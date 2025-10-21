Thêm 25 tấn hàng từ Gia Lai hướng về bà con vùng lũ Cao Bằng

(GLO)- Chiều 21-10, 3 xe tải (2 xe của cơ sở Vận tải Thành Tâm, phường Hội Phú và 1 xe của người dân xã Ia Krái) chở 25 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cùng đoàn tình nguyện viên trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai bắt đầu hành trình hỗ trợ bà con vùng lũ tỉnh Cao Bằng.

Trước giờ xuất phát, đoàn tình nguyện viên đã đến Quảng trường đại Đoàn Kết (phường Pleiku) báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh và chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên.

Đoàn tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Ông Nguyễn Văn Tâm-đại diện Vận tải Thành Tâm, Trưởng đoàn tình nguyện viên-cho biết: Sau chuyến hàng thứ nhất với 28 tấn hàng hóa hỗ trợ bà con vùng lũ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lạng Sơn và Thái Nguyên, chúng tôi tiếp tục vận động và tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm để thực hiện chuyến hàng hỗ trợ bà con tỉnh Cao Bằng.

Qua gần 1 tuần vận động, nhóm đã nhận được khoảng 25 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm gồm: gạo, mì tôm, sữa, gia vị, lương khô, quần áo, nước đóng chai… do các tổ chức, nhóm thiện nguyện và người dân chung tay hỗ trợ với mong muốn giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Đoàn tình nguyện viên bắt đầu hành trình hỗ trợ bà con vùng lũ Cao Bằng chiều 21-10. Ảnh: Như Nguyện

Chuyến đi dự kiến kéo dài khoảng 10 ngày. Toàn bộ chi phí dọc đường như tiền xăng dầu, ăn uống... do các tình nguyện viên đóng góp.