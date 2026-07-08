Argentina ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập trong trận cầu không tưởng

(GLO)- Tuyệt đối điện ảnh, không tưởng, ngoạn mục…là những mỹ từ người ta đã phải thốt lên khi chứng kiến cuộc lội ngược dòng kinh điển của những nhà đương kim vô địch Argentina trước Ai Cập.

Giới mộ điệu đã nói khá nhiều về nhánh đi có vẻ dễ dàng với Argentina từ vòng knock-out. Tuy nhiên, sau khi phải mướt mồ hôi với đội bóng “tí hon” Cape Verde, nhiều người đã bắt đầu hoài nghi khả năng thực sự của những nhà đương kim vô địch.

Argentina lội ngược dòng trước Ai Cập. Ảnh: Reuters

Trong số đó có những người Ai Cập khi họ sẵn sàng tạo nên một cuộc đánh đổ vĩ đại như cái cách đã tạo nên các kim tự tháp.

Và các Pharaoh Ai Cập thực sự đã tạo nên những cơn địa chấn khi đối đầu với La Albiceleste. Trong thế chống đỡ, đại diện của châu Phi vẫn có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay ở phút 15 từ pha đánh đầu dũng mãnh của Yasser Ibrahim.

Ai Cập mở tỷ số ngay từ phút 15

Bị động chạm đến lòng tự ái, Argentina vùng lên tấn công ào ạt. Họ có cơ hội san bằng cách biệt khi được hưởng quả phạt 11 m chỉ 4 phút sau đó.

Nhưng như thường lệ, ngôi sao số 10 đã thất bại trên chấm đá quen thuộc khi thủ thành Mostafa Shobeir đã chơi quá xuất sắc.

Argentina vẫn duy trì sức ép lớn về phía khung thành đối phương nhưng đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của Mostafa Shobeir cùng các đồng đội.

Không chỉ phòng ngự chặt, các Pharaoh còn luôn tạo ra tính sát thương cao trong các đợt phản công. Phút 67, một lần nữa họ khiến Emiliano Martinez vào lưới nhặt bóng với pha phản công thần tốc khi Mostafa Zico nâng tỷ số lên 2-0.

Messi gỡ hòa 2-2 cho Argentina

Những tưởng bàn thắng này chính thức nhấn chìm những nhà đương kim vô địch thì bản lĩnh của La Albiceleste đã được thể hiện đúng lúc. Và người sắm vai thuyền trưởng chèo lái con thuyền ấy không ai khác ngoài Lionel Messi.

Phút 79, Messi treo bóng chuẩn xác cho Romero bật cao đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Chỉ 5 phút sau, chính tiền đạo số 10 thực hiện cú vô lê đẹp mắt san bằng tỷ số 2-2 trong sự vỡ òa của các cầu trường.

Trong thế trận như nước vỡ bờ, Argentina đẩy Ai Cập vào một kịch bản điên rồ đến không tưởng. Phút 90+2, Lautaro Martinez tạt bóng chuẩn xác cho Enzo Fernandez đánh đầu tung lưới đối thủ ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở.

Ngược dòng với một kịch bản không tưởng, nhà đương kim vô địch chính thức có mặt ở tứ kết và hành trình của Messi ở World Cup 2026 vẫn sẽ được nối tiếp.