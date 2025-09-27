Gia Lai: Tập huấn áp dụng mô hình thông tin công trình trong hoạt động đầu tư xây dựng

(GLO)- Ngày 26-9, tại phường Pleiku, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị. Ảnh: A.H

Tham dự hội nghị có gần 200 đại biểu đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo và công chức chuyên môn thuộc 77 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh; Hội xây dựng, Hội Kiến trúc; đại diện một số doanh nghiệp là nhà đầu tư và các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe chuyên gia giới thiệu những thông tin, kiến thức cơ bản về BIM; quy trình triển khai BIM; các nội dung cần thực hiện khi lập nhiệm vụ BIM, lập kế hoạch triển khai BIM…

Thông qua đó, các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, tổ chức và cá nhân có thêm cơ sở để nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng BIM trong các dự án xây dựng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: A.H

Theo thông tin tại hội nghị, việc áp dụng BIM mang lại nhiều lợi ích thiết thực như: nâng cao chất lượng thiết kế, rút ngắn tiến độ, tiết kiệm chi phí, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước.