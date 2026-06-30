(GLO)- Chủ động chơi tấn công và tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn, Ma Rốc đã có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Hà Lan. Chiến thắng trên chấm penalty là hoàn toàn xứng đáng cho đại diện của Bắc Phi.

Xét về yếu tố lịch sử, Ma Rốc tương đối nhỏ nhoi trước Hà Lan. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đại diện của châu Phi hoàn toàn có thể ngang ngửa khi đặt trên bàn cân trước “Cơn lốc màu da cam”.

Đánh bại Hà Lan trên chấm penalty, Ma Rốc hiên ngang đi tiếp. Ảnh: AP

Ma Rốc từng lọt vào đến bán kết ở World Cup 2022 và cũng đang có màn trình diễn thuyết phục tại vùng đất Bắc Mỹ. Bởi vậy, không quá bất ngờ khi họ tiếp tục thể hiện bộ mặt tích cực trước Hà Lan.

Trong khi đội bóng Tây Âu chủ động chơi chậm thì Ma Rốc tỏ ra khát khao hơn cho mặt trận tấn công. Suốt hiệp 1, khung thành của Hà Lan liên tiếp phải đón nhận những sóng gió. Nếu không có tài năng của Verbruggen, đoàn quân của huấn luyện viên Koeman đã phải sớm thủng lưới.

Ma Rốc tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn trước Hà Lan

Sức ép tiếp tục được Ma Rốc tạo ra trong hiệp 2. Có những thời điểm tưởng chừng bàn thắng đã đến rất gần với Hakimi cùng các đồng đội nhưng lần lượt xà ngang rồi đôi tay của Verbruggen cứu Hà Lan khỏi những bàn thua.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Ma Rốc đã phải nhận sự nghiệt ngã của bóng đá. Phút 72, trong tình huống phản công, bóng đến chân Gakpo và tiền đạo của Liverpool đã dứt điểm tung lưới Ma Rốc mở tỷ số 1-0.

Hà Lan bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số 1-0 trong pha phản công nhanh

Những phút cuối trận, Ma Rốc nỗ lực dồn đội hình chơi tấn công hòng tìm bàn gỡ. Song Hà Lan đã bố trí lớp phòng ngự chặt chẽ và làm nản lòng các chân sút bên phía đối phương.

Những tưởng sự kiên cố đó sẽ giúp Hà Lan có tấm vé đi tiếp thì Ma Rốc đã được hưởng trái ngọt. Phút bù giờ đầu tiên, Diop bật cao đánh đầu từ đường chuyền bên cánh trái tung lưới Verbruggen san bằng cách biệt 1-1.

Trong hiệp phụ, Ma Rốc cũng là những người tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn nhưng cả 2 đã phải bước vào loạt sút luân lưu khi tỷ số 1-1 được giữ đến hết 120 phút.

Khoảnh khắc Ma Rốc định đoạt trận đấu trên chấm penalty

Trên chấm penalty cân não, tâm lý đè nặng lên các cầu thủ và Ma Rốc là những người tỏ ra bản lĩnh hơn để đánh bại Hà Lan với tỷ số 3-2.