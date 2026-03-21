Đội nữ Gia Lai thất bại trong trận ra quân tại Giải vô địch các CLB bóng ném quốc gia 2026

HUỲNH VỸ
(GLO)- Trong trận đấu mở màn tại Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) bóng ném quốc gia 2026 vào chiều 20-3, dù thi đấu nỗ lực, đội nữ Gia Lai để thua CLB Nguyễn Tri Phương - TP Hồ Chí Minh với tỷ số 16-25.

Giải vô địch các CLB bóng ném quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 25-3 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TP Hồ Chí Minh), quy tụ hơn 100 VĐV của nhiều đơn vị trên cả nước.

Tại giải đấu này, đội nữ Gia Lai tranh tài với các đội: Nguyễn Tri Phương - TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tuyên Quang.

Một pha bóng trong trận đấu giữa đội Gia Lai (áo cam) với đội Nguyễn Tri Phương - TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VHF

Ở nội dung nam có sự góp mặt của các đội: CLB Tao Đàn - TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nguyễn Du - TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Tri Phương - TP Hồ Chí Minh.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, tính điểm, xếp hạng, đấu chéo (đội nhất bảng gặp đội cuối bảng, đội nhì gặp đội đứng ba) ở bán kết.

Giải vô địch các CLB bóng ném quốc gia được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các VĐV cọ xát, nâng cao trình độ và góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn bóng ném tại Việt Nam. Đồng thời, thông qua giải đấu, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn những VĐV có phong độ tốt nhất để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong thời gian tới.

Tạo sân chơi bóng đá nữ các dân tộc thiểu số

Mãn nhãn những màn so găng của các võ sĩ Muay tại phố núi

