Giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông, bà: Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng phụ trách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Rơ Châm H’Phik-Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Chư Păh đã có các buổi tiếp xúc cử tri thị xã An Khê và huyện Đak Pơ trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.

Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND cùng các phòng, ban liên quan của thị xã An Khê, huyện Đak Pơ và đông đảo cử tri trên địa bàn.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã An Khê. Ảnh: P.D

Cử tri phản ánh nhiều vấn đề bức thiết

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri thị xã An Khê và huyện Đak Pơ đã kiến nghị, phản ánh những vướng mắc, bất cập trong đời sống xã hội. Trong đó, nổi bật là vấn đề giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ tùy thân; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác chăm sóc sức khỏe người dân; chế độ phụ cấp cho người làm công tác Hội Người cao tuổi ở tổ dân phố; sự chậm trễ trong thi công đường giao thông, bố trí kinh phí làm đường giao thông nội đồng…

Bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hoạt động sản xuất của Nhà máy Đường An Khê gây ra, cử tri Võ Duy Bạch (thôn Hiệp An, xã Cư An, huyện Đak Pơ) kiến nghị các cấp, các ngành chức năng sớm có giải pháp xử lý dứt điểm nhằm bảo vệ môi trường sống và giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Cử tri Võ Duy Bạch (thôn Hiệp An, xã Cư An, huyện Đak Pơ) nêu kiến nghị. Ảnh: P.D

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Thanh Hiệp (thôn Hiệp Phú, xã Cư An) phản ánh: Quá trình thi công tuyến đường tránh quốc lộ 19 đoạn qua xã Cư An làm nứt tường nhà của 19 hộ dân và ngập úng, sạt lở đất sản xuất của một số hộ khi trời mưa. Vấn đề này đã được cử tri kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Về những bất cập nảy sinh sau khi chia tách địa giới hành chính giữa thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, cử tri Phạm Khương Thái (tổ 3, phường An Phú, thị xã An Khê) nêu: Đất sản xuất nông nghiệp của nhiều hộ dân hiện thuộc địa phận xã Phú An (huyện Đak Pơ), trong khi hộ khẩu của họ lại thuộc phường An Phú. Bất cập này khiến người dân gặp khó khăn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan. Ông Thái đề nghị: Trong quá trình xây dựng đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã sắp tới, tỉnh cần xem xét, nghiên cứu nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Cử tri Nguyễn Ngọc Hoài kiến nghị. Ảnh: P.D

Đại diện cử tri tổ 15 (phường An Phú, thị xã An Khê), ông Nguyễn Ngọc Hoài nêu kiến nghị liên quan đến công tác tuyển quân. Theo ông Hoài, hiện nay, một số công dân sau khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nhưng qua phúc tra không đạt yêu cầu về sức khỏe và bị đơn vị nhận quân trả về vẫn tiếp tục được gọi nhập ngũ vào năm sau. Điều này gây khó khăn cho công dân trong việc tìm kiếm, ổn định việc làm, nhất là công dân đang đi làm xa; đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyên truyền về thực hiện nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

Đáng chú ý, một số cử tri đề nghị cần có chế tài mạnh mẽ, nghiêm khắc hơn đối với cán bộ tham ô, tham nhũng nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân; cần có cơ chế giám sát việc sử dụng các nguồn vốn trong xây dựng hạ tầng giao thông, tránh lãng phí; đồng thời, cần nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung làm rõ những kiến nghị

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã trực tiếp giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền. Liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường từ Nhà máy Đường An Khê, ông Bùi Văn Khánh-Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ-cho biết: Đầu năm 2025, UBND huyện đã làm việc với lãnh đạo Nhà máy về nhiều nội dung, trong đó có nội dung liên quan đến giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Hiện UBND huyện tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan làm việc với Nhà máy nhằm tìm ra các giải pháp tối ưu, từng bước khắc phục và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường.

Nhân đợt tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao tặng 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại thị xã An Khê và huyện Đak Pơ.

Thông tin đến cử tri về tiến độ khắc phục tình trạng nứt nhà dân do thi công tuyến đường tránh quốc lộ 19, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Anh Thái cho hay: Đến nay, 15/19 hộ đã thống nhất mức đền bù thiệt hại, 4 hộ còn lại vẫn đang trao đổi và dự kiến sẽ hoàn tất việc chi trả trong tháng 4 và tháng 5 tới. Về vấn đề ngập úng đất sản xuất do thi công hệ thống cống, ông Thái thông tin: Một vị trí đã được xử lý xong, vị trí còn lại do vướng công tác giải phóng mặt bằng nên chưa thể triển khai. Tuy nhiên, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý dứt điểm trong thời gian tới.

Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà cho hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Đak Pơ. Ảnh: P.D

Thừa nhận những bất cập phát sinh trong quá trình chia tách địa giới hành chính, ông Đặng Quốc Hoài Huy-Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã An Khê-thông tin: Ủy ban nhân dân thị xã sẽ phối hợp tổ chức kiểm tra thực tế và đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Sơn Trúc-Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê thông tin đến cử tri về công tác tuyển quân, đặc biệt là các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Theo đó, trong trường hợp công dân trúng tuyển nhưng qua phúc tra sức khỏe không đảm bảo, đơn vị trả về thì năm tiếp theo vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự. Quy định này nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Nhiều cử tri bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ chủ trương sắp xếp lại bộ máy, đơn vị hành chính nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, một số cử tri cũng lo ngại về những vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Trước những băn khoăn này, đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin thêm về chủ trương của Trung ương, đặc biệt là những nội dung quan trọng được thảo luận và thống nhất tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm đảm bảo quá trình sắp xếp diễn ra đồng bộ, hiệu quả, không ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Phát biểu kết thúc các buổi tiếp xúc cử tri, bà Siu Hương nhấn mạnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp tục chuyển đến các cơ quan liên quan để có phản hồi cụ thể bằng văn bản. Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ phía các sở, ngành, đoàn thể liên quan nhằm đảm bảo mọi nguyện vọng chính đáng của cử tri đều được lắng nghe và xử lý thỏa đáng. Về những kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp trên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và cam kết chuyển tải đầy đủ đến diễn đàn Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 sắp tới.