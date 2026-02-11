Siết chặt quản lý hoạt động chăn nuôi, sử dụng thuốc thú y

(GLO)- Cùng với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, ngành chức năng đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất giống gia súc, gia cầm.

Ðồng thời, quản lý chặt chẽ việc sử dụng thuốc thú y, nhất là các loại thuốc có chứa chất ma túy, tiền chất.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát

Theo thống kê, toàn tỉnh có 790 trang trại, dự án chăn nuôi đang hoạt động, trong đó có 72 dự án chăn nuôi và 718 cơ sở chăn nuôi theo quy mô trang trại.

Đàn vật nuôi của tỉnh có hơn 80.800 con bò, hơn 955,3 nghìn con heo, trên 5 triệu con gia cầm cùng 34 phòng khám thú cưng đang hoạt động.

Cán bộ thú y phối hợp với Công an kiểm tra tại một phòng khám thú cưng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.L

Cùng với sự phát triển về quy mô, chất lượng chăn nuôi trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng lên. Toàn tỉnh có 25 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP; 5 chuỗi liên kết chăn nuôi với khoảng 200 trang trại của các DN.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: “Nhìn chung, hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp.

Tuy nhiên, tại một số cơ sở vẫn còn biểu hiện chủ quan trong việc bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y và quản lý, sử dụng thuốc thú y, nhất là các loại thuốc có chứa tiền chất, thuốc gây mê tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ thú y, đặc biệt là phòng khám thú cưng”.

Trước thực tế đó, hằng năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở chăn nuôi và dịch vụ thú y.

Qua theo dõi cho thấy, đa số tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này có ý thức chấp hành tương đối tốt; nhiều cơ sở chăn nuôi quan tâm hơn đến điều kiện chuồng trại, an toàn sinh học, ghi chép hồ sơ chăn nuôi, sử dụng thức ăn và thuốc thú y theo đúng hướng dẫn chuyên môn.

Nhiều phòng khám thú cưng cũng đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh thú y và quản lý thuốc gây mê, thuốc có chứa tiền chất phục vụ khám, chữa bệnh cho vật nuôi đúng mục đích.

Chú trọng công tác tuyên truyền

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý hoạt động chăn nuôi, sử dụng thuốc thú y vẫn còn những tồn tại cần kịp thời chấn chỉnh. Cuối tháng 12-2025, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong chăn nuôi và thú y tại 19 cơ sở chăn nuôi và phòng khám thú cưng trên địa bàn nhiều xã, phường.

Kết quả, đơn vị phát hiện 4 cơ sở vi phạm, chủ yếu là hành nghề thú y không có chứng chỉ hợp lệ và sử dụng thuốc thú y không đúng quy định.

Các trường hợp vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 14,5 triệu đồng, đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục theo quy định, trong đó có tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề thú y có thời hạn 2 tháng và buộc tiêu hủy thuốc vi phạm.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Phòng Chăn nuôi (Chi cục Chăn nuôi và Thú y), kết quả kiểm tra cho thấy mặt bằng chung về ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở chăn nuôi, dịch vụ thú y trên địa bàn tỉnh đang từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, để công tác quản lý đạt hiệu quả bền vững vẫn cần sự vào cuộc thường xuyên, đồng bộ của chính quyền địa phương trong việc giám sát, nhắc nhở và hỗ trợ các cơ sở khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Bên cạnh công tác quản lý, kiểm tra của cơ quan chức năng, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã chủ động nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh thú y và an toàn sinh học.

Ông Nguyễn Văn Công (thôn Tân Hóa Bắc, xã Hòa Hội) chia sẻ: “Gia đình tôi đang nuôi 200 con heo thịt, áp dụng nghiêm nguyên tắc “nội bất xuất, ngoại bất nhập” để ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhập.

Hằng ngày, tôi đều phun khử trùng, rắc vôi bột; toàn bộ thức ăn, vật tư trước khi đưa vào chuồng đều được kiểm tra, sát khuẩn cẩn thận. Tôi tuyệt đối không sử dụng chất cấm hay các loại thuốc thú y nằm ngoài danh mục cho phép. Nhờ đó, đàn heo của gia đình phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh”.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp cho biết: Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và duy trì kiểm tra định kỳ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật đến người chăn nuôi và các cơ sở dịch vụ thú y.

Việc tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật không chỉ góp phần xây dựng môi trường chăn nuôi an toàn, lành mạnh mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển ổn định, bền vững.