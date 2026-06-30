Bùng nổ phút bù giờ, Brazil vượt qua Nhật Bản

(GLO)- Nhật Bản đã chơi một trận cầu hay trước Brazil khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Song đẳng cấp của đội bóng từng 5 lần lên ngôi World Cup đã được thể hiện đúng lúc giúp họ vượt qua Samurai xanh để ghi tên mình vào vòng 16 đội.

Nhiều năm trước, cuộc đối đầu giữa Brazil và Nhật Bản sẽ được mường tượng về sự chênh lệch đẳng cấp. Bởi viễn cảnh về việc đội bóng xứ sở mặt trời mọc giành thắng lợi có lẽ chỉ trong những cuốn truyện tranh.

Brazil có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Nhật Bản. Ảnh: AP

Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi Brazil đang ở thời kỳ quá độ và Nhật Bản có phong độ rất cao, đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Giới mộ điệu sẽ không quá bất ngờ nếu Samurai xanh gạch tên Neymar cùng đồng đội trong hành trình phiêu lưu của mình trên đất Bắc Mỹ.

Thực tế trên sân đã trả lời những nhận định của giới chuyên môn khi các học trò của huấn luyện viên Moriyasu chơi chủ động trước đội bóng xứ sở Samba. Họ không cầm quá nhiều bóng và bố trí lớp phòng ngự chặt chẽ nhưng vẫn có thể tung ra những cú phản đòn chất lượng.

Nhật Bản bất ngờ vươn lên dẫn trước 1-0 với cú sút hiểm hóc của Sano

Phút 29, cầu trường tại Texas đã bùng nổ khi Sano cướp bóng từ giữa sân sau đường chuyền hỏng của các cầu thủ Brazil rồi di chuyển đầy tốc độ dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Alisson mở tỷ số 1-0.

Bị đại diện của Đông Á dẫn trước, Brazil như bị đụng đến lòng tự tôn của nền bóng đá phát triển bậc nhất thế giới. Họ dồn đội hình tấn công ào ạt với tốc độ cao và đẩy đối thủ vào thế chống đỡ.

Casemiro đánh đầu ở cự ly gần gỡ hòa 1-1 cho Brazil

Đặc biệt ở giai đoạn đầu hiệp 2, khung thành của Suzuki liên tục chao đảo với những tình huống ăn bàn mười mươi của Brazil. Và họ chỉ cần 11 phút sau giờ nghỉ để có được thứ mình cần với pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 của Casemiro.

Có bàn thắng gỡ hòa, Brazil đã chơi thong dong hơn và giảm nhịp độ trận đấu. Nhưng chính lối đá chậm rãi ấy đã khiến Nhật Bản có phần chủ quan để rồi họ phải trả giá.

Martinelli chớp cơ hội kết liễu Nhật Bản với tỷ số 2-1

Phút 90+6, tận dụng tình huống sai lầm của cầu thủ đối phương trước vòng cấm địa, Brazil có pha phối hợp tấn công nhanh và Martinelli đã chớp cơ hội ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1.

Bàn thua ở phút bù giờ khiến Nhật Bản gục ngã trong khi đó Brazil sẽ chờ đợi đối thủ của mình trong cuộc đối đầu giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy.