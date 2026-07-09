Cuộc đua Vua phá lưới World Cup hấp dẫn chưa từng có

World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên có 3 cầu thủ chạm mốc 7 bàn thắng là Messi, Mbappe và Haaland. Cuộc đua Vua phá lưới sẽ còn kịch tính khi giải đấu mới trôi đến vòng tứ kết.

Messi đang dẫn đầu cả thành tích ghi bàn và kiến tạo trong lịch sử World Cup.

Messi đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 8 bàn. Haaland và Kylian Mbappe cùng có 7 bàn. Harry Kane đã "nổ súng" 6 lần. Nhóm cầu thủ cùng có 4 bàn gọi tên Ismaila Sarr, Bellingham, Julian Quinones, Mikel Oyarzabal, Ousmane Dembele và Vinicius Junior.

Dữ liệu của Opta Analyst chỉ ra World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên có 3 cầu thủ vượt mốc 7 bàn. Tại World Cup 1970, có 2 người chạm tới thành tích này là Gerd Muller (ghi tổng 10 bàn) và Jaizinho (tổng 7 bàn). Đến World Cup 2022, có Mbappe (8 bàn) và Messi (7 bàn) đạt thành tích ấn tượng đó.

Cuộc đua Vua phá lưới.

Bộ ba Messi, Mbappe và Haaland thể hiện phong độ hủy diệt từ đầu giải. Khi một người tỏa sáng, 2 cầu thủ còn lại sẽ lập tức đáp trả và điều này duy trì xuyên suốt từ đầu giải đấu. Ở vòng knock-out, Haaland lập cú đúp vào lưới Brazil. Mbappe và Messi mỗi người ghi một bàn ở trận ra sân gần nhất.

Nhìn vào con số thống kê, Haaland là tiền đạo hiệu quả nhất từ đầu World Cup 2026. Ngôi sao của tuyển Na Uy thực hiện 4,5 pha dứt điểm mỗi trận (4 trận ra sân), đạt tỷ lệ chuyển hóa dứt điểm thành bàn 38%. Đây là con số cực cao với một tiền đạo, khi chính Haaland tại Man City trong mùa giải 2025/26 có tỷ lệ chuyển hóa dứt điểm/bàn chưa tới 30%.

Tiếp theo là Messi, thủ quân Argentina đạt tỷ lệ chuyển hóa dứt điểm thành bàn 27%. Mỗi trận, Messi có 5,8 lần bắn phá khung thành. Mbappe dứt điểm 5,2 lần/trận, chuyển hóa thành bàn đạt tỷ lệ 26%. Sự hiệu quả trong khâu dứt điểm của Messi và Mbappe cũng tốt hơn nhiều so với chính họ ở câu lạc bộ trong năm 2026.

Mbappe là ngôi sao đúng nghĩa của sân chơi World Cup.

Chúng ta tiếp tục nhìn vào chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) để phản ánh rõ xu hướng ghi bàn của Messi, Haaland và Mbappe.

Đây là tính toán của siêu máy từ nền tảng thống kê WhoScored. Messi có xG 3,66, nghĩa là ghi nhiều hơn 4,34 bàn so với dự đoán. Thủ quân Argentina đã ghi rất nhiều bàn thắng trong tư thế khó tại World Cup 2026. Riêng trận ra quân gặp Algeria, Messi đã ghi 2 bàn theo diện xuất thần, khi tỷ lệ thành công dự đoán chưa tới 10%. Bàn mới nhất của Messi vào lưới Ai Cập cũng là pha bắt volley ngoạn mục, với xG dự đoán chỉ hơn 10%.

Haaland có xG 4,3 và số bàn thắng thực tế nhỉnh hơn dự đoán 2,7. Tiền đạo Na Uy ghi nhiều bàn theo kiểu "mắc võng" trong khu vực cấm địa, do đó chỉ số xG và thực tế không chênh lệch nhau quá nhiều. Đó chính là cách chơi của Haaland trên hàng công Na Uy, ưu tiên bám khu vực cấm địa và ghi bàn, thay vì hoạt động rộng, tự tìm cơ hội tỏa sáng xuất thần như Messi và Mbappe.

Mbappe có xG 3,15 và con số thực tế chênh lệch 3,85 bàn. Bàn mở tỷ số của Mbappe vào lưới Iraq được dự đoán thành công chưa đến 10%. Đó là khoảnh khắc anh cầm bóng từ cánh phải, ngoặt vào trong và dứt điểm bằng chân không thuận nhưng vẫn thành bàn.

Bộ ba ngôi sao được Sofascore chấm trung bình trên 8,5 điểm ở World Cup 2026. Messi, Mbappe và Haaland không chỉ ghi bàn nhiều, mà đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của tập thể.

Messi tạo ra 3 đường chuyền mở cơ hội (key pass/trận), đóng góp một kiến tạo. Leo vượt qua Maradona để thành chân kiến tạo vĩ đại nhất lịch sử World Cup (9 lần).

Mbappe đóng góp 2 kiến tạo cho tuyển Pháp. Mỗi trận, ngôi sao của Real Madrid có 2,4 key pass, với ít nhất một tình huống mở ra cơ hội được dự đoán thành bàn trên 50%. Mbappe vừa gánh vác đầu ra bàn thắng cho "Les Bleus", vừa là vị trí cầm bóng, mở ra nhiều cơ hội tấn công cho đội nhà.

Haaland thì đúng nghĩa là tiền đạo "gồng gánh tập thể" khi chiếm tới 58,3% tổng số bàn thắng của Na Uy từ đầu World Cup 2026. Sức mạnh tập thể của Na Uy không thể bằng Argentina và Pháp. Việc đại diện Bắc Âu loại Brazil, vào tới tứ kết giải đấu có công sức rất lớn từ ngôi sao của Man City.

Haaland bùng nổ ngay kỳ World Cup đầu tiên ra sân.

Ở diễn biến khác, Kane của tuyển Anh không được chú ý nhiều như Messi, Mbappe và Haaland nhưng đang âm thầm thách thức cuộc chiến Vua phá lưới. Ở trận gần nhất ra sân, Kane đóng góp một bàn và một kiến tạo vào lưới Mexico. Thủ quân tuyển Anh đạt tỷ lệ chuyển hóa dứt điểm thành bàn 31%, cũng là con số đặc biệt ấn tượng.

Cuộc đua vua phá lưới sẽ có lợi cho những tiền đạo cùng đội tuyển tiến sâu ở World Cup 2026. Đừng vội gạch tên Jude Bellingham và Oyarzabal, những người đã ghi 4 bàn. Còn ngay lúc này, lợi thế hiển nhiên thuộc về Messi với 8 bàn, vượt lên tất cả để dẫn đầu danh sách.

Theo Hương Ly (TPO)