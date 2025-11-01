Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Honda hé lộ mẫu xe điện EV Outlier - sẵn sàng bước ra thị trường trong tương lai gần

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Honda vừa giới thiệu bản concept mới nhất mang tên EV Outlier, một mẫu xe điện mang đậm phong cách tương lai và được kỳ vọng sẽ sớm góp mặt trên thị trường. Dù mới ở dạng ý tưởng, EV Outlier thể hiện tầm nhìn thực tế của Honda về dòng xe máy điện trong những năm 2030.

Theo hãng, dù chưa chắc được sản xuất hàng loạt, nhiều chi tiết thiết kế và công nghệ trên EV Outlier hoàn toàn có thể xuất hiện trên các mẫu xe thương mại sau này.

glo-honda-ev-outlier-3.jpg

Mẫu concept này được Honda ra mắt công chúng tại Triển lãm Di động Nhật Bản (Japan Mobility Show) - sự kiện kế thừa Triển lãm Ô tô Tokyo danh tiếng, vốn là “sân chơi” quen thuộc của những mẫu xe ý tưởng đậm chất Nhật Bản. Dù hãng chưa công bố thông số kỹ thuật, nhưng qua hình ảnh và video giới thiệu, có thể nhận thấy nhiều điểm nổi bật đáng chú ý.

glo-honda-ev-outlier-6.jpg

EV Outlier sở hữu tư thế lái hướng chân về phía trước, tay lái cao, gợi dáng của một chiếc cruiser kết hợp phong cách viễn tưởng - rõ ràng lấy cảm hứng từ mô-tô huyền thoại của Kaneda trong bộ phim Akira. Xe chỉ có một chỗ ngồi, yên nhôm thiết kế dạng ghế bành, lốp sau kích thước lớn cho thấy khả năng tạo mô-men xoắn mạnh mẽ. Đặc biệt, EV Outlier được trang bị hệ dẫn động hai bánh - một cấu hình hiếm thấy ở mô-tô điện.

glo-honda-ev-outlier-1.jpg

Mỗi bánh xe đều tích hợp động cơ trong moay-ơ, cùng một màn hình TFT màu đặt phẳng sau tay lái hiển thị công suất riêng của từng động cơ. Trong video giới thiệu, bánh sau đảm nhận truyền động chính, còn bánh trước hỗ trợ khi tăng tốc. Phía trên là màn hình rộng kéo dài gần hết tay lái, hiển thị tốc độ ở trung tâm và hai bên là hình ảnh từ camera gương hậu kỹ thuật số.

glo-honda-ev-outlier-8.jpg

Khung xe được thiết kế kéo dài từ trục gắp đến đầu xe, sử dụng hệ thống phuộc dầm kiểu Hossack tương tự trên dòng Gold Wing. Bộ pin được đặt thấp dưới khung giúp hạ trọng tâm - nhiều khả năng là pin thể rắn, công nghệ mà Honda dự kiến thương mại hóa vào đầu thập kỷ 2030.

glo-honda-ev-outlier-4.jpg

Phần yếm và tấm chắn gầm trong suốt giúp phô diễn kết cấu cơ khí bên trong đồng thời tối ưu khí động học - yếu tố ngày càng quan trọng với xe điện. Thiết kế tổng thể khiến EV Outlier vừa gọn gàng, hiện đại, vừa giữ được nét naked bike mạnh mẽ.

glo-honda-ev-outlier-2.jpg

Trong bối cảnh xe điện vẫn đang tìm cách chinh phục người dùng và Honda chưa hoàn toàn từ bỏ động cơ đốt trong, hãng dự kiến sẽ ra mắt mẫu V3 E-Compressor trước khi tiếp tục phát triển EV Outlier.

glo-honda-ev-outlier-7.jpg

Tuy nhiên, thông qua bản concept này, Honda khẳng định rằng xe điện tương lai không nhất thiết phải đơn điệu. EV Outlier mang đến một hình ảnh mới mẻ - cá tính, độc đáo và tràn đầy cảm hứng. Dù bạn chưa sẵn sàng cho mô-tô điện, thông điệp mà Honda gửi gắm vẫn đầy lạc quan: tương lai di chuyển sẽ phong phú và thú vị hơn bao giờ hết.

