Gia Lai: Đẩy mạnh ứng dụng mô hình thông tin công trình vào hoạt động xây dựng

(GLO)- Ngày 20-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao việc áp dụng mô hình thông tin công trình trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tham dự hội nghị có gần 600 đại biểu là đại diện của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các chủ đầu tư, doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Mô hình thông tin công trình là phần mềm tạo dựng và sử dụng mô hình kỹ thuật số từ giai đoạn thiết kế, xây dựng cho đến vận hành, bảo trì và tháo dỡ công trình. Mô hình thông tin công trình cùng với các công nghệ khác đã góp phần chuyển hướng đưa ngành xây dựng trở thành ngành xây dựng thông minh.

Tại hội nghị, các chuyên gia đã cung cấp một số thông tin, kiến thức cơ bản, nâng cao về mô hình thông tin công trình trong hoạt động đầu tư xây dựng, như: tổng quan về hướng dẫn áp dụng mô hình thông tin công trình của Bộ Xây dựng; giới thiệu bộ giải pháp mô hình thông tin công trình của Autodesk trong việc triển khai và quản lý dự án; phối hợp mô hình thông tin công trình trên CDE…

Phát biểu khai mạc, ông Lê Anh Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - thông tin: Tại Gia Lai, từ năm 2026 sẽ áp dụng mô hình thông tin công trình trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với các công trình xây dựng mới thuộc dự án nhóm C trở lên thuộc trường hợp phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi ở thời điểm bắt đầu chuẩn bị dự án.

"Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, tạo điều kiện để các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng mô hình thông tin công trình vào hoạt động xây dựng" - Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh.