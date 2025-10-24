Nhóm từ thiện Fly To Sky trao quà hỗ trợ người dân tỉnh Lạng Sơn

(GLO)- Ngày 22 và 23-10, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phối hợp với Mico Việt Nam tổ chức chương trình “Khắc phục sau bão lũ” tại tỉnh Lạng Sơn.

Các đơn vị tặng quà, áo ấm cho học sinh Trường Mầm non Hòa Bình (xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: Khánh Vinh

Tại chương trình, các đơn vị đã thực hiện công trình “Bếp ăn Hy Vọng” tại Trường Mầm non Hoà Bình (thôn Vĩnh Yên, xã Yên Bình), gồm: cải tạo, nâng cấp bếp ăn; tặng trang thiết bị mới, trao khay ăn và dụng cụ ăn uống nhằm đảm bảo bữa ăn an toàn, vệ sinh cho trẻ em.

Đồng thời, các đơn vị đã nấu bữa ăn “buffet 0 đồng” và tặng 170 chiếc áo ấm cho các em thiếu nhi của trường.

Các đơn vị trao bảng tượng trưng công trình "Bếp ăn Hy Vọng" cho đại diện Trường Mầm non Hòa Bình (xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: Khánh Vinh

Ngoài ra, các đơn vị đã đến thăm và tặng 150 suất quà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại xã Vân Nham, mỗi suất gồm: chăn ấm, xô, dụng cụ vệ sinh, các sản phẩm tẩy rửa và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Chương trình còn tặng 50 túi thuốc an sinh, giúp trang bị các vật dụng y tế cơ bản, hỗ trợ sơ cứu và phòng ngừa dịch bệnh sau lũ cho người dân xã Vân Nham. Tổng giá trị chương trình hơn 200 triệu đồng.

Người dân xã Vân Nham (tỉnh Lạng Sơn) được nhận quà, túi thuốc an sinh cho các đơn vị trao tặng. Ảnh: Khánh Vinh

Thông qua chương trình, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky cùng các nhà tài trợ, nhà hảo tâm mong muốn thể hiện sự đoàn kết, tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, lan tỏa niềm tin và hy vọng trong cộng đồng; hỗ trợ kịp thời, giúp người dân vùng bão, lũ sớm ổn định cuộc sống.