Gia Lai: Truy tìm xe máy gây tai nạn khiến 1 người bị thương lúc rạng sáng

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đang truy tìm xe máy gây tai nạn khiến 1 người bị thương lúc rạng sáng trên đường Lê Duẩn thuộc phường An Phú.

Khu vực nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Ngọc Ánh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 25-6, ông Huỳnh Ngọc Thanh (SN 1970, trú tại xã Bình Hiệp) lên xe khách loại 16 chỗ ngồi trên đường Lê Duẩn (phường An Phú) để di chuyển theo hướng từ Pleiku đi Quy Nhơn.

Khi ô tô đi được khoảng 1 km, ông Thanh sực nhớ mình đã quên điện thoại nên thông báo cho tài xế quay xe trở lại địa điểm cũ.

Ông Thanh xuống xe lấy điện thoại và bước ra đường để chờ ô tô thì bị 1 xe máy tông ngã xuống đường bất tỉnh. Ông Thanh được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai với vết thương gãy ngón tay và nghi chấn động não.

Được biết, sau khi va chạm xảy ra, chiếc xe máy đã rời khỏi hiện trường. Do đó, để xử lý vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 2 đang khẩn trương làm việc với những người liên quan, trích xuất camera dọc tuyến đường để truy tìm chiếc xe máy trên.