2+, bổ sung các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như hỗ trợ chuyển làn hay hỗ trợ đánh lái khẩn cấp. Đây là động thái cần thiết khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các công nghệ an toàn chủ động.

Về vận hành, Toyota được cho là vẫn duy trì cấu hình hybrid quen thuộc. Xe dự kiến sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 111 mã lực, đi kèm hộp số E-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu ước tính đạt khoảng 26,3 km/lít – con số cạnh tranh trong phân khúc.

Có thể thấy, thay vì chạy theo cuộc đua sức mạnh, Toyota Yaris Cross 2027 tiếp tục theo đuổi định hướng thực dụng: tiết kiệm, dễ sử dụng và phù hợp môi trường đô thị. Tuy nhiên, với những nâng cấp về thiết kế, công nghệ và an toàn, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì lợi thế trước làn sóng đối thủ hybrid đang gia tăng nhanh chóng.

Dù hiện tại mới dừng ở mức thông tin ban đầu, nhưng nếu các dự đoán trở thành hiện thực, đây sẽ là bản nâng cấp mang tính chiến lược. Không cần thay đổi toàn diện, chỉ cần cải tiến đúng trọng tâm, Toyota hoàn toàn có thể giữ vững vị thế trong phân khúc SUV đô thị – nơi sự cân bằng giữa hiệu quả, tiện nghi và độ tin cậy luôn là yếu tố then chốt.