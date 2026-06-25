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Nhanh chóng xác minh, xử lý đối tượng lạng lách, đánh võng sau phản ánh trên mạng xã hội

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THU HÀ
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(GLO)- Thông tin, hình ảnh và video do người dân cung cấp đã hỗ trợ lực lượng Công an kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn giao thông.

Ngày 24-6, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội về một thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, có hành vi lạng lách, đánh võng, cản trở các phương tiện tham gia giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 2 khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp Công an phường Pleiku xác định người điều khiển phương tiện trong đoạn video phản ánh là T.M.T. (SN 1982, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

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CSGT Đội CSGT đường bộ số 2 làm việc với đối tượng T.M.T.

Qua làm việc, T.M.T. thừa nhận vào khoảng từ 21 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 23-6 đã điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 81B1-221.37 thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng, chặn đầu xe ô tô đang lưu thông trên các tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Tất Thành và Hùng Vương. Tại thời điểm làm việc, T.M.T. chưa xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe theo quy định. Đội CSGT đường bộ số 2 đã tạm giữ phương tiện, đồng thời tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật; không điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi sử dụng mô tô, xe gắn máy; không thực hiện các hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu hoặc các hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.

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