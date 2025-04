Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

(GLO)- Hiện nay, một số vùng trọng điểm lúa nước của tỉnh Gia Lai đang thu hoạch lúa trà sớm vụ Đông Xuân 2024-2025. Tuy nhiên, một số vùng bị ảnh hưởng của thời tiết nên bước vào thu hoạch năng suất giảm. Hơn nữa, giá lúa Đông Xuân cũng giảm, nông dân thu lợi nhuận không cao so với năm trước.

Đang thu hoạch 1,6 sào lúa nước còn lại trên cánh đồng thị trấn Đak Đoa, ông Yích (làng Piơm, thị trấn Đak Đoa) thông tin: Vụ sản xuất này ông đầu tư tiền cày, giống, phân bón gần 3 triệu đồng cho 3,6 sào lúa nước. Vừa rồi, ông thu hoạch xong 2 sào nhưng chỉ thu được 15 bao, thấp hơn năm ngoái 7 bao. "Nguyên nhân năng suất lúa giảm do khu vực này chủ yếu dựa vào nước trời. Hơn nữa, năm nay xuất hiện các đợt lạnh kéo dài sau Tết nguyên đán. Khi cây lúa đang trổ bông thì gặp nắng nóng kéo dài nhưng ruộng không đủ nước. Hiện gia đình còn 1,6 sào sạ sau đủ nước giờ chuẩn bị thu hoạch, hy vọng thu hoạch bằng năm ngoái"-ông Yích cho biết.

Ông Yích đang chuẩn bị thu hoạch 1,6 sào lúa Đông xuân 2024-2025. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đak Đoa: Phần lớn những cánh đồng lúa nước ở các xã phía Nam của huyện không có các công trình thủy lợi. Vì vậy, vụ Đông Xuân bà con thường gieo sạ lúa trà sớm với diện tích khoảng 100ha. Năm nay, thời tiết diễn biến thất thường đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây lúa. Hiện lúa trà sớm vụ Đông Xuân 2024-2025 đang thu hoạch nên chưa đánh giá năng suất bình quân. Song, trước diễn biến thời tiết vừa rồi thì năng suất lúa trà sớm khả năng giảm là khó tránh khỏi.

Trong khi đó tại huyện Chư Prông, nông dân các xã Ia Lâu, Ia Piơr đã thu hoạch xong lúa vụ Đông Xuân 2024-2025. Hầu hết năng suất không cao và giá lúa cũng giảm. Ông Nguyễn Văn Ánh (thôn Phố Hiến, xã Ia Lâu) cho biết: Cũng như mọi năm, vụ Đông Xuân 2024-2025, ông sản xuất 5 ha lúa nước bằng giống Đài Thơm 8, nhưng từ lúc sạ đến thu hoạch thời tiết rất khó dự đoán, lạnh kéo dài, gió mạnh, nhất là cuối vụ lại xuất hiện rầy nâu gây hại nên năng suất lúa giảm 700-800kg/ha so với năm ngoái. Cũng diện tích này, năm ngoái ông thu được gần 40 tấn lúa khô nhưng năm nay chỉ còn 33 tấn. Không chỉ năng suất giảm mà giá lúa Đài Thơm 8 chỉ còn 8.200-8.500 đồng/kg, thấp hơn năm ngoái 1.000-2.000 đồng/kg. “Năm nay, giống, phân bón tăng hơn năm ngoái, chi phí đầu tư 1 ha lúa nước hơn 12 triệu đồng/ha, chưa kể công chăm sóc, thu hoạch. Với tình hình giá và năng suất như hiện tại thì mỗi hecta tôi chỉ còn lợi khoảng 17 triệu đồng, giảm gần 10 triệu đồng/ha so với năm ngoái”-ông Ánh nói.

Nông dân xã Ia Lâu (huyện Chư Prông) phơi lúa. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tương tự, ông Nhữ Văn Kỳ-Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Công Nông nghiệp và Dịch vụ Hợp Tiến (xã Ia Lâu)-cho biết: "Những năm trước năng suất bình quân đạt 6,5-7 tấn/ha thì năm nay bình quân chỉ đạt 6 tấn/ha, chưa kể chi phí đầu tư và nhân công đều tăng. Với 10 ha lúa của gia đình, tôi dự ước lợi nhuận chỉ đạt khoảng 15 triệu đồng/ha, giảm 5 triệu đồng so với vụ Đông Xuân 2023-2024. Đối với diện tích lúa của các thành viên khác của HTX cũng vậy".

Ông Lê Thành Công-Chủ tịch UBND xã Ia Lâu (huyện Chư Prông)-chia sẻ: Đến thời điểm này, người dân trên địa bàn xã đã thu hoạch xong 550 ha lúa vụ Đông Xuân 2024-2025. Mặc dù người dân của xã đã chủ động gieo sạ sớm để tránh hạn cuối vụ nhưng hầu hết năng suất lúa bình quân đều giảm 30-35% so với năm ngoái. Nguyên nhân do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sâu bệnh gây hại cuối vụ. Ngoài ra, giá lúa giờ chỉ còn 7.500-8.500 đồng/kg (tùy vào giống lúa) nên người dân lợi nhuận nhưng không nhiều.

Cơ giới hóa trong thu hoạch lúa tại cánh đồng xã An Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Nguyễn Diệp

Tại vựa lúa huyện Phú Thiện, nông dân bắt đầu thu hoạch rải rác lúa trà sớm, còn lại đang chuẩn bị thu hoạch lúa đại trà. Ông Mai Ngọc Quý-Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Phú Thiện-cho hay: Vụ Đông Xuân 2024-2025, toàn huyện gieo sạ gần 7.000 ha lúa nước. Đến thời điểm này, nông dân đã thu hoạch được khoảng 300 ha lúa trà sớm với năng suất bình quân ước đạt 7,5 tấn/ha, tương đương so với năm ngoái, còn diện tích lúa đại trà khoảng 15 ngày nữa mới thu hoạch chính vụ. Tuy nhiên, do chi phí đầu tư sản xuất trong vụ Đông Xuân năm nay lại tăng và bị ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh vào thời điểm cây lúa mới sạ được khoảng 1 tháng nên cây chậm phát triển. Mọi năm chỉ bón 3 đợt phân nhưng năm nay phải bón đến 4 đợt và tăng thêm lượng thuốc kích thích tăng trưởng. Hiện nay, giá lúa tươi dao động 8.000-8.500 đồng/kg, còn lúa thơm chất lượng cao khoảng 9.000-9.500 đồng/kg nên lợi nhuận vụ Đông Xuân 2024-2025 giảm khoảng 4 triệu đồng/ha so với vụ Đông Xuân 2023-2024.