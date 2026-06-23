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Chiêm ngưỡng cú đúp bàn thắng đưa Messi đi vào lịch sử của World Cup

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Đội tuyển Áo với bao kỳ vọng rốt cuộc cũng chỉ làm nền cho Messi ghi tên vào ngôi đền lịch sử khi trở thành chân sút vĩ đại nhất của World Cup. Những nhà đương kim vô địch Argentina đã có 2 trận thắng thuyết phục trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

Sau cú hattrick ở trận đầu vào lưới Algeria, Messi đã khẳng định cho làng túc cầu thế giới thấy đẳng cấp của mình vẫn vẹn nguyên ở tuổi 39.

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Messi đã lập cú đúp để đi vào lịch sử World Cup với 18 bàn thắng. Ảnh: Getty

Đó cũng là lời cảnh báo cho hàng thủ đội tuyển Áo khi họ phải đón tiếp nhà đương kim vô địch vào rạng sáng 23-6.

Nhưng dù đã cử người “chăm sóc” tiền đạo số 10 rất kỹ càng, đội bóng đến từ Trung Âu cũng không thể cản bước siêu sao người Argentina. Phút 38, sau pha phối hợp nhuần nhuyễn, Messi tung cú cứa lòng sắc lẹm đánh bại thủ thành đối phương mở tỷ số 1-0.

Messi mở tỷ số với cú cứa lòng sở trường

Bàn thắng này cũng chính thức giúp Messi trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất tại World Cup với 17 bàn. Làng túc cầu thế giới đã bày tỏ sự thán phục với chàng cầu thủ đã tiệm cận với độ tuổi 40.

Dẫu vậy, Messi vẫn không dừng lại ở đó mà tiếp tục nới rộng khoảng cách với những người đang bám đuổi thông số này. Trước khi trận đấu khép lại, Messi tiếp tục tung ra cú dứt điểm quyết đoán ấn định tỷ số 2-0 cho Argentina.

Messi hoàn tất cú đúp để có được 18 bàn thắng ở World Cup

Thắng lợi giúp đội bóng Nam Mỹ chính thức giành vé vào vòng knock-out trong khi Messi đã đi vào lịch sử khi trở thành chân sút vĩ đại nhất của World Cup.

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