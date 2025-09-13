Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá lúa tươi và gạo xuất khẩu giảm mạnh trong ngày 13-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; doanhnghiephoinhap.vn)

(GLO)- Sau nhiều ngày ổn định, giá lúa tươi trong nước hôm nay (13-9) giảm 200-300 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam cũng giảm mạnh do nhu cầu yếu và tác động từ chính sách nhập khẩu của Philippines.

Theo đó, sau khi giảm 300 đồng/kg, giá lúa IR 50404 đang ở mức 5.000-5.100 đồng/kg. Lúa Đài Thơm 8 giảm 200 đồng/kg, dao động 5.700-5.800 đồng/kg.

gia-lua-tuoi-trong-nuoc-hom-nay-13-9-giam-200-300-dongkg.jpg
Giá lúa tươi trong nước ngày 13-9 giảm 200-300 đồng/kg. Ảnh: M.T

Các dòng lúa OM giảm 200 đồng/kg, hiện lúa OM 18 được thu mua quanh mốc 5.600-5.800đồng/kg, OM 5451 dao động 5.900-6.000 đồng/kg, OM 308 về giá 5.700-5.900 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000-14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000-22.000 đồng/kg.

Ngoài ra, gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan có giá 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000-18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000-17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Thái Lan đã lên mức cao nhất trong 3 tuần nhờ đồng baht mạnh hơn, trong khi gạo Việt Nam chịu áp lực giảm giá vì nhu cầu chậm lại.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 450-455 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 367 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 319-323 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 494-498 USD/tấn.
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sáng 8-9, ông Nguyễn Dũng-Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cho biết, Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai nhằm chuyển giao kỹ thuật công nghệ nông nghiệp, tăng năng suất các loại cây trồng.

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Dự án nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam (SFM) do Chính phủ Đức viện trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022 - 2025 đã mang lại kết quả thiết thực. Dự án mở ra cơ hội phát triển rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

Kinh tế

(GLO)- Cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nông dân ở Gia Lai còn chủ động sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. Từ đó, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Ðak Ðoa đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Ðak Ðoa đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều nông dân ở xã Ðak Ðoa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác để cùng nhau sản xuất và tiêu thụ nông sản. Cách làm này không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng mà còn mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, hướng tới nền nông nghiệp bền vững.

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Kinh tế

(GLO)- Cánh đồng lúa nước xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai) được xem là vựa lúa chủ lực ở vùng đệm biên giới. Người dân không chỉ thay đổi tập quán canh tác mà còn áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa nhiều giống lúa mới năng suất cao vào sản xuất nhằm xây dựng thương hiệu “Gạo Ia Lâu” phát triển bền vững.

Ðịnh vị cà phê đặc sản Gia Lai

Ðịnh vị cà phê đặc sản Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trong chiến lược phát triển ngành hàng cà phê, các nhà sản xuất ở Gia Lai đã xây dựng chuỗi khép kín từ nông trại đến ly cà phê. Đó không chỉ là sự đổi mới phương thức sản xuất mà còn là thay đổi tư duy tiếp cận thị trường, hướng tới giá trị gia tăng bền vững.

Tập trung xử lý sâu đầu đen gây hại dừa

Tập trung xử lý sâu đầu đen gây hại dừa

Kinh tế

(GLO)- Tin từ Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai ngày 28-8, cho biết đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu đầu đen gây hại dừa.

null