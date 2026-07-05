Kênh xem trực tiếp Brazil vs Na Uy: Vinicius đối đầu Haaland ở vòng 1/8 World Cup 2026

(GLO)- Brazil vs Na Uy diễn ra lúc 03h00 ngày 6/7 tại MetLife Stadium. Trận đấu được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV10 và VTVgo.

Thời gian, địa điểm thi đấu Brazil vs Na Uy

Trận đấu: Brazil vs Na Uy

Giải đấu: World Cup 2026

Vòng đấu: Vòng 1/8

Thời gian: 03h00 ngày 6/7/2026, giờ Việt Nam

Giờ quốc tế: 20h00 ngày 5/7/2026, giờ UTC

Địa điểm: New York/New Jersey Stadium, thường được biết đến là MetLife Stadium

Thành phố: East Rutherford, New Jersey, Mỹ

Hình minh họa

Đây là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 1/8 World Cup 2026. Brazil mang theo tham vọng chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 6, trong khi Na Uy đang sống trong những ngày đẹp nhất của bóng đá nước này nhờ phong độ bùng nổ của Erling Haaland.

Kênh xem trực tiếp Brazil vs Na Uy

Trận Brazil vs Na Uy được tường thuật trực tiếp trên hệ thống kênh của VTV.

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trên:

VTVgo

FPT Play

TV360

Một số lịch tổng hợp có thể ghi thêm VTV9, tuy nhiên lịch cập nhật mới nhất tại Việt Nam đang ghi Brazil vs Na Uy phát trên VTV3, VTV6 và VTV10. Người xem nên truy cập VTVgo trước giờ bóng lăn để kiểm tra lịch phân kênh chính xác.

Link xem trực tiếp:

VTVgo: https://vtvgo.vn/

FPT Play: https://fptplay.vn

TV360: https://tv360.vn/

Nhận định Brazil vs Na Uy

Brazil bước vào trận đấu này với tâm thế vừa tự tin, vừa thận trọng. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đứng đầu bảng C, sau đó vượt qua Nhật Bản 2-1 ở vòng 1/16 nhờ bàn thắng muộn của Gabriel Martinelli. Đó không phải chiến thắng dễ dàng, nhưng lại cho thấy bản lĩnh của Brazil trong thời điểm khó.

Điểm mạnh lớn nhất của Brazil nằm ở chất lượng cá nhân. Vinicius Junior vẫn là mũi khoan nguy hiểm nhất ở cánh trái, Matheus Cunha đem lại sự cơ động ở trung lộ, còn Bruno Guimaraes và Casemiro giúp tuyến giữa có sự cân bằng. Trong khung thành, Alisson là điểm tựa kinh nghiệm, phía trước là cặp trung vệ Gabriel Magalhaes và Marquinhos.

Tuy nhiên, Brazil không bước vào trận này với lực lượng hoàn hảo. Raphinha vừa trở lại sau chấn thương nhưng chưa chắc đủ thể trạng để đá chính. Lucas Paqueta vắng mặt, còn Casemiro từng có vấn đề sau trận gặp Nhật Bản. Điều đó buộc Ancelotti phải điều chỉnh cách vận hành, đặc biệt ở tuyến giữa và khu vực sáng tạo phía sau tiền đạo.

Na Uy là đối thủ rất khó chịu. Đây không còn là đội bóng chỉ biết chơi bóng dài cho Haaland. HLV Stale Solbakken xây dựng một tập thể có tổ chức, biết phòng ngự theo khối, giữ cự ly tốt và phản công rất nhanh. Khi có bóng, Na Uy thường tìm cách đưa bóng sớm cho Martin Odegaard, Antonio Nusa, Alexander Sorloth hoặc trực tiếp hướng đến Haaland.

Haaland là mối đe dọa lớn nhất. Anh đã ghi 5 bàn tại World Cup 2026 và tiếp tục là trung tâm trong mọi phương án tấn công của Na Uy. Với thể hình, tốc độ và khả năng dứt điểm một chạm, Haaland có thể khiến mọi sai lầm nhỏ của hàng thủ Brazil phải trả giá.

Trận đấu này vì vậy không chỉ là Brazil đấu Na Uy, mà còn là Vinicius Junior đối đầu Erling Haaland, Ancelotti đối đầu Solbakken, kỹ thuật Nam Mỹ đối đầu sự lạnh lùng Bắc Âu.

Brazil được đánh giá cao hơn, nhưng lịch sử lại không hoàn toàn đứng về phía họ. Na Uy từng là đối thủ “kỵ dơ” của Selecao. Trong 4 lần gặp nhau trước đây, Brazil chưa từng thắng Na Uy. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là World Cup 1998, khi Na Uy thắng Brazil 2-1 ở vòng bảng.

