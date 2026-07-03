Kênh xem trực tiếp Úc vs Ai Cập 1h ngày 4/7: Nhận định dự đoán trận đấu

(GLO)- Úc vs Ai Cập diễn ra lúc 01h00 ngày 4/7 tại AT&T Stadium. Salah có thể trở lại, nhưng Ai Cập hứa hẹn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực của Úc.

Thời gian, địa điểm thi đấu Úc vs Ai Cập

Trận đấu: Úc vs Ai Cập

Giải đấu: World Cup 2026

Vòng đấu: Vòng 1/16, vòng 32 đội

Thời gian: 01h00 ngày 4/7/2026, giờ Việt Nam

Giờ quốc tế: 18h00 ngày 3/7/2026, giờ UTC

Địa điểm: AT&T Stadium/Dallas Stadium

Thành phố: Arlington, Texas, Mỹ

Hình minh họa

Đây là trận đấu knock-out có ý nghĩa đặc biệt với cả hai đội. Úc đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong lịch sử ở vòng loại trực tiếp World Cup, còn Ai Cập cũng đứng trước cơ hội lần đầu vượt qua một trận knock-out tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Kênh xem trực tiếp Úc vs Ai Cập

Trận Úc vs Ai Cập được tường thuật trực tiếp trên hệ thống kênh của VTV.

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Nhận định Úc vs Ai Cập

Úc bước vào vòng 1/16 với tâm thế rất khác so với hình ảnh quen thuộc của một đội bóng bị đánh giá thấp. Đội bóng của HLV Tony Popovic vượt qua bảng D sau chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, thua chủ nhà Mỹ 0-2 rồi hòa Paraguay 0-0 ở lượt cuối. Đó không phải hành trình quá rực rỡ, nhưng đủ cho thấy Socceroos là tập thể có tổ chức, lì lợm và biết cách sống sót ở những trận đấu căng thẳng.

Điểm mạnh của Úc nằm ở khối phòng ngự thấp, tranh chấp quyết liệt và phản công trực diện. Harry Souttar là điểm tựa trong các pha bóng bổng, Jackson Irvine và Aiden O’Neill đem lại chất thép ở tuyến giữa, còn Nestory Irankunda có tốc độ để kéo đội hình lên nhanh khi chuyển trạng thái. Nếu trận đấu rơi vào thế giằng co, Úc hoàn toàn có thể biến các tình huống cố định thành vũ khí.

Ai Cập nhỉnh hơn về chất lượng cá nhân. Mohamed Salah vẫn là cái tên khiến mọi hàng thủ phải dè chừng, kể cả khi anh chưa chắc đá chính vì vấn đề gân kheo. Ngoài Salah, Ai Cập còn có Omar Marmoush, Emam Ashour, Mostafa Ziko và Marwan Ateya – những cầu thủ đủ khả năng tạo đột biến khi có khoảng trống.

Điểm đáng chú ý là Ai Cập không còn quá phụ thuộc vào một mình Salah. Ở vòng bảng, họ có nhiều nguồn bàn thắng khác nhau, trong đó chiến thắng 3-1 trước New Zealand cho thấy đội bóng của HLV Hossam Hassan có thể tấn công đa dạng hơn. Tuy nhiên, Ai Cập vẫn cần cải thiện khả năng kiểm soát nhịp trận, nhất là khi đối thủ chơi áp sát và không ngại va chạm như Úc.

Về thế trận, Úc có thể chủ động nhường bóng, kéo thấp đội hình và chờ những pha phản công nhanh. Ai Cập nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng bài toán là họ phải phá được hàng thủ đông người, đồng thời tránh mất bóng ở khu vực giữa sân. Nếu Salah đá chính, Ai Cập có thêm một mũi khoan nguy hiểm bên phải; nếu Salah chỉ vào sân từ ghế dự bị, Marmoush sẽ phải gánh nhiều hơn ở khâu tạo khác biệt.

