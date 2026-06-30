Hà Lan vs Morocco 8h ngày 30/6: Nhận định dự đoán tỷ số trận đấu

(GLO)- Hà Lan gặp Morocco lúc 08h00 ngày 30/6 tại Estadio BBVA, Mexico. Đây là cặp đấu cân bằng, nơi hàng công bùng nổ của Hà Lan gặp hệ thống phòng ngự giàu kỷ luật của Morocco.

Hà Lan vs Morocco là một trong những trận đáng xem nhất vòng 32 đội World Cup 2026. Cả hai cùng đi tiếp sau vòng bảng với 7 điểm, đều bất bại và đều cho thấy họ không chỉ dựa vào tên tuổi.

Hà Lan mạnh ở khả năng tấn công, đặc biệt khi Cody Gakpo, Brian Brobbey, Donyell Malen đang chơi vào nhịp. Morocco lại đem đến cảm giác khó chịu quen thuộc: phòng ngự chắc, chuyển trạng thái nhanh và có những cầu thủ rất hiểu bóng đá Hà Lan như Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Ismael Saibari hay Brahim Diaz.

Đây không phải trận đấu mà Hà Lan có thể thắng bằng danh tiếng. Ngược lại, nếu Morocco kéo được trận đấu vào thế giằng co, đại diện Bắc Phi hoàn toàn có cơ hội tạo bất ngờ.

Hình minh họa

Hà Lan vs Morocco đá mấy giờ, ở đâu?

Trận Hà Lan vs Morocco diễn ra lúc 08h00 ngày 30/6/2026 theo giờ Việt Nam.

Địa điểm thi đấu là Estadio BBVA, còn được gọi là Monterrey Stadium, tại Guadalupe, Mexico.

Đây là trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026. Đội thắng sẽ vào vòng 16 đội; đội thua dừng bước.

Kênh xem trực tiếp Hà Lan vs Morocco

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận Hà Lan vs Morocco trên các kênh và nền tảng:

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Nhận định Hà Lan vs Morocco

Hà Lan bước vào vòng knock-out với vị thế nhất bảng F. Sau trận hòa Nhật Bản 2-2 ở lượt ra quân, đội bóng của HLV Ronald Koeman thắng Thụy Điển 5-1 rồi vượt qua Tunisia 3-1. Ghi 10 bàn sau 3 trận là con số cho thấy hàng công Hà Lan đang có phong độ rất tốt.

Điểm đáng chú ý là Hà Lan không phụ thuộc vào một cá nhân. Cody Gakpo vẫn là mũi tấn công nguy hiểm bên cánh trái, Brian Brobbey đem lại sức mạnh trong vòng cấm, Donyell Malen có tốc độ, còn Frenkie de Jong và Tijjani Reijnders giúp đội bóng áo cam kiểm soát nhịp trận.

Tuy nhiên, Hà Lan cũng chưa tạo cảm giác thật sự chắc chắn ở hàng thủ. Họ thủng lưới cả 3 trận vòng bảng. Trước một Morocco có tốc độ, kỹ thuật và khả năng phản công tốt, đây là điểm mà HLV Koeman chắc chắn phải tính đến.

Morocco vào vòng 32 đội với hành trình rất thuyết phục. Đại diện Bắc Phi hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0 rồi thắng Haiti 4-2. Không phải ngẫu nhiên Morocco có cùng 7 điểm với Brazil ở bảng C và chỉ xếp sau vì hiệu số.

Điều làm Morocco đáng ngại là họ có nhiều cách đá. Khi cần, họ có thể lùi sâu, bảo vệ vòng cấm và chơi kiên nhẫn. Khi có khoảng trống, Hakimi, Brahim Diaz, El Khannouss hay Saibari có thể đưa bóng lên rất nhanh.

HLV Mohamed Ouahbi cũng nhấn mạnh rằng Morocco cần “những giải pháp khác” khi bước vào trận gặp Hà Lan. Điều đó cho thấy đội bóng Bắc Phi không muốn chỉ đá theo một công thức. Họ hiểu đây là trận knock-out, nơi một khoảnh khắc sai lầm cũng có thể khiến cả giải đấu khép lại.

Về thế trận, Hà Lan nhiều khả năng cầm bóng nhiều hơn và cố gắng ép Morocco lùi sâu. Nhưng nếu hai biên của Hà Lan dâng quá cao, khoảng trống phía sau Dumfries hoặc Van de Ven có thể trở thành cơ hội cho Hakimi và Brahim Diaz.

Điểm nóng lớn nhất là cuộc đấu giữa Cody Gakpo và Achraf Hakimi. Gakpo nguy hiểm khi cắt vào trong để dứt điểm, còn Hakimi là một trong những hậu vệ phải có khả năng phản công tốt nhất thế giới. Ai thắng ở khu vực này có thể tạo ra khác biệt lớn.

Thông tin lực lượng Hà Lan vs Morocco

Hà Lan không ghi nhận tổn thất lớn trước trận. Denzel Dumfries và Brian Brobbey đều đủ khả năng thi đấu. Micky van de Ven có thể trở lại đội hình xuất phát ở vị trí hậu vệ trái, trong khi Virgil van Dijk tiếp tục chỉ huy hàng thủ.

HLV Ronald Koeman nhiều khả năng giữ bộ khung quen thuộc với Bart Verbruggen trong khung gỗ, Frenkie de Jong điều tiết tuyến giữa, còn Cody Gakpo - Brian Brobbey - Donyell Malen là bộ ba tấn công.

Morocco vẫn không có Nayef Aguerd và Abde Ezzalzouli, hai cầu thủ đã rút khỏi danh sách trước giải vì chấn thương. Dù vậy, đội bóng Bắc Phi còn nhiều lựa chọn chất lượng. Achraf Hakimi, Bono, Brahim Diaz, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari và Ayyoub Bouaddi đều là những cái tên có thể tạo ảnh hưởng lớn.

Saibari là cầu thủ đáng chú ý nhất của Morocco ở World Cup 2026. Anh ghi bàn đều ở vòng bảng và đang trở thành điểm tựa mới trên hàng công.

Kết quả 5 trận gần nhất của Hà Lan

Tunisia 1-3 Hà Lan

Hà Lan 5-1 Thụy Điển

Hà Lan 2-2 Nhật Bản

Hà Lan 2-1 Uzbekistan

Hà Lan 0-1 Algeria

Hà Lan thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Điểm mạnh là hàng công ghi bàn đều đặn, nhưng việc chưa giữ sạch lưới ở vòng bảng là điều đáng lưu ý.

Kết quả 5 trận gần nhất của Morocco

Morocco 4-2 Haiti

Scotland 0-1 Morocco

Brazil 1-1 Morocco

Morocco 1-1 Na Uy

Morocco 4-0 Madagascar

Morocco bất bại 5 trận gần nhất, thắng 3 và hòa 2. Đội bóng Bắc Phi không chỉ phòng ngự tốt mà còn cho thấy khả năng ghi bàn rất ổn, đặc biệt ở hai trận gần nhất.

Đối đầu Hà Lan vs Morocco gần nhất

Hà Lan và Morocco từng gặp nhau 3 lần. Thành tích nghiêng nhẹ về Hà Lan với 2 chiến thắng, trong khi Morocco thắng 1 trận.

Các lần gặp đáng chú ý:

Morocco 1-2 Hà Lan, giao hữu năm 2017

Hà Lan 1-2 Morocco, giao hữu năm 1999

Morocco 1-2 Hà Lan, World Cup 1994

Điểm thú vị là cả 3 trận đều kết thúc với cách biệt chỉ 1 bàn. Điều đó cho thấy cặp đấu này thường không dễ có thế trận một chiều.

Đội hình xuất phát Hà Lan vs Morocco dự kiến

Hà Lan dự kiến đá sơ đồ 4-3-3:

Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; Gravenberch, Frenkie de Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

Morocco dự kiến đá sơ đồ 4-2-3-1:

Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Dự đoán tỷ số Hà Lan vs Morocco

Hà Lan có hàng công mạnh hơn và nhiều phương án tiếp cận khung thành hơn. Nhưng Morocco không phải đối thủ dễ bị áp đặt. Họ có thể đá thấp, tranh chấp quyết liệt và phản công rất nhanh khi Hà Lan mất bóng.

Trận này có thể được quyết định bởi bàn thắng đầu tiên. Nếu Hà Lan ghi bàn sớm, Morocco buộc phải mở đội hình và trận đấu sẽ thuận lợi hơn cho “Cơn lốc cam”. Ngược lại, nếu Morocco giữ được tỷ số hòa sau hiệp 1, áp lực sẽ chuyển sang phía Hà Lan.

Với chất lượng tấn công nhỉnh hơn, Hà Lan vẫn được đánh giá cao hơn một chút. Nhưng đây khó là chiến thắng dễ dàng.