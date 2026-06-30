Bờ Biển Ngà vs Na Uy 0h ngày 1/7: Nhận định dự đoán tỷ số trận đấu

(GLO)- Bờ Biển Ngà gặp Na Uy lúc 00h00 ngày 1/7 tại Dallas Stadium. Haaland là tâm điểm, nhưng đại diện châu Phi đang có đủ tốc độ và sức mạnh để gây khó.

Bờ Biển Ngà vs Na Uy là cặp đấu rất đáng xem ở vòng 32 đội World Cup 2026. Một bên là đại diện châu Phi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup, bên kia là Na Uy trở lại sân chơi lớn sau 28 năm và đang có trong tay Erling Haaland ở phong độ cao.

Na Uy được đánh giá nhỉnh hơn nhờ Haaland, Martin Odegaard và dàn cầu thủ tấn công giàu chất lượng. Nhưng Bờ Biển Ngà không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Họ có thể lực, tốc độ, khả năng tranh chấp và tinh thần rất tốt sau hành trình vòng bảng ấn tượng.

Đây có thể là trận đấu của những pha va chạm mạnh, tốc độ cao và được quyết định bởi khoảnh khắc của các ngôi sao.

Hình minh họa

Bờ Biển Ngà vs Na Uy đá mấy giờ, ở đâu?

Trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy diễn ra lúc 00h00 ngày 1/7/2026 theo giờ Việt Nam.

Địa điểm thi đấu là Dallas Stadium, còn được biết đến là AT&T Stadium, tại Arlington, Texas, Mỹ.

Đây là trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026. Đội thắng sẽ vào vòng 16 đội, đội thua dừng bước.

Kênh xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy trên các kênh và nền tảng:

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Khán giả nên kiểm tra lịch phát sóng trên VTVgo trước giờ bóng lăn, bởi lịch phân kênh ở các trận knock-out có thể được điều chỉnh sát giờ.

Nhận định Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà đi tiếp với vị trí nhì bảng E sau khi thắng Ecuador 1-0, thua Đức 1-2 và đánh bại Curaçao 2-0 ở lượt cuối. Điều đáng chú ý là đội bóng của HLV Emerse Faé không chỉ vượt qua vòng bảng, mà còn làm điều đó bằng lối chơi khá chững chạc: phòng ngự chắc, tranh chấp mạnh và tấn công trực diện.

Chiến thắng trước Curaçao có ý nghĩa đặc biệt, bởi đó là trận đấu đưa Bờ Biển Ngà lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng knock-out World Cup. Nicolas Pepe lập cú đúp, còn những cầu thủ như Franck Kessie, Ibrahim Sangaré, Seko Fofana, Amad Diallo và Yan Diomande đem đến cho đội bóng châu Phi nhiều năng lượng ở tuyến giữa và hai biên.

Na Uy cũng có hành trình vòng bảng rất đáng chú ý. Họ thắng Iraq 4-1, vượt qua Senegal 3-2, sau đó thua Pháp 1-4 ở trận cuối khi HLV Stale Solbakken xoay tua mạnh và cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi. Vì vậy, thất bại trước Pháp không phản ánh đầy đủ sức mạnh thật của đội bóng Bắc Âu.

Điểm khác biệt lớn nhất của Na Uy vẫn là Erling Haaland. Tiền đạo của Man City đã ghi 4 bàn chỉ sau 2 trận đầu vòng bảng. Anh không cần quá nhiều cơ hội để trừng phạt đối thủ. Chỉ một pha thoát xuống, một tình huống bóng bật ra hoặc một quả tạt đúng tầm cũng có thể đủ để Haaland tạo khác biệt.

Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà có nền tảng thể lực rất tốt. Chính HLV Stale Solbakken cũng thừa nhận đây là một trong những đội mạnh mẽ nhất giải về tranh chấp và cường độ. Nếu Bờ Biển Ngà khiến Na Uy mất nhịp, đặc biệt bằng các pha áp sát nhanh ở khu vực giữa sân, trận đấu có thể trở nên khó lường.

Vấn đề của Na Uy là hàng thủ chưa tạo cảm giác thật sự chắc chắn. Họ đã thủng lưới 7 bàn sau 3 trận vòng bảng. Trước các cầu thủ tốc độ như Amad Diallo, Yan Diomande hay Nicolas Pepe, những khoảng trống sau lưng hai hậu vệ biên có thể trở thành điểm yếu.

