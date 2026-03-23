Toyota ra mắt SUV điện đô thị Urban Cruiser EV, giá gần 940 triệu đồng

(GLO)-Toyota chính thức giới thiệu mẫu SUV điện Urban Cruiser EV tại Philippines với mức giá khởi điểm tương đương gần 940 triệu đồng. Mẫu xe hướng đến khách hàng đô thị, sở hữu tầm hoạt động ấn tượng cùng nhiều trang bị thực dụng, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa tại Đông Nam Á.

Toyota Motor Philippines vừa công bố giá bán chính thức cho mẫu SUV điện hoàn toàn mới Toyota Urban Cruiser EV, qua đó mở rộng danh mục xe điện của hãng tại thị trường Đông Nam Á – khu vực đang chứng kiến nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ đối với các phương tiện thân thiện môi trường.

Theo thông tin từ hãng, Urban Cruiser EV có giá khởi điểm từ 2,135 triệu Peso (khoảng 939,91 triệu đồng). Mức giá này được đánh giá là khá cạnh tranh trong phân khúc SUV điện cỡ nhỏ, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh hạ tầng xe điện tại Đông Nam Á vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Toyota kỳ vọng mẫu xe sẽ thu hút nhóm khách hàng trẻ, người dùng đô thị và những gia đình nhỏ đang tìm kiếm phương tiện di chuyển tiết kiệm, linh hoạt và ít phát thải.

Toyota Urban Cruiser EV

Trong giai đoạn đầu mở bán, Urban Cruiser EV chỉ có một phiên bản duy nhất. Tuy nhiên, hãng vẫn mang đến sự lựa chọn đa dạng về ngoại thất với 5 màu sắc gồm Splendid Silver, Grandeur Grey, Arctic White, Land Breeze Green và Celestial Blue. Thiết kế xe mang đậm phong cách SUV đô thị hiện đại, với kích thước nhỏ gọn giúp dễ dàng xoay trở trong điều kiện giao thông đông đúc, đồng thời vẫn giữ được dáng vẻ khỏe khoắn đặc trưng của dòng SUV.

Về khả năng vận hành, Urban Cruiser EV sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD) và có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 475 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là con số đủ để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị cũng như các chuyến đi liên tỉnh mà không gây quá nhiều lo ngại về quãng đường. Dù Toyota chưa công bố chi tiết về dung lượng pin hay công suất động cơ, mức phạm vi hoạt động này được xem là điểm mạnh giúp mẫu xe cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Một trong những điểm cộng đáng chú ý của Urban Cruiser EV nằm ở tính thực dụng. Khi mua xe, người dùng sẽ được trang bị sẵn bộ sạc, bao gồm bộ sạc treo tường công suất 7,4 kW và bộ sạc di động 3,6 kW. Điều này giúp chủ xe có thể linh hoạt sạc tại nhà hoặc trong những tình huống di chuyển xa, giảm sự phụ thuộc vào hệ thống trạm sạc công cộng – vốn vẫn còn hạn chế tại nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Trước khi chính thức mở bán, mẫu SUV điện này đã được giới thiệu tới công chúng tại Toyota Gazoo Racing Philippine Cup. Sự xuất hiện của Urban Cruiser EV tại sự kiện đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông cũng như người tiêu dùng nhờ thiết kế hiện đại, định vị rõ ràng và mức giá dễ tiếp cận.

Trong bối cảnh xu hướng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, việc Toyota tung ra Urban Cruiser EV cho thấy hãng đang tăng tốc trong cuộc đua xe điện, đặc biệt tại các thị trường đang phát triển như Đông Nam Á. Mẫu xe không chỉ đóng vai trò mở rộng danh mục sản phẩm mà còn được xem là “quân bài chiến lược” giúp Toyota tiếp cận nhóm khách hàng mới và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Với mức giá hợp lý, phạm vi hoạt động ấn tượng và những trang bị hướng đến nhu cầu sử dụng thực tế, Urban Cruiser EV được kỳ vọng sẽ tạo ra sức cạnh tranh đáng kể trong phân khúc SUV điện cỡ nhỏ, đồng thời góp phần định hình xu hướng tiêu dùng xe điện tại các đô thị đông đúc trong khu vực.