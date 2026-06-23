Tìm người biết thông tin về vụ đánh người, cướp xe máy tại xã Biển Hồ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra thông báo về việc tìm người có liên quan đến vụ một đối tượng xông vào quán ăn đuổi đánh nhiều người để cướp xe máy tại xã Biển Hồ.

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 11-1-2026, đối tượng Rơ Lan Phúc (SN 2002, trú tại làng Trol Đeng, xã Đức Cơ) xông vào quán ăn bên đường Ngô Quyền (xã Biển Hồ) dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh khiến một số thanh niên đang ngồi ăn tại đây phải bỏ chạy.

Đối tượng Phúc đã xông vào quán ăn đuổi đánh nhiều người tại đây để cướp xe máy. Ảnh: ĐVCC

Sau đó, Phúc cầm mũ bảo hiểm dọa đánh anh P. (xã Biển Hồ) rồi cướp đi 1 chiếc xe máy của nạn nhân. Khi đối tượng bỏ chạy, người dân trong khu vực đã hô hoán rồi truy đuổi, bắt giữ và bàn giao cho Công an xã Biển Hồ.

Được biết, Phúc đã có 3 tiền án về các tội "Trộm cắp tài sản" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Phúc về hành vi cướp tài sản. Trong quá trình củng cố hồ sơ xử lý đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo tìm những thanh niên ở trong quán ăn đã bị Phúc đuổi đánh.

Ai biết thông tin về những người liên quan liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, gặp Điều tra viên Lưu Minh Hòa (số điện thoại 0914.588.568) để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.