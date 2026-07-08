(GLO)- Phải cần đến loạt sút luân lưu, trận đấu giữa Thụy Sỹ và Colombia mới phân thắng bại. Và người bản lĩnh hơn để giành vé vào tứ kết là những cầu thủ đến từ xứ sở đồng hồ.

Thụy Sỹ và Colombia là một trong những trận cầu được đánh giá cân bằng nhất ở vòng 1/8. Thực lực giữa 2 bên khiến giới chuyên môn nhận định đây sẽ là một trận đấu giằng co và sẽ chỉ được định đoạt bởi những khoảnh khắc.

Đánh bại Colombia trên chấm penalty, Thụy Sỹ vào tứ kết. Ảnh: Reuters

Cùng với đó, cả 2 đều thi đấu dựa trên sức mạnh của tập thể thay vì những cá nhân mang nhiều biến số. Do đó, với tính chất của một trận đấu sinh tử để giành tấm vé cuối cùng vào vòng tứ kết, Thụy Sỹ và Colombia đã chơi tương đối thận trọng.

Kobel phản xạ xuất thần cứu thua cho Thụy Sỹ

2 đội vẫn có những tình huống ăn miếng trả miếng song chỉ ở mức vừa phải. Các thông số thống kê của cả hai cũng tương đối cân bằng.

Đơn cử như tỷ lệ kiểm soát bóng của Thụy Sỹ là 52% trong khi Colombia không hề kém cạnh là 48%. Trong 90 phút thi đấu chính thức, cả 2 đều tung ra 4 cú sút về phía đối phương với cùng 2 pha trúng khung thành.

Trận đấu diễn ra với nhiều tình huống căng thẳng

Tuy nhiên, điều này không làm mất đi sự hấp dẫn của trận đấu khi 2 đội cũng đã tạo ra những cơ hội ăn bàn nhất định. Trong khung gỗ, thủ thành Kobel của Thụy Sỹ và Vargas của Colombia đã chơi chắc chắn để bảo toàn mành lưới khiến đôi bên kéo nhau vào hiệp phụ với tỷ số 0-0.

Trong hiệp phụ, Colombia là những người cho thấy khát khao hơn trong việc định đoạt trận đấu. Tuy vậy, may mắn đã không đứng về phía họ khi bóng 1 lần dội xà ngang khung thành của đội bóng xứ sở đồng hồ.

Thụy Sỹ có cơ hội từ pha đá phạt hàng rào

Không bàn thắng nào được ghi suốt 120 phút buộc 2 đội phải phân thắng bại trên chấm luân lưu. Tại đây, đội bóng Nam Mỹ sút hỏng 2 quả phạt 11 m để rồi thất bại với tỷ số 3-4.

Đánh bại Colombia trên chấm penalty, Thụy Sỹ đã giành tấm vé cuối cùng vào tứ kết đụng độ với Argentina.