Vinicius lập cú đúp, Brazil đánh chiếm ngôi đầu bảng

(GLO)- Nối gót các siêu sao hàng đầu thế giới, Vinicius Junior cũng đã lên tiếng ở World Cup 2026 khi giúp Brazil đánh bại Scotland để đánh chiếm ngôi đầu bảng C.

Brazil đã có chiến thắng đầu tiên sau khi hạ gục Haiti nhưng sức mạnh của đội bóng Nam Mỹ vẫn chưa được chứng thực. Scotland là một liều thuốc thử tầm cao hơn với thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti.

Vinicius đã lập cú đúp ngay trong hiệp 1. Ảnh: Reuters

Và những “vũ công Samba” đã chứng tỏ mình đáng sợ như thế nào dù ở giải đấu họ không được đánh giá quá cao. Trong đó, Vinicius là ngôi sao sáng nhất khiến đội bóng đến từ Vương quốc Anh trở thành nạn nhân cho Brazil phô diễn.

Vinicius bình tĩnh trừng phạt sai lầm của hàng thủ Scotland mở tỷ số 1-0

Ngay ở phút thứ 7, hàng thủ Scotland mắc sai lầm nghiêm trọng giúp tiền đạo của Real Madrid dễ dàng có bàn thắng mở tỷ số 1-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, Vinicius tiếp tục “nổ súng” với cú đánh đầu tương đối dễ dàng ở cự ly gần.

Nắm lợi thế 2 bàn, Brazil chơi thong dong hơn trong hiệp 2. Họ để cho đối thủ nhiều không gian chơi bóng hơn ở khu vực trung tuyến. Nhờ vậy, Scotland đã có những pha tấn công đáng kể về phía khung thành của Alisson.

Ngôi sao của Real Madrid có pha đánh đầu dễ dàng nhân đôi cách biệt 2-0

Tuy nhiên, khi các chân sút của Scotland chưa thể đánh bại được thủ thành của Liverpool thì ở bên kia chiến tuyến, các mũi công của Brazil tiếp tục ghi dấu ấn.

Phút 60, trong tình huống phối hợp như đá tập, Cunha đã dứt điểm thành bàn nâng tỷ số trận đấu lên 3-0.

Những phút còn lại của trận đấu không có quá nhiều điểm nhấn ngoài việc Neymar đã được tung vào sân. Dù không có thêm bàn thắng nhưng với chiến thắng 3-0 cũng quá đủ giúp Brazil giữ ngôi đầu bảng C khi cùng điểm nhưng hơn hiệu số trước Ma Rốc.