Nữ cựu chiến binh Gia Lai: Từ ký ức hào hùng đến khát vọng cống hiến trong thời bình

(GLO)-Mang trong tim ký ức hào hùng của một thời khói lửa, những nữ cựu chiến binh (CCB) Gia Lai hôm nay vẫn giữ vẹn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Bước ra từ khói lửa chiến tranh, mỗi người lại viết tiếp bản anh hùng ca bằng lao động, sáng tạo và tình đồng đội, nghĩa đồng bào giữa thời bình.

Nhiều cảm xúc lắng đọng tại hội nghị tuyên dương nữ CCB tiêu biểu giai đoạn 2020-2025 do Hội CCB tỉnh Gia Lai tổ chức. Clip: Thảo Khuy

Từ khói lửa chiến trường…

Theo ông Phạm Mạnh Hùng-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Gia Lai, trong suốt chặng đường đấu tranh vì độc lập dân tộc, Gia Lai có biết bao người con ưu tú anh dũng chiến đấu, hy sinh. Trong đó, hàng nghìn nữ chiến sĩ đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu của mình cho Tổ quốc, góp phần làm rạng danh truyền thống “Anh hùng-Bất khuất-Trung hậu-Đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.

"Những cái tên như Nguyễn Thị Phúc, Võ Thị Huy, Huỳnh Thị Ngọc, Phạm Thị Đào, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Hồng Bông, Nguyễn Thị Hãnh, Trần Thị Kỷ, Võ Thị Yến, Kpă Ó, Rơ Châm H’Yéo... đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm. Có người mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ, chưa tìm thấy hài cốt; có người trở về tiếp tục cống hiến, viết tiếp trang sử vàng bằng chính cuộc đời mình"-ông Hùng bày tỏ.

Trong hành trình ấy, câu chuyện của bà Rơ Châm H’Yéo (SN 1950, phường Pleiku) gợi nhiều xúc cảm. Từ trong khói lửa chiến tranh, bà đã đứng lên, trở thành biểu tượng của tinh thần kiên cường, bất khuất của người phụ nữ Tây Nguyên.

Bà Rơ Châm H’Yéo thường chia sẻ câu chuyện thời chiến đấu của mình để giáo dục thế hệ trẻ. Ảnh: Thảo Khuy

Sinh ra giữa núi rừng hùng vĩ, bà Rơ Châm H’Yéo, người con gái dân tộc Jrai sớm bước vào con đường cách mạng. Năm 1966, khi vừa tròn 16 tuổi, chứng kiến cảnh 12 người thân bị giặc Mỹ sát hại, bà quyết tâm gia nhập lực lượng du kích để trả thù cho gia đình và bảo vệ dân làng. Bằng lòng dũng cảm và ý chí kiên cường, cô gái trẻ ấy nhanh chóng trở thành chiến sĩ tiên phong của bộ đội địa phương.

Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968, Rơ Châm H’Yéo được giao nhiệm vụ đột nhập phá hủy trận địa pháo của địch vào đêm 30 Tết. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, bà được phong tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Ngoài tinh thần quả cảm, bà còn nổi tiếng là “Kiện tướng gùi đạn” khi có thể gùi tới 10 quả pháo cùng băng đạn AK - gấp nhiều lần đồng đội.

Sau ngày đất nước thống nhất, bà tiếp tục cống hiến trên nhiều cương vị ở địa phương. Dù ở vị trí nào, bà Rơ Châm H’Yéo vẫn giữ trọn tinh thần người lính năm xưa, tận tụy, hết lòng và luôn là tấm gương sáng về nghị lực, lòng nhân ái.

Rời chiến trường, bà Trần Thị Như Hoa vượt qua nhiều khó khăn xây dựng được cơ sở nước mắm truyền thống Như Hoa. Ảnh: Thảo Khuy

Cũng trong những năm tháng khói lửa ấy, trên tuyến lửa Trường Sơn, có một người con gái khác của Gia Lai mang tên Trần Thị Như Hoa (SN 1953, thương binh hạng 3/4, ở phường Hoài Nhơn Bắc) - hình ảnh tiêu biểu của lớp nữ chiến sĩ kiên trung.

