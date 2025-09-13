Giá lúa tươi và gạo xuất khẩu giảm mạnh trong ngày 13-9

(GLO)- Sau nhiều ngày ổn định, giá lúa tươi trong nước hôm nay (13-9) giảm 200-300 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam cũng giảm mạnh do nhu cầu yếu và tác động từ chính sách nhập khẩu của Philippines.

Theo đó, sau khi giảm 300 đồng/kg, giá lúa IR 50404 đang ở mức 5.000-5.100 đồng/kg. Lúa Đài Thơm 8 giảm 200 đồng/kg, dao động 5.700-5.800 đồng/kg.

Giá lúa tươi trong nước ngày 13-9 giảm 200-300 đồng/kg. Ảnh: M.T

Các dòng lúa OM giảm 200 đồng/kg, hiện lúa OM 18 được thu mua quanh mốc 5.600-5.800đồng/kg, OM 5451 dao động 5.900-6.000 đồng/kg, OM 308 về giá 5.700-5.900 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000-14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000-22.000 đồng/kg.

Ngoài ra, gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan có giá 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000-18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000-17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Thái Lan đã lên mức cao nhất trong 3 tuần nhờ đồng baht mạnh hơn, trong khi gạo Việt Nam chịu áp lực giảm giá vì nhu cầu chậm lại.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 450-455 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 367 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 319-323 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 494-498 USD/tấn.