Ngược lại, Bờ Biển Ngà phải tìm cách khóa Haaland. Đây là nhiệm vụ không đơn giản, bởi nếu dồn quá nhiều người theo kèm Haaland, họ có thể để lộ khoảng trống cho Odegaard, Sorloth hoặc Antonio Nusa khai thác.

Thông tin lực lượng Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà mất Wilfried Singo vì chấn thương gân kheo. Đây là tổn thất đáng kể ở hàng thủ. Bù lại, Evan Ndicka đã sẵn sàng trở lại sau khi vắng mặt ở vòng bảng. HLV Emerse Faé nhiều khả năng vẫn giữ bộ khung giàu thể lực với Kessie, Sangaré và Seko Fofana ở tuyến giữa.

Trên hàng công, Nicolas Pepe đang có tinh thần rất tốt sau cú đúp trước Curaçao. Yan Diomande cũng là cái tên đáng chú ý nhờ tốc độ và sự tự tin trong các pha xử lý.

Na Uy không có Julian Ryerson vì chấn thương đùi. Đây là mất mát ở hành lang phải, nơi họ có thể phải điều chỉnh nhân sự. Dù vậy, các trụ cột quan trọng như Erling Haaland, Martin Odegaard, Sander Berge, Antonio Nusa và Alexander Sorloth đều sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát sau khi được nghỉ ở trận gặp Pháp.

Kết quả 5 trận gần nhất của Bờ Biển Ngà

Curaçao 0-2 Bờ Biển Ngà

Đức 2-1 Bờ Biển Ngà

Bờ Biển Ngà 1-0 Ecuador

Pháp 1-2 Bờ Biển Ngà

Bờ Biển Ngà 1-0 Scotland

Bờ Biển Ngà thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Họ ghi 7 bàn, thủng lưới 3 bàn và giữ sạch lưới 3 trận. Đây là phong độ đủ tốt để khiến Na Uy phải thận trọng.

Kết quả 5 trận gần nhất của Na Uy

Pháp 4-1 Na Uy

Na Uy 3-2 Senegal

Iraq 1-4 Na Uy

Morocco 1-1 Na Uy

Na Uy 3-1 Thụy Điển

Na Uy thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Hàng công ghi 12 bàn, nhưng hàng thủ cũng để lọt lưới 9 lần. Điều đó cho thấy Na Uy rất nguy hiểm khi tấn công, nhưng không phải đội không thể bị xuyên thủng.

Đối đầu Bờ Biển Ngà vs Na Uy gần nhất

Bờ Biển Ngà và Na Uy chưa từng gặp nhau ở cấp đội tuyển quốc gia. Vì vậy, trận đấu tại vòng 32 đội World Cup 2026 là lần đầu tiên hai đội chạm trán.

Yếu tố này khiến màn so tài càng khó đoán. Bờ Biển Ngà có thể lực và tốc độ của bóng đá châu Phi, còn Na Uy có cấu trúc chiến thuật kiểu Bắc Âu, với Haaland là điểm kết thúc gần như hoàn hảo.

Đội hình xuất phát Bờ Biển Ngà vs Na Uy dự kiến

Bờ Biển Ngà dự kiến đá sơ đồ 4-3-3:

Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Franck Kessie, Seko Fofana; Amad Diallo, Nicolas Pepe, Yan Diomande.

Na Uy dự kiến đá sơ đồ 4-3-3:

Orjan Nyland; Fredrik Aursnes, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg, Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

Dự đoán tỷ số Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà có đủ sức mạnh để kéo Na Uy vào một trận đấu nhiều va chạm. Nếu họ giữ được cự ly tốt và khai thác tốc độ hai biên, đại diện châu Phi hoàn toàn có thể ghi bàn.

Nhưng ở những trận knock-out, sự lạnh lùng trong vòng cấm thường tạo khác biệt. Đây là điểm Na Uy có lợi thế lớn nhờ Haaland. Chỉ cần Odegaard hoặc Sorloth tạo được một đường chuyền đúng thời điểm, hàng thủ Bờ Biển Ngà sẽ phải trả giá.

Kịch bản hợp lý là trận đấu có bàn thắng cho cả hai đội, nhưng Na Uy nhỉnh hơn ở khoảnh khắc quyết định.