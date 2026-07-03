Kênh xem trực tiếp Argentina vs Cape Verde 5h ngày 4/7: Nhận định trận đấu

(GLO)- Argentina vs Cape Verde diễn ra lúc 05h00 ngày 4/7 tại Hard Rock Stadium. Messi và đồng đội vượt trội, nhưng hiện tượng châu Phi không dễ bị khuất phục.

Thời gian, địa điểm thi đấu Argentina vs Cape Verde

Trận đấu: Argentina vs Cape Verde

Giải đấu: World Cup 2026

Vòng đấu: Vòng 1/16, vòng 32 đội

Thời gian: 05h00 ngày 4/7/2026, giờ Việt Nam

Giờ quốc tế: 22h00 ngày 3/7/2026, giờ UTC

Địa điểm: Hard Rock Stadium/Miami Stadium

Thành phố: Miami Gardens, Florida, Mỹ

Hình minh họa

Đây là một trong những cặp đấu đáng chú ý ở vòng 32 đội. Argentina bước vào vòng knock-out với vị thế nhà đương kim vô địch và thành tích toàn thắng vòng bảng. Cape Verde lại là câu chuyện đẹp của giải đấu, khi lần đầu dự World Cup đã vượt qua vòng bảng.

Kênh xem trực tiếp Argentina vs Cape Verde

Trận Argentina vs Cape Verde được tường thuật trực tiếp trên hệ thống kênh của VTV.

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Một số nền tảng truyền hình số có bản quyền phát lại hoặc tiếp sóng theo lịch của VTV như TV360, FPT Play. Người xem nên kiểm tra lịch phân kênh trước giờ bóng lăn để tránh nhầm kênh.

Nhận định Argentina vs Cape Verde

Nhìn trên giấy tờ, đây là cặp đấu có sự chênh lệch rất lớn. Argentina là nhà đương kim vô địch thế giới, sở hữu Lionel Messi, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul và Emiliano Martinez. Trong khi đó, Cape Verde là đội bóng tân binh, lần đầu xuất hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nhưng bóng đá knock-out không chỉ được quyết định bằng tên tuổi. Cape Verde đã chứng minh điều đó ở vòng bảng. Đội bóng châu Phi hòa Tây Ban Nha 0-0, hòa Uruguay 2-2 rồi hòa Saudi Arabia 0-0 để giành vé đi tiếp. Ba trận bất bại trước những đối thủ có kinh nghiệm hơn cho thấy Cape Verde không đến World Cup chỉ để “làm nền”.

Điểm mạnh của Cape Verde là tổ chức phòng ngự. Họ chơi thấp, giữ cự ly đội hình rất chặt và không dễ bị kéo lệch khỏi vị trí. Khi có bóng, Cape Verde không vội vàng mà tìm cách đưa bóng nhanh ra biên cho Ryan Mendes, Jamiro Monteiro hoặc Dailon Livramento. Đây là kiểu đối thủ có thể khiến Argentina mất kiên nhẫn nếu bàn thắng không đến sớm.

HLV Lionel Scaloni cũng đã lên tiếng cảnh báo các học trò không được xem nhẹ Cape Verde. Ông đánh giá đại diện châu Phi phòng ngự tốt, bịt trung lộ hiệu quả và có khả năng phản công đáng chú ý. Đó là lời nhắc cần thiết, bởi Argentina từng nhiều lần gặp khó trước các đối thủ chơi phòng ngự số đông.

Tuy nhiên, Argentina vẫn có quá nhiều điểm để tin vào chiến thắng. Messi đang chơi rất hay tại World Cup 2026, ghi 6 bàn ở vòng bảng. Anh không chỉ là người dứt điểm, mà còn là điểm kết nối giúp Argentina mở khóa các khối phòng ngự thấp. Khi Messi lùi xuống nhận bóng, Lautaro Martinez hoặc Julian Alvarez có thể khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Tuyến giữa cũng là nơi Argentina có lợi thế rõ. Enzo Fernandez và Mac Allister giúp đội bóng Nam Mỹ kiểm soát nhịp độ, trong khi Rodrigo De Paul tạo năng lượng pressing và bọc lót. Nếu Argentina luân chuyển bóng đủ nhanh, họ có thể buộc Cape Verde phải phòng ngự liên tục trong thời gian dài.

