Lionel Messi tỏa sáng, lập kỷ lục lịch sử tại World Cup 2026

Trong chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy cảm xúc trước Ai Cập, thủ quân “Albiceleste” không chỉ là linh hồn của cuộc lội ngược dòng mà còn thiết lập thêm hàng loạt cột mốc lịch sử.

Lionel Messi một lần nữa biến World Cup thành sân khấu của riêng mình.

Trong chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy cảm xúc của Argentina trước Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 trên sân vận động Atlanta (Mỹ), thủ quân “Albiceleste” không chỉ là linh hồn của cuộc lội ngược dòng mà còn thiết lập thêm hàng loạt cột mốc lịch sử, khẳng định vị thế độc nhất vô nhị trong ngôi đền huyền thoại bóng đá thế giới.

Lionel Messi đã sút hỏng penalty khiến Argentina đối mặt với nguy cơ bị loại, nhưng cũng chính tiền đạo số 10 vực dậy đội nhà bằng các pha kiến tạo thành bàn và một siêu phẩm, giúp Argentina giành vé đi tiếp. Ảnh: THX/TTXVN

Messi ghi bàn, kiến tạo và trực tiếp kéo Argentina trở lại từ bờ vực bị loại. Pha lập công vào lưới Ai Cập giúp anh nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 8, tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới của giải năm nay.

Ngoài ra, siêu sao người Argentina cũng chạm mốc 21 bàn ở các kỳ World Cup, qua đó củng cố kỷ lục ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu.

Bàn thắng vào lưới đội tuyển Ai Cập cũng giúp Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 trận knock-out World Cup liên tiếp, vượt qua những tượng đài từng giữ kỷ lục cũ như Leonidas, Gyorgy Sarosi và Vava - những người chỉ dừng lại ở 5 trận.

Trong thế trận Argentina bị dẫn 0-2 và đứng trước nguy cơ sụp đổ, Messi lại lên tiếng đúng lúc. Phút 79, anh treo bóng chuẩn xác để Cristian Romero đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2, mở màn cho màn lội ngược dòng ngoạn mục của nhà đương kim vô địch. Đó là pha kiến tạo thứ 9 của Messi tại các kỳ World Cup, giúp anh vượt qua Diego Maradona (8 kiến tạo) để chạm tới cột mốc cao nhất lịch sử World Cup theo thống kê của Opta kể từ năm 1966.

Nếu tính trên toàn bộ lịch sử giải đấu, kể cả giai đoạn trước năm 1966, Messi cũng đã san bằng kỷ lục 9 kiến tạo của huyền thoại Fritz Walter.

Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Pele cũng từng có 9 kiến tạo, dù cách tính của FIFA rộng hơn khi bao gồm cả những đường chuyền bị đổi hướng trước khi thành bàn. Dù theo hệ quy chiếu nào, Messi vẫn đang đứng trong nhóm những chân chuyền vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Đặc biệt hơn, thủ quân Argentina trở thành cầu thủ đầu tiên có ít nhất một pha kiến tạo ở 6 kỳ World Cup khác nhau: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026. Đây là minh chứng hiếm có cho sự bền bỉ và đẳng cấp kéo dài suốt hai thập kỷ của ngôi sao sinh năm 1987. Trong hành trình ấy, số kiến tạo của Messi cũng tăng dần qua từng giải đấu: 1 ở World Cup 2006, 2010, 2014; 2 ở World Cup 2018; 3 tại kỳ đăng quang năm 2022; và nay là 9 sau trận gặp Ai Cập.

Không chỉ Messi đi vào lịch sử, Argentina cũng làm được điều chưa từng xảy ra ở sân chơi World Cup. Đây là lần đầu tiên “Albiceleste” thắng một trận World Cup sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Trước đó, họ từng rơi vào hoàn cảnh tương tự 13 lần và đều không thể lật ngược tình thế.

Bản thân Messi cũng tiếp tục xô đổ thêm một cột mốc đáng nhớ khác. Anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử World Cup vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận knock-out, ở tuổi 39. Kỷ lục cũ thuộc về huyền thoại Thụy Điển Nils Liedholm, người làm được điều tương tự năm 1958 khi 35 tuổi.

Theo thống kê, Messi cũng là cầu thủ thứ tư trong lịch sử World Cup góp dấu giày vào 2 bàn thắng ở vòng knock-out chỉ trong vòng 4 phút, sau Abdelrahman Fawzi năm 1934, Kylian Mbappe ở chung kết World Cup 2022 và giờ là chính anh.

Chiến thắng trước Ai Cập còn nối dài chuỗi thống trị của Argentina trước các đại diện châu Phi tại World Cup. “Albiceleste” hiện đã thắng 9 trận liên tiếp trước các đội bóng của “Lục địa Đen", đồng thời trở thành đội tuyển đầu tiên đánh bại 3 đại diện châu Phi trong cùng một kỳ World Cup, gồm Algeria, Cape Verde và Ai Cập.

Ở tuổi 39, Messi không còn phải chứng minh mình là ai. Nhưng hết trận này đến trận khác, anh vẫn khiến lịch sử phải viết thêm những dòng mới. Và trong đêm Atlanta nghẹt thở, khi Argentina tưởng như đã gục ngã, chính Messi lại một lần nữa kéo cả đội tuyển đứng dậy, bằng đẳng cấp, bản lĩnh và một di sản chưa có điểm dừng./.

Theo Tuấn Cương (TTXVN/Vietnam+)