Đây là kiểu trận đấu không dễ có nhiều bàn thắng. Cả hai đội đều hiểu rằng chỉ một sai lầm có thể khiến hành trình World Cup khép lại. Úc có thể lực và tính kỷ luật, Ai Cập có kỹ thuật và ngôi sao. Sự khác biệt có lẽ nằm ở khoảnh khắc cá nhân.

Thông tin lực lượng Úc vs Ai Cập

Úc không có Mathew Leckie và Jacob Italiano vì chấn thương. Đây là tổn thất đáng kể, nhất là với Leckie – cầu thủ giàu kinh nghiệm và từng tạo dấu ấn lớn ở World Cup 2022. HLV Tony Popovic nhiều khả năng tiếp tục tin vào nhóm cầu thủ trẻ như Patrick Beach, Alessandro Circati, Lucas Herrington, Jordan Bos và Nestory Irankunda.

Ai Cập chờ quyết định cuối cùng với Mohamed Salah. Ngôi sao của Liverpool đã trở lại tập luyện sau vấn đề gân kheo và được xác nhận đủ khả năng thi đấu, nhưng việc anh đá chính hay vào sân từ ghế dự bị vẫn còn bỏ ngỏ. Ngoài Salah, các trụ cột như Omar Marmoush, Emam Ashour, Marwan Ateya, Hamdy Fathy, Mostafa Shobeir và Mohamed Hany đều sẵn sàng.

Kết quả 5 trận gần nhất của Úc

Paraguay 0-0 Úc, World Cup 2026

Mỹ 2-0 Úc, World Cup 2026

Úc 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ, World Cup 2026

Úc 5-1 Curaçao, giao hữu quốc tế

Úc 1-0 Cameroon, giao hữu quốc tế

Úc thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Điều đáng chú ý là họ giữ sạch lưới 3/5 trận, cho thấy nền tảng phòng ngự khá ổn trước trận knock-out.

Kết quả 5 trận gần nhất của Ai Cập

Ai Cập 1-1 Iran, World Cup 2026

New Zealand 1-3 Ai Cập, World Cup 2026

Bỉ 1-1 Ai Cập, World Cup 2026

Brazil 2-1 Ai Cập, giao hữu quốc tế

Ai Cập 1-0 Nga, giao hữu quốc tế

Ai Cập thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng Bắc Phi bất bại tại vòng bảng World Cup 2026, ghi 5 bàn sau 3 trận và cho thấy họ có nhiều phương án tấn công hơn ngoài Salah.

Đối đầu Úc vs Ai Cập gần nhất

Úc và Ai Cập không gặp nhau nhiều ở cấp đội tuyển quốc gia. Theo thống kê đối đầu quốc tế, hai đội từng chạm trán 2 lần.

Năm 1987: Úc 0-0 Ai Cập, Úc thắng luân lưu 4-3

Năm 2010: Ai Cập 3-0 Úc, giao hữu quốc tế tại Cairo

Lần gặp gần nhất là chiến thắng 3-0 của Ai Cập trước Úc năm 2010. Tuy nhiên, đó đã là câu chuyện của thế hệ khác. Trận đấu tại World Cup 2026 mới là lần đầu hai đội gặp nhau ở sân chơi World Cup.

Đội hình xuất phát Úc vs Ai Cập dự kiến

Úc dự kiến đá sơ đồ 3-4-2-1:

Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Jordan Bos, Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Aziz Behich; Cristian Volpato, Conor Metcalfe; Nestory Irankunda.

Ai Cập dự kiến đá sơ đồ 4-2-3-1:

Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, Karim Hafez; Marwan Ateya, Hamdy Fathy; Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Emam Ashour; Omar Marmoush.

Dự đoán tỷ số Úc vs Ai Cập

Úc có đủ thể lực, chiều cao và sự kỷ luật để khiến trận đấu trở nên khó chịu. Nhưng Ai Cập nhỉnh hơn ở chất lượng tấn công, đặc biệt nếu Salah đủ thể trạng để góp mặt trong phần lớn thời gian thi đấu.

Khả năng trận đấu được định đoạt bởi một khoảnh khắc cá nhân là khá cao. Marmoush và Salah có thể là chìa khóa của Ai Cập, trong khi Úc sẽ chờ bóng bổng, phản công và tình huống cố định.