Điều Argentina cần tránh là sự chủ quan. Cape Verde càng giữ sạch lưới lâu, trận đấu càng trở nên khó chịu. Với một đội bóng không có gì để mất, Cape Verde có thể biến từng pha phản công, từng tình huống cố định thành cơ hội lịch sử. Nhưng để đánh bại Argentina trong 90 phút, họ cần nhiều hơn tinh thần và kỷ luật.

Thông tin lực lượng Argentina vs Cape Verde

Argentina có cơ sở để sử dụng đội hình mạnh. Lionel Messi được nghỉ ở trận cuối vòng bảng và dự kiến trở lại đội hình xuất phát. Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul và Lautaro Martinez cũng nhiều khả năng đá chính.

Cristian Romero là trường hợp cần theo dõi do từng gặp vấn đề ở đầu gối, nhưng trung vệ này đã trở lại tập luyện đầy đủ. Nếu Romero chưa đạt thể trạng tốt nhất, Nicolas Otamendi có thể là phương án thay thế bên cạnh Lisandro Martinez.

Cape Verde không có nhiều xáo trộn lớn. Telmo Arcanjo được ghi nhận gặp vấn đề thể trạng và không chắc góp mặt. HLV Bubista nhiều khả năng tiếp tục dùng bộ khung đã giúp đội bóng này bất bại vòng bảng, với thủ môn kỳ cựu Vozinha, cặp trung vệ Pico - Diney, cùng Dailon Livramento đá cao nhất trên hàng công.

Kết quả 5 trận gần nhất của Argentina

Jordan 1-3 Argentina, World Cup 2026

Argentina 2-0 Áo, World Cup 2026

Argentina 3-0 Algeria, World Cup 2026

Argentina 3-0 Iceland, giao hữu quốc tế

Argentina 2-0 Honduras, giao hữu quốc tế

Argentina toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Đây là phong độ rất thuyết phục trước khi bước vào vòng knock-out.

Kết quả 5 trận gần nhất của Cape Verde

Cape Verde 0-0 Saudi Arabia, World Cup 2026

Uruguay 2-2 Cape Verde, World Cup 2026

Tây Ban Nha 0-0 Cape Verde, World Cup 2026

Cape Verde 3-0 Serbia, giao hữu quốc tế

Cape Verde 1-1 Phần Lan, thắng luân lưu 4-2, giao hữu quốc tế

Cape Verde bất bại 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là họ giữ sạch lưới trước Tây Ban Nha và Saudi Arabia, đồng thời cầm hòa Uruguay trong trận đấu có 4 bàn thắng.

Đối đầu Argentina vs Cape Verde gần nhất

Argentina và Cape Verde chưa từng gặp nhau ở cấp đội tuyển quốc gia. Trận đấu tại vòng 32 đội World Cup 2026 là lần đầu tiên hai đội chạm trán.

Điều này khiến cuộc đối đầu có thêm màu sắc đặc biệt: một bên là nhà vô địch thế giới giàu kinh nghiệm, một bên là tân binh đang sống trong hành trình cổ tích.

Đội hình xuất phát Argentina vs Cape Verde dự kiến

Argentina dự kiến đá sơ đồ 4-4-2:

Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martinez, Lionel Messi.

Cape Verde dự kiến đá sơ đồ 4-5-1:

Vozinha; Steven Moreira, Roberto “Pico” Lopes, Diney, Sidny Lopes Cabral; Ryan Mendes, Deroy Duarte, Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Willy Semedo; Dailon Livramento.

Dự đoán tỷ số Argentina vs Cape Verde

Cape Verde đủ kỷ luật để khiến Argentina gặp khó trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu đại diện châu Phi giữ được khối đội hình thấp và không thủng lưới sớm, trận đấu có thể diễn ra chặt chẽ hơn nhiều so với dự đoán.

Dù vậy, Argentina vẫn vượt trội về đẳng cấp, kinh nghiệm và khả năng tạo khoảnh khắc. Messi, Lautaro Martinez và dàn tiền vệ giàu sáng tạo có đủ chất lượng để phá vỡ hàng thủ Cape Verde.