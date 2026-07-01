Mexico vs Ecuador 8h ngày 1/7: Nhận định dự đoán tỷ số trận đấu

(GLO)- Mexico gặp Ecuador lúc 08h00 ngày 1/7 tại Mexico City Stadium. Đội chủ nhà có phong độ hoàn hảo, nhưng Ecuador vừa tạo tiếng vang khi đánh bại Đức.

Mexico bước vào vòng 32 đội World Cup 2026 với hành trang rất đẹp: toàn thắng vòng bảng, chưa thủng lưới bàn nào và đang có lợi thế sân nhà. Nhưng đối thủ của họ không hề đơn giản. Ecuador vừa hạ Đức 2-1 ở lượt cuối vòng bảng và cho thấy mình đủ khả năng làm khó bất kỳ đội bóng lớn nào.

Đây là kiểu trận đấu mà Mexico được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng không thể chủ quan. Ecuador chơi phòng ngự phản công rất khó chịu, có Moises Caicedo ở tuyến giữa, Enner Valencia giàu kinh nghiệm trên hàng công và Gonzalo Plata luôn nguy hiểm khi có khoảng trống.

Hình minh họa

Mexico vs Ecuador đá mấy giờ, ở đâu?

Trận Mexico vs Ecuador diễn ra lúc 08h00 ngày 1/7/2026 theo giờ Việt Nam.

Địa điểm thi đấu là Mexico City Stadium, còn được biết đến là Estadio Azteca, tại Mexico City, Mexico.

Đây là trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026. Đội thắng sẽ giành quyền vào vòng 16 đội.

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Nhận định Mexico vs Ecuador

Mexico đang có một kỳ World Cup rất đáng kỳ vọng. Đội đồng chủ nhà thắng Nam Phi 2-0, vượt qua Hàn Quốc 1-0 rồi đánh bại CH Séc 3-0 để khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối. Điều quan trọng hơn cả là Mexico chưa để thủng lưới bàn nào sau 3 trận.

Sự chắc chắn ấy là nền tảng lớn cho đội bóng của HLV Javier Aguirre. Hàng thủ với Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez và Jesus Gallardo chơi ổn định. Phía trên, Erik Lira và Luis Romo giúp Mexico giữ nhịp tốt, trong khi Raul Jimenez, Roberto Alvarado và Julian Quiñones đem lại nhiều lựa chọn tấn công.

Mexico không phải đội tấn công ào ạt bằng mọi giá. Họ biết lúc nào cần đẩy nhanh tốc độ, lúc nào cần giữ bóng để kéo đối thủ ra khỏi vị trí. Trên sân nhà, với sự cổ vũ của khán giả Mexico, đội bóng này càng có thêm động lực để hướng tới một chiến thắng lịch sử ở vòng knock-out.

Tuy nhiên, Ecuador không phải đối thủ dễ bị áp đặt. Đại diện Nam Mỹ khởi đầu vòng bảng bằng chiến thắng 2-1 trước Curacao, hòa Bờ Biển Ngà 0-0 rồi đánh bại Đức 2-1 ở trận cuối. Chiến thắng trước Đức là lời cảnh báo rất rõ: Ecuador đủ sức trừng phạt những đội bóng mạnh nếu được trao cơ hội.

Điểm mạnh của Ecuador nằm ở tuyến giữa và khả năng chuyển trạng thái. Moises Caicedo là cầu thủ quan trọng nhất, vừa thu hồi bóng, vừa thoát pressing, vừa phát động phản công. Phía trên, Enner Valencia có kinh nghiệm, Gonzalo Plata có tốc độ, còn Kendry Paez hoặc Nilson Angulo có thể tạo đột biến ở những pha xử lý một chạm.

Trận này nhiều khả năng sẽ không quá cởi mở. Mexico có thể cầm bóng nhiều hơn, nhưng Ecuador sẽ không ngại lùi sâu, kéo đội hình về gần vòng cấm rồi chờ thời cơ phản công. Nếu Mexico ghi bàn sớm, trận đấu sẽ dễ thở hơn cho chủ nhà. Nhưng nếu Ecuador giữ được tỷ số hòa sau hiệp 1, áp lực có thể bắt đầu đè nặng lên El Tri.

Thông tin lực lượng Mexico vs Ecuador

Mexico không ghi nhận ca chấn thương đáng chú ý trước trận. Raul Jimenez nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát sau khi được nghỉ ở trận gặp CH Séc. Thủ môn Raul Rangel tiếp tục là lựa chọn số một, trong khi Guillermo Ochoa có thể ngồi dự bị sau dấu mốc lịch sử ở vòng bảng.

Hàng thủ Mexico nhiều khả năng vẫn giữ nguyên bộ tứ quen thuộc gồm Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez và Jesus Gallardo. Đây là hàng thủ đã giúp đội chủ nhà giữ sạch lưới cả 3 trận vòng bảng.

Ecuador cũng có lực lượng tương đối ổn định. HLV Sebastian Beccacece không có lý do để thay đổi quá nhiều sau chiến thắng trước Đức. Alan Franco, Joel Ordonez, Willian Pacho và Piero Hincapie nhiều khả năng tiếp tục là bộ tứ phòng ngự. Trên hàng công, Gonzalo Plata và Enner Valencia là hai cái tên đáng chú ý nhất.

Kết quả 5 trận gần nhất của Mexico

CH Séc 0-3 Mexico

Hàn Quốc 0-1 Mexico

Mexico 2-0 Nam Phi

Mexico 4-1 Costa Rica

Mexico 2-0 Honduras

Mexico toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Riêng tại World Cup 2026, đội chủ nhà thắng cả 3 trận vòng bảng và chưa nhận bàn thua nào.

Kết quả 5 trận gần nhất của Ecuador

Đức 1-2 Ecuador

Ecuador 0-0 Bờ Biển Ngà

Ecuador 2-1 Curacao

Ecuador 2-0 Bolivia

Brazil 2-1 Ecuador

Ecuador thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, chiến thắng 2-1 trước Đức ở lượt cuối vòng bảng cho thấy đội bóng Nam Mỹ có bản lĩnh rất tốt trong các trận đấu lớn.

Đối đầu Mexico vs Ecuador gần nhất

Mexico và Ecuador từng gặp nhau nhiều lần trong quá khứ. Theo thống kê quốc tế, hai đội đã chạm trán hơn 20 trận, trong đó Mexico chiếm ưu thế về số chiến thắng. Một số nguồn thống kê ghi Mexico thắng 14, Ecuador thắng 4 và hai đội hòa 7 trong 25 lần gặp nhau; Sports Mole ghi Mexico thắng 17, Ecuador thắng 4 và hòa 7 sau 28 trận, tùy phạm vi dữ liệu được tính.

Điểm đáng chú ý là những lần gặp gần đây khá cân bằng. Trận gần nhất giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Ở World Cup, Mexico từng thắng Ecuador 2-1 tại vòng bảng năm 2002.

Lịch sử nghiêng về Mexico, nhưng khoảng cách hiện tại giữa hai đội không quá lớn.

Đội hình xuất phát Mexico vs Ecuador dự kiến

Mexico dự kiến đá sơ đồ 4-3-3:

Raul Rangel; Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Erick Gutierrez; Roberto Alvarado, Raul Jimenez, Julian Quiñones.

Ecuador dự kiến đá sơ đồ 4-4-2:

Hernan Galindez; Alan Franco, Joel Ordonez, Willian Pacho, Piero Hincapie; John Yeboah, Moises Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia.

Dự đoán tỷ số Mexico vs Ecuador

Mexico có lợi thế sân nhà, phong độ cao và hàng thủ rất chắc chắn. Nhưng Ecuador là đối thủ đủ tốc độ, thể lực và bản lĩnh để kéo trận đấu vào thế giằng co.

Điểm nóng lớn nhất nằm ở trung tuyến. Nếu Mexico kiểm soát được Caicedo, họ sẽ hạn chế đáng kể khả năng phản công của Ecuador. Ngược lại, nếu Caicedo thoát pressing tốt và đưa bóng nhanh lên cho Plata hoặc Valencia, hàng thủ Mexico sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm.

Kịch bản hợp lý là một trận đấu chặt chẽ, ít khoảng trống và được định đoạt bởi khoảnh khắc ở hiệp 2. Mexico nhỉnh hơn, nhưng chiến thắng nếu đến cũng khó cách biệt.