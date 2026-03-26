Đội bóng ném nữ Gia Lai giành huy chương đồng tại giải vô địch các CLB quốc gia 2026

Giải vô địch bóng ném các CLB quốc gia 2026 do Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 20 đến 25-3.

Giải đấu có sự tham gia của 4 đội nam và 4 đội nữ đến từ các tỉnh, thành: Hà Nội, Tuyên Quang, TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, tính điểm, xếp hạng, đấu chéo (đội nhất bảng gặp đội cuối bảng, đội nhì gặp đội đứng ba) ở bán kết.