Năm 14 tuổi, bà tham gia đội thiếu niên tiền phong xã, sau đó tình nguyện vào tuyến lửa, trở thành chiến sĩ Trung đoàn 240 (Quân khu 5). Mỗi ngày, bà gùi 45-65 kg vũ khí, lương thực qua rừng núi hiểm trở, gấp đôi trọng lượng cơ thể. Sau gần 8 năm phục vụ trong quân ngũ, bà phục viên với cấp bậc thượng sĩ.

…đến hành trình tỏa sáng trong thời bình

Từ khi rời chiến trường, các nữ CCB Gia Lai lại tiếp tục chiến đấu trên mặt trận mới. Dù hoàn cảnh khác nhau, mọi người đều mang trong mình tinh thần kiên cường, không ngừng học hỏi, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần làm giàu cho quê hương và giúp đỡ đồng đội, những người yếu thế trong xã hội.

Cựu chiến binh Phan Thị Khương-Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hương Trà Taxi (phường Quy Nhơn Nam) là một trong những tấm gương tiêu biểu. Gần 32 năm trong quân ngũ rèn cho bà tính kỷ luật, sự kiên định và tinh thần sẻ chia.

Khi chuyển sang kinh doanh, bà luôn tâm niệm: “Kinh doanh với tôi không đơn thuần là chuyện lợi nhuận. Mỗi công việc mình làm, mỗi người mình giúp đỡ đều là niềm vui, là cách để tôi trả ơn cuộc đời và giữ mãi tinh thần của người lính năm xưa”.

Cựu chiến binh Phan Thị Khương được tuyên dương tại hội nghị tuyên dương nữ CCB tiêu biểu giai đoạn 2020-2025 do Hội CCB tỉnh tổ chức. Ảnh: Thảo Khuy

Công ty của bà giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động, phần lớn là bộ đội xuất ngũ, con em gia đình chính sách. Ngoài ra, bà thường xuyên hỗ trợ học phí cho con đồng đội, tặng bảo hiểm y tế cho hội viên nữ nghèo, ủng hộ các hoạt động thiện nguyện và sẵn sàng điều xe, nhân lực giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai.

Cũng từ tinh thần người lính, bà Đinh Thị Lý (SN 1961, xã Kbang, cựu quân nhân Sư đoàn 471) đã gây dựng Doanh nghiệp tư nhân Lý Kình hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực vận tải, khai thác khoáng sản, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi. Đặc biệt, sau khi trải qua bạo bệnh, bà càng tận tâm hơn với công việc và những người quanh mình.

Nhiều năm qua, bà nhận trợ cấp trọn đời cho các nạn nhân chất độc da cam, xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, bếp ăn tình thương, tham gia phòng-chống dịch Covid-19 và xây dựng thư viện cộng đồng.

“Xuất phát là người lính, từng đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, tôi thấu hiểu hơn ai hết giá trị của sự sẻ chia. Giúp được ai đó vượt qua nghịch cảnh, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và ấm áp hơn”-bà tâm sự.

Bà Đinh Thị Lý xúc động chia sẻ tại hội nghị tuyên dương nữ CCB tiêu biểu giai đoạn 2020-2025 do Hội CCB tỉnh tổ chức. Ảnh: Thảo Khuy

Ở nhiều địa phương, mô hình kinh tế của nữ CCB ngày càng đa dạng. Bà Lê Thị Nguyệt (Giám đốc Công ty TNHH Thái An, phường An Nhơn) phát triển chăn nuôi gia cầm, sản xuất phân bón và tinh dầu sả, doanh thu hơn 5 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 50 lao động; bà Trần Thị Như Hoa duy trì cơ sở sản xuất nước mắm Như Hoa uy tín, doanh thu hàng tỷ đồng/năm, đều đặn trích hàng trăm triệu đồng làm từ thiện; hay bà Rơ Châm H’Yéo sau chiến tranh vẫn miệt mài làm kinh tế với 6 sào cà phê, 1.000 cây cao su, 6.000 cây bời lời, trở thành tấm gương sáng về nghị lực và tinh thần vượt khó.