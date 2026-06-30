Pháp vs Thụy Điển 4h ngày 1/7: Nhận định dự đoán tỷ số trận đấu

(GLO)- Pháp gặp Thụy Điển lúc 04h00 ngày 1/7 tại MetLife Stadium. Mbappe và đồng đội được đánh giá cao hơn, nhưng Thụy Điển vẫn có những mũi phản công đáng gờm.

Pháp bước vào vòng 32 đội World Cup 2026 với hình ảnh của một ứng viên vô địch thực thụ. Ba trận vòng bảng, ba chiến thắng, 10 bàn thắng và một hàng công càng đá càng vào nhịp. Đó là nền tảng khiến đội bóng của HLV Didier Deschamps được đánh giá cao hơn rõ rệt trước Thụy Điển.

Nhưng bóng đá knock-out luôn khác vòng bảng. Thụy Điển không có sự ổn định như Pháp, nhưng họ có thể hình, tốc độ, khả năng phản công và những tiền đạo đủ sức khiến bất kỳ hàng thủ nào cũng phải dè chừng. Nếu Pháp chủ quan, trận đấu này có thể không dễ như dự đoán.

Hình minh họa

Pháp vs Thụy Điển đá mấy giờ, ở đâu?

Trận Pháp vs Thụy Điển diễn ra lúc 04h00 ngày 1/7/2026 theo giờ Việt Nam.

Địa điểm thi đấu là MetLife Stadium, còn được FIFA gọi là New York/New Jersey Stadium, tại East Rutherford, New Jersey, Mỹ.

Đây là trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026. Đội thắng sẽ giành quyền vào vòng 16 đội.

Kênh xem trực tiếp Pháp vs Thụy Điển

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Nhận định Pháp vs Thụy Điển

Pháp đang có cảm giác rất tốt. Họ thắng Senegal 3-1, vượt qua Iraq 3-0 rồi đánh bại Na Uy 4-1 để đứng đầu bảng I với 9 điểm tuyệt đối. Điều đáng nói là Pháp không chỉ thắng, mà thắng bằng một hàng công rất đa dạng.

Kylian Mbappe vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý. Anh đã ghi 4 bàn tại World Cup 2026 và tiếp tục cho thấy vì sao mình là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất thế giới ở các trận knock-out. Chỉ cần một khoảng trống nhỏ phía sau hàng thủ, Mbappe có thể biến nó thành cơ hội rõ ràng.

Nhưng Pháp lúc này không chỉ có Mbappe. Ousmane Dembele vừa lập hat-trick trước Na Uy, Michael Olise chơi ngày càng tự tin, còn Désiré Doué đem lại sự mềm mại và khó đoán ở 1/3 cuối sân. HLV Didier Deschamps cũng khẳng định Pháp sẽ không từ bỏ cách chơi tấn công, dù ông thừa nhận đội vẫn cần phòng ngự hiệu quả hơn khi mất bóng.

Thụy Điển ở thế cửa dưới, nhưng không phải đối thủ dễ xem thường. Đội bóng của HLV Graham Potter khởi đầu vòng bảng rất ấn tượng bằng chiến thắng 5-1 trước Tunisia, sau đó thua Hà Lan 1-5 và hòa Nhật Bản 1-1 để đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Vấn đề của Thụy Điển là sự thiếu ổn định. Họ có thể thắng đậm, nhưng cũng có thể vỡ trận rất nhanh nếu mất kiểm soát ở tuyến giữa. Trước Pháp, điều này càng nguy hiểm, bởi Les Bleus có quá nhiều cầu thủ biết trừng phạt sai lầm.

Dù vậy, Thụy Điển vẫn có những điểm để hy vọng. Alexander Isak, Viktor Gyokeres và Anthony Elanga là bộ ba tấn công rất đáng chú ý. Isak thông minh trong di chuyển, Gyokeres mạnh mẽ khi càn lướt, còn Elanga có tốc độ để đánh vào khoảng trống sau lưng các hậu vệ biên của Pháp.

Trận đấu này có thể xoay quanh câu hỏi: Thụy Điển chịu được sức ép của Pháp trong bao lâu? Nếu Pháp ghi bàn sớm, thế trận có thể mở ra rất thuận lợi cho Mbappe và đồng đội. Nhưng nếu Thụy Điển giữ được tỷ số hòa sau hiệp 1, họ có thể kéo trận đấu vào thế giằng co hơn.

Thông tin lực lượng Pháp vs Thụy Điển

Pháp không có Marcus Thuram vì chấn thương cơ. N’Golo Kanté còn bỏ ngỏ khả năng ra sân, trong khi William Saliba được theo dõi do vấn đề ở lưng nhưng vẫn có thể đá chính.

HLV Didier Deschamps nhiều khả năng giữ bộ khung mạnh nhất, với Mike Maignan trong khung gỗ, Saliba - Upamecano ở trung tâm hàng thủ, Tchouameni và Rabiot làm trụ ở tuyến giữa. Trên hàng công, Mbappe đá cao nhất, được hỗ trợ bởi Olise, Dembele và Doué.

Thụy Điển mất Alexander Hien vì chấn thương gân kheo. Đây là tổn thất đáng kể ở hàng thủ, khiến Victor Lindelof có thể phải lùi xuống đá trung vệ thay vì chơi ở tuyến giữa.

HLV Graham Potter nhiều khả năng vẫn đặt niềm tin vào bộ ba tấn công Elanga - Gyokeres - Isak. Đây là nhóm cầu thủ đủ tốc độ và thể lực để tạo ra những pha phản công nguy hiểm.

Kết quả 5 trận gần nhất của Pháp

Na Uy 1-4 Pháp

Pháp 3-0 Iraq

Pháp 3-1 Senegal

Pháp 3-1 Bắc Ireland

Pháp 1-2 Bờ Biển Ngà

Pháp thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Điểm nổi bật là hàng công đang đạt hiệu suất rất cao, ghi 14 bàn trong chuỗi trận này.

Kết quả 5 trận gần nhất của Thụy Điển

Nhật Bản 1-1 Thụy Điển

Hà Lan 5-1 Thụy Điển

Thụy Điển 5-1 Tunisia

Thụy Điển 1-1 Croatia

Hungary 0-2 Thụy Điển

Thụy Điển chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất, nhưng thất bại 1-5 trước Hà Lan cho thấy hàng thủ của họ có thể gặp vấn đề nghiêm trọng khi đối đầu các đội tấn công tốc độ cao.

Đối đầu Pháp vs Thụy Điển gần nhất

Pháp và Thụy Điển gặp nhau khá nhiều ở các giải đấu châu Âu. Tính từ năm 2005, Pháp nhỉnh hơn với 5 chiến thắng, Thụy Điển thắng 2 trận và hai đội hòa 1 lần.

Lần gặp gần nhất diễn ra tại UEFA Nations League năm 2020, khi Pháp thắng Thụy Điển 4-2 trên sân nhà. Trước đó, Pháp cũng từng thắng Thụy Điển 1-0 trên sân khách nhờ bàn thắng của Mbappe.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Pháp, nhưng Thụy Điển thường là đối thủ không dễ chịu nhờ thể hình, bóng bổng và lối chơi giàu va chạm.

Đội hình xuất phát Pháp vs Thụy Điển dự kiến

Pháp dự kiến đá sơ đồ 4-2-3-1:

Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembele, Désiré Doué; Kylian Mbappe.

Thụy Điển dự kiến đá sơ đồ 3-4-3:

Jacob Widell Zetterstrom; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson; Pontus Bernhardsson, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Sebastian Nanasi; Anthony Elanga, Viktor Gyokeres, Alexander Isak.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Thụy Điển

Pháp có nhiều lợi thế hơn: phong độ tốt hơn, chất lượng đội hình cao hơn và hàng công đang đạt hiệu suất rất ấn tượng. Mbappe, Dembele, Olise và Doué đều có thể tạo khác biệt, trong khi tuyến giữa với Tchouameni - Rabiot giúp Pháp giữ được sự cân bằng.

Thụy Điển có thể gây khó cho Pháp bằng bóng dài, phản công và tình huống cố định. Nhưng để đánh bại Pháp, họ cần một trận đấu gần như hoàn hảo cả về phòng ngự lẫn tận dụng cơ hội.

Kịch bản hợp lý là Pháp kiểm soát thế trận, Thụy Điển có một vài thời điểm phản công nguy hiểm, nhưng Les Bleus vẫn đủ sức định đoạt trận đấu nhờ chất lượng cá nhân.