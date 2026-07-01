Dự đoán Anh vs CHDC Congo: Kane, Bellingham trước thử thách lạ

(GLO)- Anh vs CHDC Congo diễn ra lúc 23h00 ngày 1/7 tại Atlanta Stadium. Tam sư được đánh giá cao hơn nhưng cần dè chừng lối chơi kỷ luật của đại diện châu Phi.

Thời gian, địa điểm thi đấu Anh vs CHDC Congo

Trận đấu: Anh vs CHDC Congo

Giải đấu: World Cup 2026

Vòng: 1/16, vòng 32 đội

Thời gian: 23h00 ngày 1/7/2026, giờ Việt Nam

Giờ quốc tế: 16h00 UTC ngày 1/7/2026

Địa điểm: Atlanta Stadium/Mercedes-Benz Stadium

Thành phố: Atlanta, Georgia, Mỹ

Đội thắng trong cặp Anh vs CHDC Congo sẽ gặp Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Hình minh họa

Kênh xem trực tiếp Anh vs CHDC Congo

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Nhận định Anh vs CHDC Congo

Tuyển Anh bước vào vòng 1/16 với vị thế đội đầu bảng L. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel giành 7 điểm sau 3 trận vòng bảng, lần lượt thắng Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0 và thắng Panama 2-0. Đây là thành tích đủ tốt để Tam sư tạo lợi thế nhánh đấu, nhưng màn trình diễn chưa hoàn toàn thuyết phục.

Điểm mạnh lớn nhất của Anh vẫn nằm ở chất lượng cá nhân. Harry Kane là trung phong đẳng cấp, Jude Bellingham có khả năng tạo khác biệt từ tuyến hai, Bukayo Saka đem lại tốc độ ở biên, trong khi Declan Rice giúp tuyến giữa cân bằng hơn khi trở lại đội hình chính. Nếu các ngôi sao tấn công đạt trạng thái tốt, Anh đủ sức kiểm soát trận đấu và tạo nhiều sức ép.

Tuy nhiên, trận đấu này không hẳn là cuộc dạo chơi. CHDC Congo đang viết nên hành trình lịch sử khi lần đầu góp mặt ở vòng knock-out World Cup sau hơn nửa thế kỷ. Đội bóng của HLV Sebastien Desabre vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, sau khi hòa Bồ Đào Nha 1-1, thua Colombia 0-1 và thắng Uzbekistan 3-1.

CHDC Congo không phải đội bóng chơi hoa mỹ, nhưng rất khó chịu. Họ thường tổ chức đội hình thấp, giữ cự ly chặt, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và chờ thời cơ phản công. Yoane Wissa, Cedric Bakambu, Meschack Elia và Theo Bongonda đều có tốc độ, đủ khả năng khiến hàng thủ Anh gặp rắc rối nếu Tam sư dâng quá cao.

Vấn đề của tuyển Anh nằm ở cách phá khối phòng ngự thấp. Trận hòa Ghana cho thấy khi đối thủ chơi kỷ luật và bịt trung lộ tốt, Anh có thể thiếu tốc độ xử lý ở 1/3 cuối sân. Vì vậy, Tuchel cần nhiều hơn các pha di chuyển không bóng của Bellingham, khả năng đột phá của Saka và những tình huống xử lý một chạm của Kane.

Dù vậy, xét tổng thể, Anh vẫn nhỉnh hơn rõ rệt về đẳng cấp, chiều sâu đội hình và kinh nghiệm knock-out. Nếu ghi bàn sớm, Tam sư có thể kéo CHDC Congo ra khỏi khối phòng ngự thấp và mở ra nhiều khoảng trống hơn. Ngược lại, nếu trận đấu kéo dài với tỷ số hòa, áp lực tâm lý sẽ tăng lên đáng kể với đại diện châu Âu.

Thông tin lực lượng Anh vs CHDC Congo

Tuyển Anh gặp vấn đề ở vị trí hậu vệ phải. Reece James và Jarell Quansah không thể thi đấu vì chấn thương, trong khi Tino Livramento đã vắng mặt trước đó. HLV Thomas Tuchel vì thế phải cân nhắc giữa Djed Spence và Ezri Konsa cho vị trí này.

Declan Rice dự kiến trở lại tuyến giữa sau khi được nghỉ ở trận thắng Panama. Bukayo Saka đủ thể lực thi đấu. Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden và Marcus Rashford đều sẵn sàng ra sân.

CHDC Congo không ghi nhận tổn thất lớn trước trận. HLV Sebastien Desabre có thể tiếp tục sử dụng bộ khung đã giúp đội bóng châu Phi vượt qua vòng bảng, với Lionel Mpasi trong khung gỗ, Chancel Mbemba chỉ huy hàng thủ, Edo Kayembe và Samuel Moutoussamy ở tuyến giữa, còn Yoane Wissa và Cedric Bakambu lĩnh xướng hàng công.

Kết quả 5 trận gần nhất của Anh

Anh 2-0 Panama, World Cup 2026

Anh 0-0 Ghana, World Cup 2026

Anh 4-2 Croatia, World Cup 2026

Anh thắng 1 trận giao hữu trước World Cup

Anh thắng 1 trận giao hữu trước World Cup

Tính trong 5 trận gần nhất, Anh bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Dù vậy, Tam sư vẫn cần cải thiện khả năng kết liễu trận đấu trước các đối thủ phòng ngự số đông.

Kết quả 5 trận gần nhất của CHDC Congo

CHDC Congo 3-1 Uzbekistan, World Cup 2026

Colombia 1-0 CHDC Congo, World Cup 2026

Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo, World Cup 2026

CHDC Congo hòa 1 trận trước World Cup

CHDC Congo thua 1 trận trước World Cup

Trong 5 trận gần nhất, CHDC Congo thắng 1, hòa 2 và thua 2. Điểm đáng chú ý là họ đã cầm hòa Bồ Đào Nha và chỉ thua Colombia với cách biệt tối thiểu, cho thấy khả năng chịu sức ép khá tốt.

Đối đầu Anh vs CHDC Congo gần nhất

Anh và CHDC Congo chưa từng gặp nhau ở cấp đội tuyển quốc gia. Trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 là lần đầu tiên hai đội chạm trán trong lịch sử.

Đây cũng là một yếu tố khiến trận đấu khó lường hơn. Anh có nhiều kinh nghiệm ở các vòng knock-out, nhưng CHDC Congo lại bước vào trận với tâm thế không có gì để mất.

Đội hình xuất phát Anh vs CHDC Congo dự kiến

Anh dự kiến đá sơ đồ 4-2-3-1:

Jordan Pickford; Djed Spence, John Stones, Marc Guehi, Luke Shaw; Declan Rice, Kobbie Mainoo; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden; Harry Kane.

CHDC Congo dự kiến đá sơ đồ 5-3-2:

Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Dylan Batubinsika, Arthur Masuaku; Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy, Charles Pickel; Yoane Wissa, Cedric Bakambu.

Dự đoán tỷ số Anh vs CHDC Congo

Anh được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu ở các trận knock-out. Tuy nhiên, CHDC Congo có tổ chức phòng ngự tốt, chơi thực dụng và sở hữu những mũi phản công đủ nhanh để gây bất ngờ.

Nếu Anh tận dụng tốt các pha bóng biên và khả năng chọn vị trí của Kane, Tam sư có thể định đoạt trận đấu trong 90 phút. Nhưng đây khó là chiến thắng quá dễ dàng.