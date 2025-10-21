Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thêm 25 tấn hàng từ Gia Lai hướng về bà con vùng lũ Cao Bằng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 21-10, 3 xe tải (2 xe của cơ sở Vận tải Thành Tâm, phường Hội Phú và 1 xe của người dân xã Ia Krái) chở 25 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cùng đoàn tình nguyện viên trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai bắt đầu hành trình hỗ trợ bà con vùng lũ tỉnh Cao Bằng.

Trước giờ xuất phát, đoàn tình nguyện viên đã đến Quảng trường đại Đoàn Kết (phường Pleiku) báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh và chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên.

z7140006325382-b6cccd2358a2dc41ce13762b3118e526.jpg
Đoàn tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Ông Nguyễn Văn Tâm-đại diện Vận tải Thành Tâm, Trưởng đoàn tình nguyện viên-cho biết: Sau chuyến hàng thứ nhất với 28 tấn hàng hóa hỗ trợ bà con vùng lũ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lạng Sơn và Thái Nguyên, chúng tôi tiếp tục vận động và tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm để thực hiện chuyến hàng hỗ trợ bà con tỉnh Cao Bằng.

Qua gần 1 tuần vận động, nhóm đã nhận được khoảng 25 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm gồm: gạo, mì tôm, sữa, gia vị, lương khô, quần áo, nước đóng chai… do các tổ chức, nhóm thiện nguyện và người dân chung tay hỗ trợ với mong muốn giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

z7140006353037-9dc4f9f98bb9e13bd3c3f95da862f7db.jpg
Đoàn tình nguyện viên bắt đầu hành trình hỗ trợ bà con vùng lũ Cao Bằng chiều 21-10. Ảnh: Như Nguyện

Chuyến đi dự kiến kéo dài khoảng 10 ngày. Toàn bộ chi phí dọc đường như tiền xăng dầu, ăn uống... do các tình nguyện viên đóng góp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vượt qua bóng tối để tìm lại bình minh cuộc đời

Vượt qua bóng tối để tìm lại bình minh cuộc đời

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh, có những người từng có đôi mắt sáng nhưng bất ngờ mất thị lực ở tuổi thanh niên hoặc trung niên. Việc phải làm quen với bóng tối khi đã trưởng thành là cú sốc không dễ vượt qua. Bằng nghị lực và quyết tâm, họ đã từng bước tìm lại thăng bằng, viết tiếp cuộc đời mình.

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn.

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn

Đời sống

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2025), các cấp Hội phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động, công trình và phần việc thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và khát vọng cống hiến của phụ nữ trong thời kỳ mới.

Bà Mai Thị Bích Thu (bìa phải) vận động nhà hảo tâm trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh khiếm thị. Ảnh: K.H

Kết nối yêu thương, thắp sáng niềm tin

Từ thiện

(GLO)- Sau khi sáp nhập tỉnh, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ trẻ em khiếm thị. Trao đổi với P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Mai Thị Bích Thu-Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho biết, Hội sẽ không để trẻ khiếm thị nào bị bỏ lại phía sau.

Trao học bổng đến các em học sinh. Ảnh: Như Nguyện

SAP-VN đồng hành cùng người yếu thế phía Tây Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với tổ chức SAP-VN (Social Assistance Program for Vietnam-chương trình trợ giúp xã hội cho Việt Nam) và 19 xã, 6 phường phía Tây tỉnh trao quà, học bổng cho các đối tượng khó khăn. Chương trình đã mang đến nhiều niềm vui, sự sẻ chia ấm áp.

null