Đội bóng ném nữ Gia Lai giành huy chương đồng tại giải vô địch các CLB quốc gia 2026

HUỲNH VỸ

(GLO)- Tối 25-3, Giải vô địch bóng ném các câu lạc bộ (CLB) quốc gia 2026 đã bế mạc tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TP. Hồ Chí Minh).

Giải vô địch bóng ném các CLB quốc gia 2026 do Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 20 đến 25-3.

Giải đấu có sự tham gia của 4 đội nam và 4 đội nữ đến từ các tỉnh, thành: Hà Nội, Tuyên Quang, TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, tính điểm, xếp hạng, đấu chéo (đội nhất bảng gặp đội cuối bảng, đội nhì gặp đội đứng ba) ở bán kết.

Một pha tấn công của vận động viên đội nữ Gia Lai tại Giải vô địch bóng ném các CLB quốc gia 2026. Ảnh: VHF

Kết thúc giải đấu, đội nữ Gia Lai đã giành huy chương đồng, đồng hạng với CLB Tuyên Quang; CLB Nguyễn Tri Phương - TP. Hồ Chí Minh giành huy chương bạc. Chức vô địch thuộc về CLB Hà Nội.

Đội bóng ném nữ Gia Lai (áo trắng) giành huy chương đồng tại Giải vô địch bóng ném các CLB quốc gia 2026. Ảnh: VHF

Ở nội dung nam, CLB Tao Đàn - TP. Hồ Chí Minh giành chức vô địch; CLB Hà Nội đoạt huy chương bạc; CLB Nguyễn Tri Phương - TP. Hồ Chí Minh và CLB Nguyễn Du - TP. Hồ Chí Minh cùng nhận huy chương đồng.

