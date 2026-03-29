Volkswagen Teramont Pro - SUV ra mắt tại Việt Nam, giá gần 2,8 tỷ đồng

(GLO)- Volkswagen Teramont Pro 2026 ra mắt tại thị trường Việt Nam phiên bản nâng cấp hoàn toàn mới. Với phong cách thiết kế hiện đại, trẻ trung và nội thất sang trọng tăng phần uy nghi của 1 mẫu SUV 7 chỗ.

Hãng xe Đức gọi Teramont Pro là SUV cao cấp - King Size Premium SUV, nhấn mạnh kích thước lớn nhất phân khúc SUV 7 chỗ ngồi tại Việt Nam, kèm theo trang bị ghế ngồi Queen Seat đầu tiên trong phân khúc.

Xe Teramont Pro thế hệ mới được trang bị thêm rất nhiều options tiện nghi so với thế hệ tiền nhiệm. Ở Mỹ, Teramont còn được gọi bằng tên Atlas. Volkswagen Teramont gia nhập thị trường Việt Nam sẽ cạnh tranh cùng đối thủ Ford Explorer cũng nhập khẩu Mỹ.

Các thông số dài x rộng x cao của Teramont Pro là 5.158x1.991x1.788 mm, trục cơ sở 2.980 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 210 mm, bán kính quay vòng tối thiểu 5,95 m. So với các đối thủ ở phân khúc SUV cỡ E như Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Palisade, kích thước của mẫu xe Volkswagen vượt trội hơn.

So với Teramont X, Teramont Pro dài hơn 241 mm, cao hơn 59 mm, còn chiều rộng tương đương. Mẫu X có cấu hình 5 chỗ, còn Pro 7 chỗ.

Thiết kế ngoại thất Volkswagen Teramont Pro được giữ liền mạch ở phần đầu và đuôi xe. Logo phát sáng cùng nhiều hiệu ứng ánh sáng giúp ngoại hình Teramont Pro tăng tính nổi bật.

Cụm đèn chiếu sáng chính phía đầu xe có chức năng tự động bật/tắt, chiếu xa thích ứng, điều chỉnh vùng sáng tự động, đèn hỗ trợ thời tiết xấu, mở rộng góc chiếu khi vào cua, hiệu ứng khi báo rẽ... Cụm đèn hậu có hiệu ứng 3D.

Teramont Pro có thiết kế khoang lái hiện đại, tiết giảm nút bấm và sử dụng màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn là nơi điều khiển hầu hết các chức năng trên xe. Điểm nhấn của mẫu xe này là hàng ghế trước tích hợp nhiều chức năng cho cả người lái và hành khách.

Điểm nhấn trong khoang nội thất là ghế phụ hạng thương gia Queen Seat, với form ghế thể thao, bọc da cao cấp, chỉnh điện 14 hướng, làm mát và sưởi, đệm hơi tựa lưng chỉnh điện 4 hướng, massage 8 chế độ, đệm đỡ chân chỉnh điện. Theo Volkswagen, trang bị này trên Teramont Pro là đầu tiên xuất hiện trong phân khúc SUV cao cấp.

Xe được trang bị vô lăng bọc da, màn hình giải trí đa chức năng kích thước 15 inch, cần số điện tử sau vô lăng, điều hòa tự động 3 vùng độc lập tích hợp lọc không khí Clean Air 2.0, hệ thống âm thanh Harmon Kardon 14 loa, cửa sổ trời toàn cảnh. Hai hàng ghế sau có chức năng gập điện. Các cửa gió điều hòa được phân bổ hợp lý đến cả 3 hàng ghế trên xe.

Trên phiên bản Teramont Pro, xe dùng mâm Ottanta kích thước 20 inch, kèm bộ lốp thông số 255/50. Ở phiên bản Teramont Pro Max, mâm xe kiểu Buzard và kích thước tăng lên 21 inch. Tính năng tiêu âm giúp giảm 60% tiếng ồn do ma sát giữa lốp xe và mặt đường.

Volkswagen Teramont Pro được trang bị động cơ 2.0 TSI thế hệ mới, sản sinh công suất tối đa 268 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm, kết hợp bộ tăng áp điều hướng VTG.

Kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp thế hệ mới và hệ dẫn động 4Motion, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 7,6 giây. Volkswagen Teramont Pro có 6 chế độ lái khác nhau, điều khiển bằng công tắc xoay hoặc thông qua màn hình.

Volkswagen Teramont Pro được trang bị hệ thống an toàn chủ động, các công nghệ trợ lái, hệ thống bảo vệ chủ động Proactive Passenger Protection cùng 9 túi khí an toàn.

Mẫu xe Đức đi kèm hàng loạt tính năng hỗ trợ lái (ADAS) như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ và chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe, camera 360 độ. Thông tin về Teramont Pro sẽ có khi hãng ra mắt vào tháng cuối tháng 3-2026.

Volkswagen Teramont Pro có giá 2,799 tỷ đồng, còn phiên bản Teramont Pro Max có giá 2,888 tỷ đồng. Xe được bán với 4 tùy chọn ngoại thất và 2 tùy chọn màu sắc nội thất. Volkswagen Teramont cạnh tranh trực tiếp với loạt đối thủ trong phân khúc SUV cỡ E, gồm Hyundai Palisade (1,469-1,589 tỷ đồng), VinFast VF 9 (1,499-1,699 tỷ đồng) và Mazda CX-90 với giá khởi điểm 2,479 tỷ đồng.