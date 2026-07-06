(GLO)- Brazil đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn trước Na Uy ở trận đấu vòng 1/8. Tuy nhiên họ đã phung phí nó trong khi đội bóng đến từ vùng đất của những người Viking đã tận dụng hiệu quả để kiết liễu đối thủ.

Với bề dày lịch sử của mình, Brazil luôn được đặt ở vị trí cửa trên so với Na Uy. Tuy nhiên, cách mà huấn luyện viên Carlo Ancelotti chọn để nhập cuộc trong cuộc thư hùng với đại diện của Tây Bắc châu Âu khiến nhiều người bất ngờ.

Phung phí cơ hội, Brazil gục ngã trước Na Uy. Ảnh: Reuters

Thay vì chủ động tấn công với lối chơi mĩ miều, “Những vũ công Samba” nhường toàn bộ khu vực trung tuyến cho đối phương. Sự thận trọng của đội bóng Nam Mỹ đã khiến nhịp độ trận đấu diễn ra tương đối chậm rãi.

Các cầu thủ đến từ vùng đất của những người Viking cũng không quá vội vã bởi họ hiểu rằng các cầu thủ đối phương nguy hiểm thế nào trong những pha phản công.

Bruno Guimaraes bị thủ thành Nyland bắt bài trong tình huống sút phạt 11 m

Tuy vậy, họ vẫn mắc phải chiếc bẫy mà vị chiến lược gia già dơ như Ancelotti đã giăng ra. Phút 11, trong pha lên bóng nhanh của Brazil, các hậu vệ của Na Uy phạm lỗi với Cunha trong vòng cấm và trọng tài đã cho họ được hưởng quả phạt 11 m.

Dẫu vậy, người lãnh trọng trách sút quả phạt là Bruno Guimaraes đã bị thủ thành Nyland cản phá.

Trước những bài học nhãn tiền, song Na Uy vẫn không ít lần để “xổng” các tiền đạo Brazil. Đáng kể nhất là tình huống họ để Endrick thoát đi ở phút 59. Nhưng trong pha đối mặt, cầu thủ trẻ này đã xử lý quá tệ rồi dứt điểm ra ngoài trong tiếc nuối.

Erling Haaland đánh đầu mở tỷ số 1-0

Về phía mình, Erling Haaland cùng các đồng đội cũng không ít lần tạo ra uy hiếp về phía hàng thủ Brazil. Tuy nhiên, trong khung gỗ, Alisson vẫn chơi vững chãi giúp đội bóng vàng xanh giữ vững mành lưới.

Cuối hiệp 2, huấn luyện viên Ancelotti đã có nhiều phương án thay đổi nhân sự trong hàng công với việc Neymar đã có mặt ở trên sân. Song khi anh chưa thể tạo ra sự khác biệt thì Brazil đã phải nhận bàn thua.

Phút 80, từ quả phạt bên cánh trái, Erling Haaland đã bật cao đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số 1-0.

Dù vùng lên chơi tấn công ở những phút cuối, Brazil vẫn không thể đánh bại thủ thành Nyland trong khi Na Uy luôn tỏ ra nguy hiểm trong những pha phản công.

Erling Haaland nhấn chìm Brazil với cú dứt điểm hiểm hóc

Phút 90, Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng với cú sút chéo góc hiểm hóc kiết liễu Brazil với bàn thắng nâng tỷ số 2-0.

Những phút bù giờ cuối cùng, đội bóng Nam Mỹ bất ngờ được hưởng quả phạt 11 m sau khi hậu vệ Na Uy phạm lỗi với Casemiro trong vòng cấm. Neymar đã đánh lừa Nyland để ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt 1-2 song như vậy là không đủ.

Gục ngã trước Na Uy, một Brazil chơi thứ bóng đá thực dụng đã buộc phải nhường vé vào tứ kết cho đối thủ.