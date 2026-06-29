2 đội bóng Gia Lai sẵn sàng tranh tài Vòng loại Giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026

(GLO)- Chiều 30-6, vòng loại Giải bóng đá Vô địch U21 quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại các bảng A, C và D. Tại vòng đấu năm nay, bóng đá Gia Lai có 2 đại diện tham dự là LPBank Hoàng Anh Gia Lai cùng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh cùng tranh tài tại bảng C.

Vòng loại Giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 25-6 đến 5-7, với sự tham dự của 17 đội bóng. Các đội được chia thành 4 bảng thi đấu tại Hà Nội, Hưng Yên, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng.

Mai Việt Hoàng là một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất của U21 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quy Nhơn United

Kết thúc vòng loại, 4 đội xếp nhất bảng, 4 đội xếp nhì bảng cùng 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết (dự kiến tổ chức từ ngày 12 đến 25-7).

Trường hợp đội chủ nhà vòng chung kết nằm trong nhóm 11 đội có thành tích tốt nhất sau vòng loại, suất còn lại sẽ được trao cho đội xếp thứ ba tiếp theo có thành tích cao nhất.

Tại vòng loại năm nay, 2 đội bóng Gia Lai là LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh cùng nằm ở bảng C (thi đấu tại Trung tâm Thể thao Thành Long, TP. Hồ Chí Minh) với các đội SHB Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Theo lịch thi đấu, chiều 30-6, đội Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai gặp SHB Đà Nẵng; đội LPBank Hoàng Anh Gia Lai gặp TP. Hồ Chí Minh.