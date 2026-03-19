Gia Lai có 6 doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2026

HẢI YẾN
(GLO)- Ngày 19-3, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao công bố danh sách 581 doanh nghiệp trên cả nước đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2026 do người tiêu dùng bình chọn. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 6 doanh nghiệp được vinh danh.

Các doanh nghiệp Gia Lai đạt chứng nhận gồm: Công ty cổ phần IPP Sachi (bánh tráng Sachi); Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai; Công ty cổ phần Tingco Bình Định; Công ty cổ phần Nước khoáng Quy Nhơn; Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ Tiến Phát và Công ty cổ phần Đầu tư BITCO Bình Định.

Đây đều là những doanh nghiệp duy trì danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền.

nuoc-khoang-chanh-thang.jpg
Công ty cổ phần Nước khoáng Quy Nhơn hơn 10 năm liên tiếp đạt công nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao. Ảnh: Hải Yến

Việc được công nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao là bước tiến quan trọng, góp phần khẳng định uy tín thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho sản phẩm địa phương.

Riêng Công ty cổ phần IPP Sachi - doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh tráng cao cấp - đã không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và năm thứ 2 liên tiếp đạt danh hiệu này.

ban-sao-sachi.jpg
Công ty cổ phần IPP Sachi - doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh tráng cao cấp xuất khẩu. Ảnh: Hải Yến

Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao là động lực để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm; qua đó, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0%

Gia Lai triển khai kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại

Sắm Tết online

null