Nếu Brazil kiểm soát được nhịp trận, hạn chế không gian cho Odegaard chuyền bóng và không để Haaland nhận bóng thuận lợi trong vòng cấm, họ có nhiều cơ hội đi tiếp. Ngược lại, nếu trận đấu mở ra quá sớm, Na Uy hoàn toàn có thể tạo ra cú sốc.

Thông tin lực lượng Brazil vs Na Uy

Brazil chắc chắn không có Lucas Paqueta vì chấn thương. Raphinha đã hồi phục nhanh hơn dự kiến nhưng nhiều khả năng chỉ là phương án từ ghế dự bị. Casemiro vẫn cần được theo dõi thể trạng, dù khả năng ra sân là khá sáng. Neymar có thể góp mặt, nhưng vai trò chính nhiều khả năng vẫn thuộc về Vinicius Junior, Matheus Cunha, Rayan và Gabriel Martinelli.

Na Uy không có nhiều tổn thất đáng kể. Julian Ryerson là trường hợp cần kiểm tra thêm vì vấn đề thể trạng, nhưng HLV Solbakken vẫn có phương án thay thế bằng Marcus Pedersen. Bộ khung chính với Nyland, Ajer, Heggem, Berge, Odegaard, Nusa, Sorloth và Haaland nhiều khả năng được giữ nguyên.

Kết quả 5 trận gần nhất của Brazil

Brazil 2-1 Nhật Bản, vòng 1/16 World Cup 2026

Scotland 0-3 Brazil, vòng bảng World Cup 2026

Brazil 3-0 Haiti, vòng bảng World Cup 2026

Brazil 1-1 Morocco, vòng bảng World Cup 2026

Brazil thắng 1 trận giao hữu trước World Cup

Brazil bất bại 5 trận gần nhất, trong đó có 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Điểm đáng chú ý là Selecao đã ghi bàn ở cả 5 trận, nhưng trận gặp Nhật Bản cũng cho thấy hàng thủ vẫn có thể mắc lỗi nếu bị pressing đúng thời điểm.

Kết quả 5 trận gần nhất của Na Uy

Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy, vòng 1/16 World Cup 2026

Na Uy 1-4 Pháp, vòng bảng World Cup 2026

Na Uy 3-2 Senegal, vòng bảng World Cup 2026

Iraq 1-4 Na Uy, vòng bảng World Cup 2026

Na Uy thắng 1 trận giao hữu trước World Cup

Na Uy thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Hàng công đang chơi rất hiệu quả, đặc biệt khi Haaland liên tục ghi bàn. Dù vậy, thất bại 1-4 trước Pháp cũng cho thấy Na Uy có thể gặp khó nếu bị các đội mạnh khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ.

Kết quả đối đầu Brazil vs Na Uy gần nhất

Brazil và Na Uy từng gặp nhau 4 lần ở cấp đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, Brazil chưa từng thắng Na Uy, với 2 trận hòa và 2 thất bại.

Lần gặp đáng nhớ nhất là tại World Cup 1998, khi Na Uy đánh bại Brazil 2-1 ở vòng bảng. Dù Brazil khi đó vẫn đi tiếp với ngôi đầu bảng, chiến thắng ấy trở thành một trong những kết quả lịch sử của bóng đá Na Uy.

Thành tích đối đầu:

Brazil thắng: 0

Na Uy thắng: 2

Hòa: 2

Lần gặp gần nhất tại World Cup: Na Uy 2-1 Brazil, World Cup 1998

Vì vậy, trận đấu tại World Cup 2026 không chỉ là cuộc đua vé vào tứ kết, mà còn là cơ hội để Brazil xóa “cái dớp” trước Na Uy.

Đội hình xuất phát Brazil vs Na Uy dự kiến

Brazil dự kiến đá sơ đồ 4-2-3-1:

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Rayan, Gabriel Martinelli, Vinicius Junior; Matheus Cunha.

Na Uy dự kiến đá sơ đồ 4-3-3:

Orjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard; Antonio Nusa, Erling Haaland, Alexander Sorloth.

Dự đoán tỷ số Brazil vs Na Uy

Brazil có chất lượng đội hình tốt hơn, kinh nghiệm knock-out dày hơn và một HLV rất giỏi xử lý các trận cầu lớn. Nhưng Na Uy không phải đối thủ dễ chịu, nhất là khi họ sở hữu Haaland đang đạt phong độ cao.

Trận đấu có thể diễn ra căng thẳng, Brazil kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng phải rất dè chừng các pha chuyển trạng thái của Na Uy. Nếu Vinicius tạo được khác biệt ở biên trái và Brazil khóa được nguồn tiếp bóng cho Haaland, Selecao có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút.