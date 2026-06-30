Đức vs Paraguay 3h30 ngày 30/6: Nhận định dự đoán tỷ số trận đấu

(GLO)- Đức gặp Paraguay lúc 03h30 ngày 30/6 tại Gillette Stadium, Mỹ. Đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn, nhưng Paraguay là đối thủ rất khó chịu ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Đức bước vào vòng knock-out World Cup 2026 với vị thế đội nhất bảng E, nhưng cảm giác về “Cỗ xe tăng” lúc này chưa hẳn là yên tâm tuyệt đối. Họ từng thắng đậm Curacao 7-1, vượt qua Bờ Biển Ngà 2-1, rồi bất ngờ thua Ecuador 1-2 ở lượt cuối vòng bảng.

Ở phía bên kia, Paraguay không ồn ào, không bùng nổ, nhưng lại đi tiếp bằng đúng kiểu bóng đá rất Nam Mỹ: lì lợm, thực dụng và biết chịu đựng. Sau trận thua Mỹ 1-4, họ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 rồi hòa Australia 0-0 để giành vé vào vòng 32 đội.

Đức vẫn là đội cửa trên. Nhưng nếu nghĩ đây là trận đấu dễ đá, thầy trò HLV Julian Nagelsmann có thể phải trả giá.

Hình minh họa

Đức vs Paraguay đá mấy giờ, ở đâu?

Trận Đức vs Paraguay diễn ra lúc 03h30 ngày 30/6/2026 theo giờ Việt Nam.

Địa điểm thi đấu là Gillette Stadium, còn được FIFA gọi là Boston Stadium, tại Foxborough, Massachusetts, Mỹ.

Đây là trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026. Đội thắng sẽ giành quyền vào vòng 16 đội.

Kênh xem trực tiếp Đức vs Paraguay

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận Đức vs Paraguay trên các kênh:

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Khán giả nên kiểm tra lịch phân kênh trên VTVgo trước giờ bóng lăn, bởi các trận knock-out có thể được điều chỉnh kênh phát tùy khung giờ và lịch tường thuật.

Nhận định Đức vs Paraguay

Đức có nhiều lý do để tự tin. Họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng ở cả ba tuyến, từ Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Antonio Rudiger đến Jamal Musiala, Florian Wirtz và Kai Havertz. Ở vòng bảng, Đức ghi tới 10 bàn sau 3 trận, một con số cho thấy sức tấn công của họ vẫn rất đáng gờm.

Tuy nhiên, vấn đề của Đức nằm ở sự ổn định. Trận thắng 7-1 trước Curacao tạo cảm giác rất mạnh, nhưng khi gặp Bờ Biển Ngà và Ecuador, đội bóng của HLV Julian Nagelsmann đã bộc lộ nhiều khoảng trống. Những ngôi sao như Wirtz, Musiala hay Havertz vẫn chưa thực sự bùng nổ đúng kỳ vọng. Reuters cũng nhấn mạnh rằng các trụ cột tấn công của Đức cần “lên tiếng” nhiều hơn nếu đội bóng này muốn đi sâu.

Paraguay không có đội hình hào nhoáng như Đức, nhưng họ có thứ mà các đội cửa trên rất ngại: sự khó chịu. Đội bóng của HLV Gustavo Alfaro có thể đá thấp, giữ cự ly chặt, tranh chấp quyết liệt và kéo trận đấu vào nhịp chậm. Với Paraguay, một trận đấu ít bàn, nhiều va chạm và nhiều tình huống bóng chết là kịch bản lý tưởng.

Điểm đáng chú ý là Paraguay đã giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp trước Thổ Nhĩ Kỳ và Australia. Sau cú sốc thua Mỹ 1-4, họ lập tức sửa sai bằng lối đá thực dụng hơn. Điều đó cho thấy đại diện Nam Mỹ không dễ bị cuốn vào thế trận của đối thủ.

Đức sẽ phải kiên nhẫn. Nếu Musiala, Wirtz và Sane tạo được các pha xử lý nhanh ở khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ Paraguay, cơ hội sẽ mở ra. Nhưng nếu Đức chuyền bóng nhiều mà thiếu tốc độ, Paraguay hoàn toàn có thể kéo trận đấu đến thế giằng co.

Thông tin lực lượng Đức vs Paraguay

Đức mất Nico Schlotterbeck vì chấn thương mắt cá. Đây là tổn thất đáng kể ở hàng thủ, nhưng HLV Julian Nagelsmann vẫn còn Antonio Rudiger và Jonathan Tah cho vị trí trung vệ. Nathaniel Brown từng gặp vấn đề cơ và vắng mặt ở trận gặp Ecuador, nhưng được dự báo có thể trở lại đội hình xuất phát.

Trên hàng công, Đức nhiều khả năng tiếp tục dùng bộ ba Leroy Sane - Jamal Musiala - Florian Wirtz hỗ trợ cho Kai Havertz. Đây là nhóm cầu thủ có đủ kỹ thuật và tốc độ để khoan phá hàng thủ lùi sâu của Paraguay.

Paraguay mất Diego Gomez vì án treo giò. Bù lại, Miguel Almiron trở lại sau án phạt và có thể đá chính. Omar Alderete và Ramon Sosa cần được kiểm tra thêm về thể trạng. Nếu Alderete không kịp bình phục, Paraguay có thể phải điều chỉnh lại cặp trung vệ.

Kết quả 5 trận gần nhất của Đức

Ecuador 2-1 Đức

Đức 2-1 Bờ Biển Ngà

Đức 7-1 Curacao

Mỹ 1-2 Đức

Đức 4-0 Phần Lan

Đức thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Hàng công của họ ghi 16 bàn ở chuỗi này, nhưng thất bại trước Ecuador là lời nhắc rằng Đức vẫn có thể bị tổn thương khi bị pressing và phản công nhanh.

Kết quả 5 trận gần nhất của Paraguay

Paraguay 0-0 Australia

Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Paraguay

Mỹ 4-1 Paraguay

Paraguay 4-0 Nicaragua

Morocco 2-1 Paraguay

Paraguay thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Điểm tích cực là họ giữ sạch lưới ở 2 trận gần nhất tại World Cup 2026, nhưng hàng công vẫn chưa thật sự sắc bén.

Đối đầu Đức vs Paraguay gần nhất

Đức và Paraguay từng gặp nhau 3 lần kể từ năm 2002. Thành tích khá cân bằng: Đức thắng 1, Paraguay thắng 1 và hai đội hòa 1 trận.

Hai lần gặp gần nhất:

Đức 3-3 Paraguay, giao hữu năm 2013

Đức 1-0 Paraguay, World Cup 2002

Ở World Cup 2002, Đức từng thắng Paraguay 1-0 tại vòng knock-out. Đó là trận đấu rất chặt chẽ, đúng với kiểu đối đầu mà Paraguay thường tạo ra trước các đội bóng mạnh.

Đội hình xuất phát Đức vs Paraguay dự kiến

Đức dự kiến đá sơ đồ 4-2-3-1:

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Jonathan Tah, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.

Paraguay dự kiến đá sơ đồ 4-4-2:

Orlando Gill; Juan Caceres, Omar Alderete, Fabian Balbuena, Junior Alonso; Miguel Almiron, Matias Galarza, Andres Cubas, Mauricio; Gabriel Avalos, Julio Enciso.

Dự đoán tỷ số Đức vs Paraguay

Đức có chất lượng đội hình vượt trội và nhiều phương án tấn công hơn. Nhưng Paraguay không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Họ sẵn sàng lùi sâu, đá rát và chờ thời cơ từ phản công hoặc bóng cố định.

Kịch bản hợp lý là Đức kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo sức ép liên tục, trong khi Paraguay cố gắng kéo trận đấu về nhịp chậm. Nếu Đức ghi bàn sớm, trận đấu có thể dễ thở. Nhưng nếu Paraguay giữ sạch lưới sau hiệp 1, áp lực sẽ dồn ngược lên “Cỗ xe tăng”.

Với sự khác biệt từ Musiala, Wirtz hoặc Havertz, Đức vẫn nhỉnh hơn để đi tiếp, nhưng đây khó là một chiến thắng dễ dàng.